Argentine contre Samoa : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

Et l’Argentine et les Samoa sont littéralement aux extrémités opposées du monde. Il y aurait toujours un problème.

« Désolé pour les difficultés de temps de NotWillYoung. Mais c’est ça la magie de la Coupe, n’est-ce pas ? Vous lever à 4h00 du matin pour regarder/entendre vos héros se faire tabasser et souhaiter que vous soyez resté au lit ? (voir Phil de Freitas, bal d’ouverture, Ashes 1994). En fait, 17h45 est l’heure à laquelle tous les Frenchies qui se respectent ont fini de travailler à temps pour l’apéro, le début de soirée. C’est la nature française et le caractère national partout, ce n’est pas votre Coupe du monde, c’est LEUR Coupe du monde.

Oubliez les histoires sur le Chili et l’Angleterre (c’est pour un autre jour) et jetez un œil à ce qu’il a à dire sur un certain Theodore McFarland.

Celui qui a programmé cette Coupe du monde a absolument besoin d’une gifle. À quel public s’adressent-ils avec un coup d’envoi vendredi à 17h45 ? Presque personne en Europe ne regardera à cette heure-là et il sera 12h45 à Beunos Aires et 04h45 à Apia.

Paul Alo-Emile arrive en première ligne, Brian Alainu’u’ese en deuxième ligne et Ben Lam, neveu de l’entraîneur des Bristol Bears, Pat, et cousin du premier ligne partant, Seilala, commence sur l’aile. .

Lorsque ce match était programmé il y a longtemps, il ressemblait à un de ces ratés. Vous savez, un jeu qui soufflerait et soufflerait mais qui se terminerait finalement par un résultat prévisible. L’Argentine, une nation dite de niveau 1 et un habitué du Rugby Championship, écraserait ses homologues samoans. Les insulaires couraient partout et jetaient un tas de déchargements, mais échouaient inévitablement courageusement.

Maintenant, je n’en suis pas si sûr. Les Samoa ont été excellentes contre le Chili. Oui, le Chili, un débutant en Coupe du Monde et une équipe au tout début de son développement. Mais les Samoa les ont mis à l’écart avec une grande cohésion et un peloton dynamique dirigé par Theo McFarland de Saracen.

Une semaine plus tôt, l’Argentine avait subi une punition absolue contre l’Angleterre. J’ai eu la malchance d’être là-bas à Marseille et je peux affirmer avec certitude que pendant toutes mes années passées à regarder le rugby de haut niveau, j’aurais du mal à me souvenir d’une performance plus inepte que celle offerte par les Pumas.

Ils doivent trouver une vitesse supérieure. Grattez ça. Ils doivent trouver le contact aujourd’hui. S’ils ne le font pas, ils pourraient se retrouver exclus de la poule la plus faible du tournoi. Le Japon avait l’air bien contre l’Angleterre donc une victoire contre les Brave Blossoms n’est pas une garantie.

Ils ne sont pas non plus assurés d’une victoire aujourd’hui. Ils le savent. Les Samoa le savent. Je ne peux pas attendre.

Un raté ? Ne comptez pas là-dessus.

Équipes et autres mises à jour à venir.

Le match débutera à 5h45 heure locale à Saint-Etienne/4h45 BST.