Argentine contre Chili : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

6 minutes : Le peloton argentin se fraye un chemin vers la ligne, mais une botte chilienne dégage intelligemment un ballon lâche, et les outsiders sont capables de le retourner et de s’éloigner.

Les deux hymnes sont absolument hurlés par les joueurs et les fans. Il semble que les supporters argentins soient plus nombreux que leurs voisins, mais l’atmosphère sera de toute façon rauque.

Le Chili n’a pas encore battu l’Argentine lors de 39 matchs tests, bien qu’il ait battu des équipes de l’autre côté de la frontière lors de matchs non plafonnés. Il s’agit du premier match de Coupe du monde entre deux équipes sud-américaines et d’une rare occasion où deux nations frontalières se rencontrent dans une poule de Coupe du monde.

Un débat intéressant dans le chat d’avant-match sur ITV sur la possibilité d’étendre la Coupe du monde à 24 équipes. Maggie Alphonsi pense que cela donnerait plus d’opportunités aux petites équipes, mais Rory Best craint que nous assistions à des scores plus déséquilibrés à moins que davantage ne soit fait entre les tournois pour aider les nations de niveau inférieur à se développer.

Chili: Ayarza, Videla, D. Saavedra, Garafulic, Larenas, Fernández, Torrealba ; Carrasco, Bohme, Dittus, Pedrero, Eissmann, Sigren (c), C Saavedra, Martínez.

Peu d’équipes ont connu une hausse de leurs attentes en Coupe du Monde comme l’Argentine, qui a commencé autant de sélections d’experts pour remporter la Poule D et s’enfoncer dans le tirage au sort, après un certain nombre de victoires à l’échauffement et l’apparente désintégration de l’Angleterre.

Cette image a changé avec quelques coups de botte de George Ford et a laissé l’Argentine dans une lutte pour même atteindre les quarts de finale. Après avoir bégayé contre les Samoa, ils affrontent aujourd’hui leurs voisins chiliens à Nantes. Rien de moins qu’une victoire ne suffira, et de préférence avec un point bonus.

Malgré leurs résultats décevants jusqu’à présent, les hommes de Michael Cheika ont une feuille de route claire et de plus en plus difficile vers la finale. Battez le Chili, organisez un éliminateur contre le Japon. Gagnez cela, et ce sera probablement le Pays de Galles en quarts – et à l’horizon, l’Irlande ou les All Blacks.

Cheika, bien entendu, ne tolérera pas une telle planification de la part de ses joueurs. Le Chili débute ici et n’a pas la force défensive à la hauteur de son audace offensive, mais il y aura beaucoup de passion sur et en dehors du terrain. L’Argentine est grande favorite, mais elle sait que cela ne garantit rien. Il y a du travail à faire.