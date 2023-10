7 minutes : Pas de joie cette fois car la Nouvelle-Zélande retarde le jeu et un joueur argentin est hors-jeu. Sur un alignement, Lavanini entre sur le côté et c’est une pénalité néo-zélandaise. Plus inquiétante est la blessure de Boffelli, qui glisse sur le gazon et prend un coup douloureux.

3 minutes : L’Argentine remporte l’alignement et Kremer frappe la défense. Les All Blacks concèdent un penalty et après avoir tenté de capitaliser sur l’avantage, ils choisissent de tirer…

La Nouvelle-Zélande se rassemble pour le haka, avec Sam Cane en tête. C’est terrifiant et féroce, bien sûr – c’est le haka – mais l’Argentine attache les bras et regarde droit en arrière. Ce n’est pas tout à fait le « V » anglais de 2019, mais cela a fait monter l’intensité d’un cran.

Je pense que les « essais fulgurants » pourraient s’avérer précieux compte tenu des conditions, note Peter Gibbs. « De plus, ITV a présenté le panel comme ‘deux vainqueurs de la Coupe du monde et Brian O’Driscoll’ ».

Si vous espérez assister à des essais éblouissants ce soir, vous avez peut-être de la chance : Will Jordan (deux fois) et Mateo Carreras (une fois) figurent tous deux sur cette liste. Et que pensez-vous de ce kit de changement pour l’Argentine ? Trame.

Un seul changement entre Cheika et l’équipe d’Argentine qui a battu le Pays de Galles avec le demi de mêlée des Dragons Gonzalo Bertranou de retour dans le quinze de départ et Tomas Cubelli abandonnant complètement l’équipe.

il y a 2 heures 13h30 HAE Préambule

Les quarts de finale ont offert l’un des meilleurs week-ends de Coupe du Monde de Rugby de tous les temps. Les demi-finales peuvent-elles être comparables ? Eh bien, la réponse instinctive n’est peut-être pas la suivante : après quatre matchs tendus et passionnants la semaine dernière, ces deux matchs démarrent avec des favoris clairs. Des observateurs moins charitables diront peut-être que nous avons assisté aux demi-finales la semaine dernière, et que ce tour n’est qu’une simple formalité avant la confrontation All Blacks-Springboks samedi prochain.

Cela, bien sûr, ne rend pas service à l’Angleterre invaincue (qui affrontera l’Afrique du Sud demain), à l’Argentine (qui est déjà venue ici deux fois) et à tout le concept d’une demi-finale de Coupe du monde. Nous avons déjà vu des favoris tomber ici, s’effondrant sous la pression contre des adversaires surfant sur une vague de confiance en eux. La Nouvelle-Zélande le sait mieux que quiconque.

Les perpétuels prétendants au titre sont tombés à quatre reprises, contrariés de manière mémorable par la France en 1999 et (dans une moindre mesure) par l’Angleterre en 2019. La Nouvelle-Zélande a accumulé un score cumulé de 94-15 lors de ses deux derniers matchs contre l’Argentine, mais le tableau d’affichage remise à zéro pour ce soir. En la personne de Michael Cheika, les Pumas disposent de l’un des opérateurs les plus astucieux du rugby – et il existe des parallèles dans la manière dont les deux équipes sont arrivées ici.

Les deux équipes ont perdu leur premier match dans ce tournoi et se sont regroupées à leur manière. La Nouvelle-Zélande a complètement desserré le frein à main créatif tandis que l’Argentine est passée en mode élimination directe, remportant des matchs de poule incontournables et poursuivant cet élan dans le match contre le Pays de Galles, qu’elle a remporté par 12 points – la plus grande marge des quatre quarts de finale.

La Nouvelle-Zélande a mené et gagné une bataille féroce contre l’Irlande pour en arriver là – et cela devrait neutraliser tout risque de complaisance. Ils sont clairement et indéniablement favoris ce soir, mais contrairement à l’Argentine, ils ont quelque chose à perdre. Il s’agit d’un autre type de spectacle – une épreuve de courage que les All Blacks renaissants sont censés réussir, mais une compétition qui pourrait procurer le plus grand frisson de tous.