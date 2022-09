Argentine : la tentative de tuer VP échoue lorsque l’arme de poing a des ratés

“Un homme a pointé une arme à feu sur sa tête et a appuyé sur la gâchette”, a déclaré le président lors d’une émission nationale à la suite de l’incident. Il a dit que l’arme à feu était chargée de cinq balles mais “n’a pas tiré même si la gâchette a été appuyée”.

Le vice-président ne semble pas avoir subi de blessure et l’homme a été maîtrisé en quelques secondes alors qu’il se tenait parmi une foule de ses partisans.

Le président Fernández l’a qualifié d'”incident le plus grave depuis que nous avons récupéré la démocratie” en 1983 après une dictature militaire et a exhorté les dirigeants politiques et la société dans son ensemble à répudier la tentative de tir.