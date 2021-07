Argentine vs. Brésil – Rapport de match de football – 10 juillet 2021

L’Argentine a remporté samedi son premier titre majeur en 28 ans lorsqu’un but d’Angel Di Maria lui a donné une victoire 1-0 sur le Brésil et une 15e Copa America, un record.

La victoire de l’Argentine a été un triomphe particulier pour l’attaquant de Barcelone Lionel Messi, qui a remporté son tout premier titre sous un maillot bleu et blanc après plus d’une décennie d’honneurs en club et en individuel.

Di Maria n’a débuté que la deuxième fois en Copa et il a justifié sa sélection en marquant le premier but à mi-chemin de la première mi-temps.

Renan Lodi n’a pas réussi à couper un long ballon en avant de Rodrigo De Paul et Di Maria a lobé Ederson échoué avec aplomb.

Lionel Messi a remporté son premier titre majeur avec l’Argentine. Buda Mendes/Getty Images

Le Brésil a mis la pression dans une seconde mi-temps passionnante, mais même avec cinq attaquants sur le terrain, ils n’ont pas pu égaliser contre une défense argentine protégée par l’excellent Rodrigo De Paul.

Messi a terminé meilleur buteur du tournoi avec quatre buts et a été élu meilleur joueur avec Neymar. Mais il est resté silencieux tout au long du match et a raté une occasion en or de conclure le match avec deux minutes à jouer.

Au coup de sifflet final, la télévision argentine a déclaré « Champions d’Argentine, champion Lionel Messi ! »

Cette victoire était le 15e triomphe de l’Argentine en Copa America et signifie qu’ils sont à égalité avec l’Uruguay en tant que premier vainqueur de tous les temps.

Leur victoire a prolongé leur séquence de matches sans défaite à 20 sous Lionel Scaloni et a offert au Brésil sa première défaite en compétition depuis sa défaite contre la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde 2018.