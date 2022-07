Argentine 6 – 29 Écosse

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tous les temps forts du deuxième test entre l’Argentine et l’Ecosse à Salta

Tous les temps forts du deuxième test entre l’Argentine et l’Ecosse à Salta

L’Écosse a époustouflé l’Argentine à Salta avec une solide performance en deuxième mi-temps pour égaliser la série de tests avec les Pumas.

Les essais de Hamish Watson, Mark Bennett, Matt Fagerson et Sam Johnson ont permis à l’Écosse de gagner confortablement le match 29-6 pour faire taire une foule bruyante à domicile et pour compléter un incroyable quatuor de victoires pour les nations d’origine dans l’hémisphère sud – la première fois l’Irlande , l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse avaient tous gagné en tournée le même jour.

C’était une victoire pour remonter le moral d’une équipe écossaise sans les Lions britanniques et irlandais Stuart Hogg, Finn Russell et Chris Harris – le trio se repose à la maison pour cette série – mais son compatriote Lion Watson, de retour après une blessure la semaine dernière, a marqué un essai pour marquer sa 50e sélection avec style.

Blair Kinghorn et Ross Thompson ont contribué neuf points avec la botte alors qu’une foule locale qui avait célébré le jour de l’indépendance en Argentine avant le coup d’envoi et était d’humeur à faire la fête, s’est tue.

Lors du deuxième match dirigé par le nouvel entraîneur-chef Michael Cheika, l’Argentine a sélectionné Domingo Miotti, l’adversaire des Glasgow Warriors, comme remplaçant pour le match de samedi, tandis que l’Édimbourg Emiliano Boffelli a conservé sa place dans le XV de départ, passant de l’aile à l’arrière. Gregor Townsend a apporté cinq changements à l’équipe écossaise avec Hamish Watson startubf à l’openside, tandis que le demi de mêlée Ben White, le talonneur Dave Cherry, le deuxième ligne Sam Skinner et le blindside Rory Darge étaient également inclus. Ali Price et George Turner sont tombés sur le banc, tandis que Jonny Gray, Magnus Bradbury et Luke Crosbie ont abandonné l’équipe des 23 de la journée.

L’Ecosse avait mené 6-3 avant que Watson ne leur donne un petit avantage trois minutes avant la pause.

Menant de quelques points après une première mi-temps assez tiède, l’équipe de Townsend a pris le contrôle au troisième quart du match, marquant 21 points sans réponse en seconde mi-temps pour égaliser la série à 1-1, mettant en place un décideur samedi soir prochain, sur lequel vous pouvez également regarder en direct Sports du ciel.

L’Ecossais Blair Kinghorn frappe le ballon pour convertir un essai contre l’Argentine

L’Écosse a pris un départ rapide lors d’un après-midi extrêmement chaud et Kinghorn a décroché un simple penalty à la quatrième minute avant que son coéquipier du club d’Édimbourg Emiliano Boffelli, qui est passé à l’arrière pour l’Argentine, égalise les scores.

Après cela, le combat s’est transformé en un bras de fer avec les deux parties coupables d’erreurs de manipulation imprudentes, l’Écosse particulièrement coupable et notamment de retourner le ballon en se rapprochant de la ligne de but argentine à au moins trois reprises.

Dans une rare riposte, l’Argentine n’a pas réussi à tirer parti de Santiago Carreras avant que l’Écosse ne gaspille une opportunité similaire.

Les joueurs écossais célèbrent leur victoire contre l’Argentine à Salta

Darcy Graham a mis en place une attaque palpitante en récupérant un ballon haut sous pression, mais son compatriote ailier Duhan van der Merwe a été contraint de toucher à fond la défense argentine. C’était une mauvaise erreur de l’ailier puissant, qui devait se maintenir dans les limites dans cette situation.

Graham ressemblait à l’homme qui essayait le plus de stimuler l’Écosse et il y avait un homme qui semblait faire bouger les choses pour les hôtes. Les compétences de Carreras – que ce soit avec le ballon en main ou en donnant des coups de pied autour des marges – ont continué à causer des problèmes, et le tacle haut de White sur Rodrigo Bruni a donné à Boffelli un penalty facile pour donner l’avantage à l’Argentine.

Argentine 6-29 Ecosse – Résumé du score Argentine – Enclos : Boffelli (6,34). Ecosse – Essais : Watson (37), Bennett (43), Fagerson (53), Johnson (64). Contre : Kinghorn (44), Thompson (54,65). Stylos : Kinghorn (4).

L’Ecosse, cependant, a repris la tête juste avant la pause après avoir choisi d’ignorer un simple trois points devant les poteaux et d’aller chercher le corner.

L’Argentine n’a pas été en mesure de défendre une ligne de conduite et Watson a marqué son apparition marquante en creusant pour son septième essai de test.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Hamish Watson dit que jouer pour l’Ecosse est le plus grand “honneur” car il a marqué sa 50e apparition avec un essai dans une performance dominante contre l’Argentine Hamish Watson dit que jouer pour l’Ecosse est le plus grand “honneur” car il a marqué sa 50e apparition avec un essai dans une performance dominante contre l’Argentine

L’Ecosse a prolongé son avance dans les deux minutes qui ont suivi la reprise après que Darge et Pierre Schoeman aient percé des trous dans la défense locale.

White a ensuite mis en place Bennett, qui a coupé une excellente ligne pour marquer son deuxième essai en autant de semaines, et Kinghorn s’est converti pour une avance de 15-6.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Ecosse est sortie en tirant en seconde mi-temps alors que Mark Bennett a prolongé son avance sur l’Argentine avec ce superbe essai L’Ecosse est sortie en tirant en seconde mi-temps alors que Mark Bennett a prolongé son avance sur l’Argentine avec ce superbe essai

Guido Petti semblait avoir donné de l’espoir à l’Argentine en se précipitant pour une réponse rapide, mais le score a été refusé pour une passe en avant de l’ailier Juan Imhoff plus tôt dans le mouvement.

L’Argentine avait une montagne à gravir après que Boffelli eut reçu un carton jaune après 52 minutes pour avoir tué le ballon.

L’Écosse en a profité pleinement alors que Fagerson se précipitait pour son premier essai de test et le remplaçant Thompson a ajouté les extras.

La misère des Pumas a continué lorsque Carreras semblait certain de marquer mais a perdu le ballon sous la pression de Darge.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sam Johnson franchit la ligne pour marquer le quatrième et dernier essai de l’Écosse contre l’Argentine Sam Johnson franchit la ligne pour marquer le quatrième et dernier essai de l’Écosse contre l’Argentine

L’Écosse a scellé la victoire lorsque Johnson a chargé sur la passe de Price et que Thompson s’est converti pour compléter le score de la journée.

L’Argentine avait un bon territoire dans les dernières étapes, mais l’Écosse a créé les revirements nécessaires pour s’assurer d’un blanchissage en seconde période.

L’Ecossais Kyle Rowe regarde la fin du match avec son bras en écharpe et se soutenant avec des béquilles

Kyle Rowe, qui s’est étiré après avoir quitté le banc pour sa première sélection, et l’arrière latéral Rory Hutchinson ont tous deux subi des blessures pour ternir légèrement la victoire de l’Écosse.

C’était mieux de l’Ecosse en seconde période, et une première mi-temps plus propre aurait pu conduire à une victoire encore plus dominante. C’est l’Argentine qui doit maintenant répondre lors du test final, la série devant être décidée lors du troisième match de samedi prochain à Santiago del Estero.

Townsend : Nous ne faisons qu’effleurer la surface avec cette victoire

Gregor Townsend a averti l’Argentine que l’Ecosse “ne faisait qu’effleurer la surface” après la démonstration dominante à Salta.

“Il y a beaucoup d’unité dans l’équipe, c’est un groupe qui se soucie les uns des autres et qui joue pour son pays”, a déclaré Townsend.

“Nous savions que nous aurions une réponse cette semaine. La façon dont les joueurs se sont entraînés, à quel point ils étaient déterminés à s’améliorer.

“Nous effleurons la surface avec cette performance, nous travaillerons pour apporter notre meilleure performance la semaine prochaine.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef de l’Écosse, Gregor Townsend, pense que son équipe continuera de s’améliorer alors qu’elle organisera un match test décisif avec l’Argentine la semaine prochaine. L’entraîneur-chef de l’Écosse, Gregor Townsend, pense que son équipe continuera de s’améliorer alors qu’elle organisera un match test décisif avec l’Argentine la semaine prochaine.

La toute première série estivale de trois tests de l’Écosse avait commencé par une défaite initiale 26-18, mais l’équipe a réalisé une bien meilleure performance lors du deuxième test, en particulier dans les 40 secondes.

Townsend a ajouté: “Nous avons bien commencé le match. Ce fut une performance mitigée après cela, mais au début de la seconde période, nous leur avons vraiment pris le ballon.

“J’ai trouvé que certaines des lignes de course et l’effort au contact étaient exceptionnels.

“(Il y a) beaucoup de domaines à améliorer, mais gagner un match test en Argentine demande beaucoup de travail acharné. Donc, un vrai crédit à notre équipe pour cela.

“Nous savions que ce serait un défi difficile, mais notre groupe était exceptionnel, en particulier la ligne arrière, contre une équipe de qualité à l’extérieur dans des conditions fatigantes.

“De bonnes bases sur lesquelles bâtir pour la semaine prochaine et pour la saison prochaine. Ce troisième quart-temps, nous avons eu beaucoup de ballon, un vrai crédit à nos performances de maul et de mêlée.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Malgré une victoire dominante en Écosse, le capitaine Grant Gilchrist insiste sur le fait que le travail n’est pas fait alors qu’ils tentent de remporter la série Test contre l’Argentine la semaine prochaine. Malgré une victoire dominante en Écosse, le capitaine Grant Gilchrist insiste sur le fait que le travail n’est pas fait alors qu’ils tentent de remporter la série Test contre l’Argentine la semaine prochaine.

Le seul inconvénient était les blessures des arrières Hutchinson et Rowe.

Townsend a déclaré Hutchinson douteux pour le décideur de la série, tout en exprimant des craintes que l’aile irlandaise de Londres Rowe ait subi une “blessure grave” après avoir remporté sa première sélection.

Le skipper écossais Grant Gilchrist a déclaré: “Nous avons rebondi de la semaine dernière, mais nous sommes venus ici pour gagner une série et nous ne nous devancerons pas.

“C’était beaucoup plus comme ça. Mais il y a plus de croissance dans cette équipe et nous en aurons besoin la semaine prochaine.

Et après?

La série se termine avec le troisième volet de Argentine contre Ecosse à Santiago del Estero le samedi 16 juillet – en direct sur Sky Sports Action à partir de 19h30.