Argentine : la tentative de tuer VP échoue lorsque l’arme de poing a des ratés

Buenos Aires, Argentine –

Un homme a tenté de tuer la vice-présidente politiquement puissante de l’Argentine, Cristina Fernandez, devant chez elle, mais l’arme de poing a raté, a déclaré le président du pays.

L’homme a été rapidement maîtrisé par ses agents de sécurité lors de l’incident de jeudi soir, ont indiqué des responsables.

Le président Alberto Fernandez, qui n’a aucun lien de parenté avec la vice-présidente, elle-même ancienne présidente, a déclaré que le pistolet ne s’était pas déchargé lorsque l’homme avait tenté de tirer.

“Un homme a pointé une arme à feu sur sa tête et a appuyé sur la gâchette”, a déclaré le président lors d’une émission nationale à la suite de l’incident. Il a dit que l’arme à feu était chargée de cinq balles mais “n’a pas tiré même si la gâchette a été appuyée”.

Le vice-président ne semble pas avoir subi de blessure et l’homme a été maîtrisé en quelques secondes alors qu’il se tenait parmi une foule de ses partisans.

Gina De Bai, un témoin qui se trouvait près du vice-président lors de l’incident, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait entendu “le bruit de la gâchette tirée”. Elle a dit qu’elle n’avait pas réalisé qu’il s’agissait d’une arme de poing jusqu’à ce que l’homme soit précipité par le personnel de sécurité.

Le président Fernandez l’a qualifié d ‘”incident le plus grave depuis que nous avons récupéré la démocratie” en 1983 après une dictature militaire et a exhorté les dirigeants politiques et la société dans son ensemble à répudier la tentative de tir.

L’attaque est survenue alors que la vice-présidente fait face à un procès pour des actes de corruption présumés au cours de sa présidence de 2007 à 2015 – des accusations qu’elle nie avec véhémence et qui ont conduit ses partisans à encercler sa maison dans le quartier huppé de Recoleta, dans la capitale argentine.

Une vidéo diffusée sur les chaînes de télévision locales a montré Fernandez sortant de son véhicule entouré de partisans lorsqu’un homme est vu en train de tendre la main avec ce qui ressemble à un pistolet. Le vice-président se baisse alors que les gens autour du tireur apparent semblent choqués par ce qui se passe.

Une vidéo non vérifiée publiée sur les réseaux sociaux montre que le pistolet a presque touché le visage de Fernandez.

Le tireur présumé a été identifié comme étant Fernando Andre Sabag Montiel, un citoyen brésilien, a déclaré un responsable du ministère de la Sécurité, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. Il n’a pas de casier judiciaire, a déclaré le responsable, ajoutant que l’arme était une Bersa de calibre .32.

Le président a déclaré vendredi un jour férié “afin que le peuple argentin puisse, dans la paix et l’harmonie, s’exprimer en défense de la vie, de la démocratie et en solidarité avec notre vice-président”.

Les partisans de la vice-présidente se rassemblent dans les rues autour de son domicile depuis la semaine dernière, lorsqu’un procureur a réclamé une peine de 12 ans pour Fernandez ainsi qu’une interdiction à vie d’exercer une fonction publique dans l’affaire de corruption.

Peu de temps après l’incident, les représentants du gouvernement n’ont pas tardé à dénoncer ce qu’ils ont appelé une tentative d’assassinat.

“Lorsque la haine et la violence s’imposent sur le débat des idées, les sociétés sont détruites et génèrent des situations comme celle que l’on voit aujourd’hui : une tentative d’assassinat”, a déclaré le ministre de l’Economie Sergio Massa.

Les ministres du Cabinet ont publié un communiqué de presse disant qu’ils “condamnaient énergiquement la tentative d’homicide” du vice-président. “Ce qui s’est passé ce soir est d’une extrême gravité et menace la démocratie, les institutions et l’État de droit.”

L’ancien président Mauricio Macri, un conservateur qui a succédé au centre-gauche Fernandez à la présidence, a également condamné l’attaque. “Cet événement très grave exige une clarification immédiate et profonde de la part de la justice et des forces de sécurité”, Macri a écrit sur Twitter.

Patricia Bullrich, présidente du parti d’opposition Proposition républicaine, a critiqué la réaction du président Fernandez à l’attaque, l’accusant de “jouer avec le feu”. Elle a déclaré qu'”au lieu d’enquêter sérieusement sur un incident grave, il accuse l’opposition et la presse, décrétant une fête nationale pour mobiliser les militants”.

Les tensions sont vives dans le quartier de Recoleta depuis le week-end, lorsque les partisans de la vice-présidente se sont affrontés avec la police dans les rues entourant son appartement au milieu d’un effort des forces de l’ordre pour nettoyer la zone. Suite aux affrontements, ce qui avait été une forte présence policière autour de l’appartement du vice-président a été réduit.

Lorsque Fernandez quitte son appartement tous les jours vers midi, elle salue les supporters et signe des autographes avant de monter dans son véhicule pour se rendre au Sénat. Elle répète la même routine tous les soirs.

Suite à l’incident, les alliés du vice-président ont rapidement pointé du doigt l’opposition pour ce qu’ils ont qualifié de discours haineux qui incite à la violence. Ces derniers jours, plusieurs responsables clés ont déclaré que les dirigeants de l’opposition recherchaient un décès.

“Il s’agit d’un événement historique en Argentine qui doit être un avant-après”, a déclaré le gouverneur de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Les dirigeants régionaux ont également condamné l’attaque.

“Nous envoyons notre solidarité à la vice-présidente dans cet attentat contre sa vie”, Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré sur Twitter.

L’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula Da Silva, qui est candidat à l’élection présidentielle de ce pays le mois prochain, a également exprimé sa solidarité avec Fernandez, la qualifiant de “victime d’un criminel fasciste qui ne sait pas respecter les différences et la diversité”.



——



L’écrivain de l’Associated Press Daniel Politi à Santiago, au Chili, a contribué à ce rapport