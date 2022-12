Argentine vs Australie – Rapport de match de football – 3 décembre 2022

Lionel Messi a dirigé la charge de l’Argentine vers les quarts de finale de la Coupe du monde en aidant à assurer une victoire 2-1 contre l’Australie samedi.

Lors de son 1000e match en carrière, Messi a marqué le premier but avec un effort sublime avant que Julian Alvarez ne marque en seconde période pour organiser un match nul en quart de finale contre les Pays-Bas et éliminer l’Australie du tournoi, car les Socceroos n’ont pas pu s’appuyer sur leur but tardif fortuit.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Malgré la puissance de feu de l’Argentine, l’Australie a réussi à limiter les premières procédures, les gardant sans incident, aucune des parties n’exerçant de domination.

Mais la défense des Socceroos a été percée à la 35e minute alors que Messi a montré sa qualité indéniable pour marquer son tout premier but en phase à élimination directe de la Coupe du monde.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a commencé le mouvement avec une course éclair à l’intérieur de l’aile droite – un échange rapide de passes l’a fait atterrir à l’intérieur de la surface avant de déclencher un tir de curling du pied gauche devant Mat Ryan.

Lionel Messi a marqué le premier but alors que l’Argentine battait l’Australie samedi. Justin Setterfield/Getty Images

L’emprise de l’Argentine sur une place en quart de finale s’est resserrée 12 minutes après la mi-temps lorsque Rodrigo De Paul a bondi sur une touche lâche du gardien australien Ryan, permettant à Alvarez de s’insérer dans un filet libéré, doublant l’avance de son équipe.

Un triple remplacement pour l’Australie à la 72e minute a signifié un dernier lancer de dés désespéré par le manager Graham Arnold et ils ont reçu une bouée de sauvetage lorsqu’un but contre son camp d’Enzo Fernandez a réduit de moitié leur déficit à 13 minutes de la fin.

Craig Goodwin s’est accroché à une balle lâche à l’extérieur de la surface et a frappé un effort féroce pour la première fois, ce qui a entraîné une énorme déviation de Fernandez, trompant le gardien Emiliano Martinez et frappant le fond du filet.

Avec un regain d’optimisme, Aziz Behich a failli égaliser le match trois minutes plus tard alors qu’il se lançait dans une fantastique course de fléchettes, battant quatre défenseurs argentins avant d’être finalement contrecarré par Lisandro Martinez dans la surface.

Malgré leur désir, un retour ne s’est pas concrétisé pour l’Australie et leur impressionnante course en Coupe du monde s’est terminée.