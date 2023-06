Argentine v Australie : match amical international de football – en direct

7 minutes L’Australie a en fait eu beaucoup de ballon dans les premières minutes. Mais quand ils le perdent, l’Argentine est sur eux en un éclair. Le but et la chance de Mac Allister sont venus de revirements rapides.

4 minutes Le pauvre Aiden O’Neill chancelait partout là-bas, essayant de traverser pour couvrir Messi. Un simple mannequin l’a envoyé sur le gazon, et à partir de là, même si Messi était toujours en dehors de la surface, c’était presque une finition de routine. Nous l’avons vu frapper ces tirs enroulés devant les gardiens de but et à l’intérieur du poteau gauche à de nombreuses reprises.

il y a 7 mois 08.08 HAE

C’était un but classique de Messi, flashé dans le filet juste à l’extérieur de la zone. Leckie a glissé à plus de 30 mètres de son propre but, permettant à Fernandez d’avancer et de donner le ballon à Messi dans l’espace. Il a simulé O’Neill sur le bord du D, O’Neill tombant également, et a simplement enroulé le ballon devant Ryan au premier poteau comme si c’était la chose la plus évidente au monde.