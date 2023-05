Argentine : la vice-présidente Cristina Fernández dit qu’elle ne se présentera pas à la présidentielle

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La vice-présidente argentine Cristina Fernández a annoncé mardi qu’elle ne se présenterait plus aux élections présidentielles, mettant un frein aux efforts des membres de son parti pour la pousser à devenir candidate aux élections d’octobre.

Fernández, qui a été présidente de 2007 à 2015, a rendu sa décision publique par le biais d’une déclaration publiée sur son site Internet dans laquelle elle a critiqué le pouvoir judiciaire, accusant les tribunaux d’essayer de lui interdire de se présenter à nouveau aux élections dans le cadre d’une alliance avec l’opposition.

Avec sa décision, Fernández, de centre-gauche, plonge le parti péroniste au pouvoir dans un contexte d’incertitude quant à savoir qui pourrait être son candidat aux élections présidentielles de cette année.

Le président Alberto Fernández, dont le mandat a été marqué par une crise économique persistante qui a entraîné une forte dévaluation de la monnaie locale et une inflation annuelle de plus de 100 %, a déjà déclaré le mois dernier qu’il ne se représenterait pas.

« Je ne serai pas une marionnette du pouvoir au nom d’une quelconque candidature. J’ai démontré, comme personne d’autre, que je fais passer le projet collectif avant les ambitions personnelles », a déclaré Cristina Fernández.

La vice-présidente, âgée de 70 ans, a déclaré qu’elle avait été empêchée de se présenter aux élections par une peine de six ans de prison et une interdiction à vie d’exercer une fonction publique qu’elle avait reçue à la fin de l’année dernière dans le cadre d’une affaire de corruption dans le cadre de travaux publics pendant sa présidence. Elle a nié toutes les accusations et la décision doit encore être confirmée par des tribunaux supérieurs avant d’entrer en vigueur.

« Je ne me lancerai pas dans le jeu pervers qu’ils nous imposent sous couvert de démocratie », a-t-elle écrit.

Les alliés de la vice-présidente ont fait pression pour qu’elle se présente à la présidence et chantent régulièrement « Président Cristina » lors de ses apparitions publiques. Bien que Fernández, qui n’est pas liée à l’actuel président Alberto Fernández, ait déjà dit qu’elle ne se présenterait pas à la présidence, elle a souvent joué timidement dans les discours publics.

La vice-présidente a publié sa déclaration quelques jours avant que les alliés n’annoncent un grand rassemblement dans le centre-ville de Buenos Aires le 25 mai, jour férié en Argentine, pour la pousser à se présenter.

Avec le président et le vice-président hors course, tous les regards sont désormais rivés sur le ministre de l’Economie Sergio Massa, un péroniste de centre-droit qui nourrit depuis longtemps des ambitions présidentielles bien que son mandat au poste qu’il a occupé l’année dernière ne soit pas terminé. comme il l’espérait.

Massa avait déclaré que son objectif était que l’inflation mensuelle décélère à 3% d’ici avril. Au lieu de cela, il a accéléré à 8,4 %.