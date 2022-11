Argentine vs Arabie saoudite en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Argentine vs Arabie saoudite en direct et aperçu du match, mardi 22 novembre, 10h GMT

Argentine vs Arabie Saoudite diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Argentine vs Arabie saoudite? Nous avons ce qu’il vous faut. L’Argentine contre l’Arabie saoudite est gratuite sur ITV Hub au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Ce match d’ouverture du groupe C sera la première fois que les gens pourront poser les yeux sur l’un des favoris du pré-tournoi en Argentine, et tout autre chose qu’une victoire convaincante pourrait amener certains à réviser leurs prédictions initiales. Avec Lionel Messi apparaissant probablement dans sa dernière Coupe du monde, il est essentiel de le regarder chaque minute possible sur la plus grande scène – ne prenez plus sa magie pour acquise.

L’Arabie saoudite a perdu son match d’ouverture de la Coupe du monde 2018 contre la Russie 5-0, et espère donc donner un meilleur compte d’elle-même au Qatar. Exclure Messi et le reste de l’équipe argentine apportera beaucoup de joie à la nation asiatique locale – et un but pourrait les faire délirer. Ils ne pouvaient pas, n’est-ce pas ?

Quoi qu’il en soit, ce jeu sera fascinant. Tout autre qu’une victoire de l’Argentine excitera encore plus les fans brésiliens, tandis qu’un résultat saoudien entrerait dans l’histoire de l’un des plus grands matches de la Coupe du monde.

Le coup d’envoi est donné à 10h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

L’équipe argentine regorge de talents exceptionnels et n’importe quel nombre de joueurs pourrait commencer son match d’ouverture. Lionel Messi est un shoo-in, tandis que Lautaro Martinez est le plus susceptible de commencer devant. Nicolas Otamendi et Cristian Romero sont les défenseurs centraux préférés du patron Lionel Scaloni avant le tournoi, mais la forme de Lisandro Martinez à Manchester United le met certainement en considération.

L’Arabie saoudite a utilisé une grande partie de son équipe pour disputer trois matchs de préparation avant la Coupe du monde, l’entraîneur Hervé Renard préférant un attaquant à l’avant et une variante de trois milieux de terrain et de deux larges.

Mohammed Al Owais dans les buts semble être le gardien rêvé, tandis que deux des trois joueurs suivants débuteront en défense centrale : Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti et Ali Al Bulaihi. Abdulellah Al Malki au milieu de terrain central, Nasser Al-Dawsari à l’aile gauche et Firas al-Buraikan à l’attaque semblent les seules autres positions clouées avant le match d’ouverture.

Alignements

Argentine (4-3-3)

Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico ; De Paul, Paredes, Papu Gomez ; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria

Arabie Saoudite (4-3-3)

Alowais ; Abdulhamid, Altambakti, Albulayhi, Alshahrani ; Kanno, Almalki, Alfaraj ; Albrikan, Alsheri, Aldawasari

Formulaire

L’Argentine a terminé deuxième des qualifications pour la Coupe du monde derrière le Brésil, bien qu’elle soit restée invaincue tout au long des 17 matchs qu’elle a disputés (leur dernier match contre le Brésil a été reporté puis annulé). Une victoire ne suffira qu’aux champions de la Copa America 2021, rien de moins et attendez-vous à l’indignation nationale pour l’un des favoris du pré-tournoi.

Pendant ce temps, l’Arabie saoudite a dominé un groupe difficile de l’AFC au troisième tour de qualification, terminant devant le Japon et l’Australie pour réserver leur place au Qatar. Bien que ce ne soit pas le match le plus apprécié pour la nation asiatique pour commencer son tournoi, l’Arabie saoudite pourrait voir ce match comme un coup franc, en vue de prendre des points plus tard dans le groupe contre le Mexique et la Pologne. Garder le score bas sera cependant essentiel.

Arbitre

L’arbitre pour l’Argentine contre l’Arabie Saoudite n’a pas été annoncé. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici.

Stade

L’Argentine contre l’Arabie saoudite se jouera au stade iconique Lusail de 80 000 places à Al Daayen. Jetez un œil à tous les stades de la Coupe du monde 2022 et voyez comment ils se classent.

Joueurs à surveiller / batailles clés

Bien sûr, il n’y a qu’un seul homme dont il faut parler en ce qui concerne l’Argentine : Lionel Messi. La star du PSG a retrouvé une forme brillante cette saison en France et est prête à déchirer l’Arabie saoudite. La nation asiatique devra se concentrer plus fort qu’elle ne l’a jamais fait si elle veut empêcher Messi et Cie de marquer contre eux – Lautaro Martinez, Paulo Dybala et Angel Di Maria attendront tous dans les coulisses pour apparaître eux aussi.

L’Arabie saoudite cherchera à infliger ses propres dégâts à l’Argentine grâce à l’ailier très décoré Salem Al Dawsari. Il a remporté le prix MVP de la Ligue des champions de l’AFC 2021 et est capable d’affronter n’importe quel défenseur le jour de sa journée.

En savoir plus sur les équipes complètes de l’Argentine et de l’Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2022.

Tableau du groupe X

Balayez pour faire défiler horizontalement Tableau du groupe C Équipe P O L ré Points Argentine 0 0 0 0 0 Mexique 0 0 0 0 0 Pologne 0 0 0 0 0 Arabie Saoudite 0 0 0 0 0

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi Argentine vs Arabie Saoudite est donné 10h00 GMT sur mardi 22 novembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur ITV 1 et ITV Hub.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 5h HE / 2h HP. Le match sera diffusé sur FOX aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Coupe du monde 2022, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.