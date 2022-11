Argentine vs Arabie saoudite – Rapport de match de football – 22 novembre 2022

L’Arabie saoudite est revenue par derrière pour s’imposer 2-1 contre l’Argentine et a réussi l’un des plus grands chocs de la Coupe du monde au stade Lusail mardi devant une foule de 88 012 personnes.

Lionel Messi a donné à l’Argentine, l’un des favoris pour remporter le tournoi, une avance de 10 minutes depuis le point de penalty avec un coup de pied tiré froidement.

Mais deux buts en début de deuxième mi-temps, dont une frappe exceptionnelle de Salem Al-Dawsari, ont bouleversé le match et laissé le Albiceleste avec peu de marge d’erreur contre le Mexique et la Pologne dans leurs autres matches du Groupe C.

L’Argentine est entrée dans le jeu le grand favori. Ils étaient sur la bonne voie pour égaler le record de 37 matchs sans défaite de l’Italie lorsqu’ils sont allés de l’avant tôt grâce au penalty de Messi, qui a eu lieu après un contrôle VAR pour avoir poussé et bousculé dans la surface.

Messi, disputant sa cinquième Coupe du monde, a battu le gardien saoudien Mohammed Al-Owais lors d’une échappée, mais ce but et deux autres de Lautaro Martinez ont été jugés hors-jeu alors que la haute ligne défensive saoudienne tenait bon.

Saleh Al-Shehri a tiré bas à la 48e minute, et Al-Dawsari a enroulé une frappe brûlante depuis le bord de la surface de réparation à la 53e minute pour laisser l’Argentine regarder avec incrédulité.

Malgré beaucoup de possession après cela, l’Argentine n’a pas été en mesure de briser l’Arabie saoudite, qui disputait sa sixième Coupe du monde mais n’avait jamais remporté de match d’ouverture auparavant.

Al-Owais a bien sauvé à bout portant pour nier l’Argentine lorsque le tir de Lisandro Martinez a été dévié par Nicolas Tagliafico, mais l’équipe de Lionel Scaloni, qui compte quatre joueurs de plus de 34 ans dans son onze de départ, a semblé fatiguée dans les 30 dernières minutes.

Les supporters saoudiens, quant à eux, ont scandé “Où est Messi ? Nous l’avons battu !” alors qu’ils célébraient leur avance de choc.

Alors que l’Arabie saoudite, qui à la 51e place est la deuxième équipe la moins bien classée du tournoi, s’est rapprochée d’une célèbre victoire, le match a été retardé après une mauvaise collision entre Al-Owais et le défenseur Yasser Al-Shahrani qui a abouti à Al-Shahrani. quitter le terrain sur une civière.