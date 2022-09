Argentine. Une troisième personne arrêtée dans la tentative d’assassinat du vice-président

Agustina Díaz, qui semble avoir au moins été une amie proche de la petite amie de l’homme accusé d’avoir tenté de tirer sur Fernández le 1er septembre, a été arrêtée lundi dans la province de Buenos Aires, a confirmé un responsable au courant de l’affaire. The Associated Press. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler de l’enquête.

Uliarte et Sabag Montiel sont tous deux accusés d’avoir tenté d’assassiner Fernández, la personnalité politique la plus importante d’Argentine au cours des 15 dernières années. Elle a été présidente pendant deux mandats de 2007 à 2015 et a maintenant à la fois des adeptes et des détracteurs ardents.