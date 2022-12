Argentine contre Pays-Bas, Brésil contre Croatie

Après une pause de deux jours, la Coupe du monde reprendra vendredi avec le coup d’envoi des quarts de finale. Il reste huit équipes dans le tournoi, et la puissance et l’intrigue des stars ne manquent pas. Peu importe qui passe en demi-finale, nous nous attendons certainement à un haut degré de drame et de chagrin !

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de jeudi et un aperçu de l’action de vendredi.

Quarts de finale de la Coupe du monde : préparez-vous au chagrin d’amour

Au fur et à mesure que la Coupe du monde progresse, chaque élimination qui passe devient d’autant plus difficile à digérer. Les Cendrillons reviennent récurer les sols, pas de pantoufle de verre ni de soulier d’or pour montrer leur héroïsme qui a conquis le cœur de tant de neutres. Les favoris glissent, aveuglés par les projecteurs les plus brillants du sport. Pendant tout ce temps, le tournoi se déroule sans eux.

Vendredi, les contes de fées qatariens de deux équipes prendront fin, et personne ne s’en réjouira. Après cette pause de deux jours qui a suivi les huitièmes de finale, la Coupe du monde reprend du service avec les quarts de finale, la Croatie affrontant le Brésil et les Pays-Bas face à l’Argentine. Quelle que soit celle de ces quatre équipes qui avance, il y aura des légions de fans de football qui sangloteront sur les deux qui rentreront chez eux.

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE Ven Croatie vs Brésil 10 h HE Ven Pays-Bas contre Argentine 14 h HE Assis Maroc vs Portugal 10 h HE Assis Angleterre contre France 14 h HE 10 h HE = 15 h GMT

14 h HE = 19 h GMT

Le Brésil est toujours, toujours, toujours les favoris des neutres, leur jeu accrocheur et leur attitude joyeuse dans ce tournoi n’auront rien changé à cela. Alors bien sûr, une défaite coupera le vent des fan zones de haut en bas du Qatar, et pourtant, une victoire ne sera guère satisfaisante pour tant de fans du jeu, car un tel résultat mettra sûrement fin à la carrière internationale du légendaire le milieu de terrain Luka Modric.

Le capitaine croate de 37 ans a tout gagné dans le match de club avec le Real Madrid, et ses réalisations individuelles ont été reconnues en remportant le Ballon d’Or en 2018, mais une demi-finale de Coupe du monde cette année-là en Russie. est le plus proche qu’il ait jamais réussi à soulever l’argenterie dans le jeu international. L’un des véritables artistes du football moderne mérite mieux, vous ne pensez pas ?

Si cela vous déprime, attendez la fin du match. Êtes-vous prêt à ce que Lionel Messi ait disputé son dernier match en Coupe du monde s’il tombait face aux Néerlandais ? Le joueur de 35 ans a laissé entendre qu’il ne participerait pas à l’édition 2026, ce qui en fait sa dernière opportunité de remporter enfin le seul trophée qui lui a échappé tout au long de son illustre carrière.

Il n’y aura pas de sécheresse oculaire au stade Lusail s’il est confirmé que le plus grand footballeur de tous les temps n’a jamais remporté son plus grand trophée.

jouer 0:30 Louis van Gaal plaisante sur le fait d’avoir embrassé Memphis Depay après qu’Angel Di Maria l’ait qualifié de pire manager avec lequel il a travaillé.

Et pourtant, il y a des raisons de s’enraciner pour les Néerlandais. Bien sûr, leurs bouffonneries à Afrique du Sud 2010 en ont fait un ennemi de longue date du beau football, et du célèbre penalty d’Arjen Robben qu’aucune époque leur a valu quelques fans à travers l’Amérique du Nord, mais il y a une histoire de bien-être dans cette équipe dans l’endroit le plus improbable : le manager Louis van Gaal.

En avril, le joueur de 71 ans, lors de son troisième mandat à la tête des Pays-Bas, a annoncé qu’il luttait contre une forme agressive de cancer de la prostate, quelque chose qu’il cachait non seulement au public, mais aussi à ses joueurs, dans un effort. de se concentrer sur la qualification pour Qatar 2022. Van Gaal a longtemps eu une réputation, connue sous le nom de “Iron Tulip” et mentor de Jose Mourinho, mais lors de ce tournoi, il est devenu une sorte de célébrité, devenant une source d’inspiration pour ses joueurs et l’objet d’affection de tous les coins du sport.

Cela a été un répit bienvenu de 48 heures par rapport à ce qui a été la Coupe du monde la plus ininterrompue de l’histoire, mais avec les quarts de finale qui se profilent, tout le monde a hâte d’y revenir et de voir leur équipe se rapprocher du Saint Graal du jeu. Ayez juste une pensée pour tous ceux qui rentrent chez eux à la place.

jouer 1:12 Gab et Juls débattent de la façon dont la Croatie cherchera à se préparer contre le Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde.

Alors que Pelé soutient le Brésil, Neymar se rapproche O Rei enregistrement

Une sous-intrigue du match de quart de finale entre le Brésil et la Croatie est de savoir si Neymar surpasse Pelé en tant que Sélectionmeilleur buteur de tous les temps pour l’équipe nationale masculine.

Avant le match de vendredi, Neymar a 76 buts avec l’équipe senior, un de moins que le record de Pelé de 77 (qui n’inclut pas les buts de matches amicaux non officiels ou contre des équipes de clubs). Ayant déjà marqué deux fois lors de cette Coupe du monde, il est plausible que Neymar – qui a raté deux matchs en raison d’une blessure à la cheville – puisse atteindre le décompte alors que le Brésil poursuit son incroyable forme au Qatar.

Cependant, il a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre détenir le record absolu de buts pour son pays, avec la légendaire Marta marquant 171 buts et comptant pour l’équipe nationale féminine.

La présence de Pelé se fait toujours sentir lorsque le Brésil entre sur le terrain, même s’il n’est pas physiquement dans les tribunes. En fait, son absence est encore plus importante ces jours-ci alors que l’homme de 82 ans se remet d’une infection respiratoire dans un hôpital de Sao Paulo. Le triple vainqueur de la Coupe du monde a également lutté contre le cancer du côlon et a été hospitalisé la semaine dernière pour réévaluer son traitement. Ses filles ont confirmé qu’il avait également le COVID-19 et une fréquence cardiaque inférieure à la normale.

Pelé a partagé un message sincère via Instagram à l’équipe avant la victoire 4-1 contre la Corée du Sud en huitièmes de finale, Neymar and Co. rendant le geste en dévoilant une bannière de soutien après le match. Et il est sûr de dire que Neymar sera prêt à rendre hommage à Ô Rei s’il trouve le fond du filet face à la Croatie.

Au milieu d’une campagne qui a été définie par un jeu stellaire au milieu de terrain et des prouesses pressantes (et quelques joyeuses célébrations de buts), Neymar surpassant Pelé sera la pierre angulaire si le Brésil remporte un sixième titre de Coupe du monde.

Vos meilleurs paris (cotes via Caesars Sportsbook)

Si vous cherchez à parier sur la Coupe du monde, les contributeurs ESPN Paul Carr, Dan Thomas et Dalen Cuff sont là pour vous donner des conseils clés sur les cotes, les options et les contrats à terme. Voici ce que nous avons pour les matchs de vendredi.

Pays-Bas (+260) contre Argentine (+117), match nul (+210)

Paul Carr : L’Argentine a été bien meilleure que les Pays-Bas lors du tournoi, avec une différence de buts attendue de +6,6, contre -0,1 pour les Pays-Bas. Il y a un état de jeu qui affecte ces chiffres, mais l’Argentine est tout simplement meilleure aux deux extrémités. Je me méfie du fait que Louis van Gaal trouve un moyen de ralentir Lionel Messi et compagnie, mais j’emmènerai l’Argentine gagner en temps réglementaire à +117.

Daniel Thomas : De tous les quarts de finale, je m’attends à ce que celui-ci soit le plus laid. Aucune des deux parties n’a particulièrement impressionné jusqu’à présent. Je prendrais le tirage au sort après 90 minutes.

Manchette Dalen : Je pense que l’Argentine n’a pas été impressionnante dans ce tournoi. Ils ont manqué de créativité, de dynamisme et semblent trop dépendants de Messi. Les Néerlandais n’ont pas été excellents non plus, mais ils ont été cliniques, avec 10 tirs au but pour sept buts. Je pense que ce match est particulièrement serré en début de match. Je prendrai moins de 0,5 buts (+122) en première mi-temps. Je pouvais aussi voir un match nul après 90 minutes.

Croatie (+800) contre Brésil (-280), match nul (+370)

Carr : Je pense que nous obtenons des objectifs dans celui-ci. La Croatie et le Japon auraient facilement pu avoir un meilleur score que 1-1 en temps réglementaire, et (flash info) le Brésil est meilleur en attaque que le Japon. Si la Croatie trouve un but, celui-ci devrait s’ouvrir largement avec la pression du Brésil et la contre-attaque de la Croatie. Si le Brésil en obtient un tôt, il continuera probablement à le verser, en cherchant plus. J’aime plus de 2,5 buts à -125.

Thomas: Je pense que la victoire sur le Japon aura laissé la Croatie un peu épuisée. Le Brésil, en revanche, sera si frais dans le match. C’est une victoire facile pour le Brésil, 3-0.

Manchette: Je suis d’accord avec Dan que la Croatie, physiquement, est désavantagée compte tenu du déroulement des huitièmes de finale de chaque équipe. La Croatie n’a marqué que deux fois dans le tournoi, mais la Belgique aurait dû en avoir au moins trois dans ce match. Je pense que le Brésil obtiendra le premier but ici, forçant la Croatie à s’engager à la fin, et finalement gagner par deux buts ou plus. Je vais jeter l’écart avec le Brésil -1,5 buts (-105).

