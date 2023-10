La Nouvelle-Zélande s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de rugby 2023 en battant l’Argentine à Paris.

La Nouvelle-Zélande disputera une cinquième finale de Coupe du Monde de Rugby de son histoire après une victoire facile 44-6 contre l’Argentine au Stade de France à Paris.

L’ailier Will Jordan, le centre Jordie Barrett et le flanker Shannon Frizell ont inscrit des essais pour les All Blacks dans la première moitié de la demi-finale, tandis que le demi de mêlée Aaron Smith, Frizell et Jordan – ce dernier complétant son triplé – ont ajouté quatre secondes. -à moitié essaie.

Jordan a également marqué son propre petit bout d’histoire, marquant huit essais en Coupe du Monde pour égaliser le record partagé par Jonah Lomu, Bryan Habana et Julian Savea.

Argentine – Stylos : Boffelli (5, 35). Nouvelle-Zélande – Essais : Jordan (11, 62, 73), J Barrett (17), Frizell (40+2 49), A Smith (42). Inconvénients : Mo’unga (12, 43, 50). Stylos : Mo’unga (38).

Richie Mo’unga a ajouté trois transformations et un penalty du botté, tandis que deux penaltys d’Emiliano Boffelli ont permis à l’Argentine – qui a battu le Japon et le Pays de Galles pour arriver à ce stade – de marquer.

En vérité, le match n’était pas de bonne humeur pour World Rugby, car il n’a pas été à la hauteur de l’occasion, en particulier après que les quarts de finale épiques de la semaine dernière à Paris ont vu les équipes classées n°1 et n°2, l’Irlande et la France, être éliminées. respectivement par les All Blacks et l’Afrique du Sud.

L’Argentine, qui s’est retrouvée en demi-finale de la Coupe du monde de rugby après ses victoires contre le Japon et le Pays de Galles, a été détruite.

Les Pumas ont commencé avec une longue période de possession dans les 22 matchs des All Blacks, pour finalement marquer trois points via la botte de Boffelli, mais c’est la Nouvelle-Zélande qui a marqué le premier essai à la 11e minute lorsque Jordan a terminé un énorme chevauchement sur la droite. une attaque croustillante.

Will Jordan a marqué le premier essai du match pour la Nouvelle-Zélande

Six minutes plus tard – après une autre période prolongée de la phase de jeu argentine dans les 22 All Blacks qui n’a abouti à rien – la Nouvelle-Zélande a eu son deuxième essai, alors que l’intérieur du centre Barrett s’est écrasé sur un contact pour marquer dans le coin.

Jordie Barrett a donné le contrôle à la Nouvelle-Zélande avec son deuxième essai en première mi-temps

À cinq minutes de la fin de la mi-temps, Boffelli a réduit l’écart à six points après le départ après que les All Blacks ont concédé des pénalités près de leur ligne d’essai sous pression, mais ces points ont été effacés presque immédiatement lorsque Mo’unga a frappé après un pénalité de panne contre les Pumas.

Emiliano Boffelli a inscrit deux penaltys, mais c’est tout ce qu’une mauvaise équipe argentine pouvait rassembler

Une pénalité de mêlée incorrecte contre l’Argentine par l’arbitre Angus Gardner – alors qu’Ethan de Groot se précipitait à genoux – a donné à la Nouvelle-Zélande une dernière attaque de la mi-temps, et ils ont profité de cette fortune pour mettre le match au-delà des Pumas alors que Frizell marquait. dans le coin suite à une attaque en plusieurs phases.

Mo’unga a raté la conversion sur le poteau pour laisser le score à la mi-temps 20-6, mais, à peine deux minutes après le début de la deuxième période, Smith a dépassé plusieurs défenseurs argentins et a marqué pour un brillant essai en solo.

Aaron Smith s’est lancé pour marquer un superbe essai au début de la seconde période

Cinq minutes plus tard, Frizell réalisait son deuxième essai après 18 phases d’attaque des All Blacks dans les 22 des Pumas, Jordan ajoutant son deuxième score dans le corner après l’heure de jeu contre une Argentine alors assiégée.

Le verrou néo-zélandais Scott Barrett a été condamné à 15 minutes de la fin pour un acte cynique inutile en frappant le ballon alors qu’il était hors des pieds, mais ce sont les All Blacks qui marqueraient en dernier alors que Jordan montrait ses talents offensifs exceptionnels pour parcourir la moitié du terrain. pitch pour récupérer ses aigus.

Jordan a montré ses talents offensifs exceptionnels en marquant son troisième essai

Barrett : Nous savons que le travail n’est pas encore terminé

Le centre néo-zélandais Jordie Barrett a déclaré à ITV Sport après le match…

« C’est tellement doux. C’est un nouveau territoire pour ce groupe.

« Nous avons glissé en demi-finale il y a quatre ans, donc je suis très fier de ce groupe.

« Ce n’est pas encore fait. Nous allons avoir un match difficile, peu importe qui nous aurons la semaine prochaine.

« C’est une autre semaine pour laquelle nous sommes très reconnaissants. »

Et après?

Cette victoire signifie que la Nouvelle-Zélande accède à une finale de Coupe du Monde pour la cinquième fois de son histoire et affrontera l’Afrique du Sud ou l’Angleterre au Stade de France à Paris le samedi 28 octobre (coup d’envoi de 20h BST), dans le but de soulever le trophée. pour une quatrième fois record.

Cette défaite signifie que l’Argentine subit une défaite en demi-finale d’une Coupe du monde pour la troisième fois de son histoire. Ils affronteront l’Angleterre ou l’Afrique du Sud lors du barrage pour la troisième place de la Coupe du monde la semaine prochaine au Stade de France à Paris le vendredi 27 octobre (coup d’envoi à 20h BST).