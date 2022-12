Argentine 3-3 France (4-2 aux stylos): les experts réagissent au “destin” de Lionel Messi et à la finale “passionnante” de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Gary Neville a estimé que le destin de Lionel Messi était de remporter la Coupe du monde lors de son dernier match du tournoi, tandis que Jamie Carragher a déclaré que la finale serait l’un des plus grands matchs de football de tous les temps.

Messi a marqué deux fois au stade Lusail alors que l’Argentine battait la France 4-2 aux tirs au but après un match nul 3-3 exaltant après prolongation pour réclamer la seule pièce d’argenterie qui lui a échappé dans sa carrière chargée de trophées.

Neville a décrit la finale comme “l’une des plus grandes choses que j’aie jamais vues de ma vie” et a fait l’éloge de Messi pour ses performances talismaniques pour l’Argentine au Qatar.

“Messi devrait être au centre de l’attention et il est normal qu’il ait remporté une Coupe du monde”, a déclaré Neville à ITV. “C’est comme si le destin était là pour lui et il a énormément contribué pendant ce tournoi.

Lionel Messi embrasse le trophée de la Coupe du monde après la victoire de l’Argentine aux tirs au but contre la France





“Pendant toute sa carrière, il a illuminé chaque match auquel il a joué. Si vous avez regardé Lionel Messi jouer en direct, vous êtes vraiment béni. La passion, l’émotion, le combat et l’esprit de l’Argentine – leur méchanceté jusqu’à la toute fin avec Emi Martinez dans objectif – était absolument incroyable.

“Vous pouvez juste ressentir l’émotion à travers le stade.”

Neville s’attend à ce que Messi et son équipe inspirent la prochaine génération de footballeurs potentiels, tout comme Diego Maradona l’a fait pour lui quand il a remporté la Coupe du monde avec l’Argentine en 1986.

L’Argentin Lionel Messi reçoit le trophée des mains du président de la FIFA, Gianni Infantino, à gauche, et de l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, après avoir remporté la Coupe du monde





“Nous regardions les clips de Maradona en 86 avant le match et j’étais jeune en le regardant dans mon enfance”, a ajouté Neville.

“Les enfants qui avaient mon âge à l’époque regarderont ça ce soir en pensant qu’ils veulent devenir footballeurs et s’immerger dans la culture du football.

“Cela a eu un impact énorme sur moi ce match de ce soir, mais cela aura un impact énorme sur tout le monde.”

‘L’un des meilleur jeux’

Jamie Carragher a déclaré que le match – qui a vu la France riposter à deux reprises grâce à un triplé de Kylian Mbappe, le premier d’une finale de Coupe du monde depuis celui de Geoff Hurst pour l’Angleterre en 1966 – entrerait dans l’histoire comme l’un des meilleurs de tous les temps.

Il a tweeté : “L’un des meilleurs jeux de tous les temps !”

“Ce match a montré pourquoi le football est le plus grand jeu de tous. Celui-ci est un classique de tous les temps. Tant de rebondissements, mais cet arrêt d’Emi Martinez a été le plus grand tournant.”

L’expert de Sky Sports a également déclaré que Messi était désormais le meilleur joueur de tous les temps selon son estimation, juste devant Maradona.

Carragher a publié sa liste sur Twitter : “1 : Messi 2 : Maradona 3 : Pelé 4 : Ronaldo 5 : Zidane.” Mais il n’a pas précisé s’il s’agissait de Cristiano Ronaldo ou du Brésilien Ronaldo quatrième.

“Quelle fin pour Messi”

Lionel Messi tient la Coupe du monde en l’air pour la première fois de sa carrière après la victoire de l’Argentine aux tirs au but contre la France





Roy Keane a déclaré que c’était une fin appropriée à la carrière internationale de Messi et a félicité l’attaquant pour avoir fait face à la pression de jouer quand cela comptait vraiment.

“Savez-vous ce qui arrive parfois à un joueur lorsque vous êtes sous une telle pression, évidemment cela le frappera au cours des prochaines semaines et des prochains mois, mais c’est plus de soulagement que vous avez dépassé la ligne”, a déclaré Keane.

Lionel Messi soulève le trophée de la Coupe du monde après la victoire de l’Argentine





“La pression qu’il subit depuis un certain nombre d’années, pour le faire lors de son dernier match pour son pays, quelle fin pour lui.”

Keane a déclaré que la finale de dimanche au stade Lusail était un excellent exemple de la raison pour laquelle le football “est le plus grand jeu de la planète”.

“C’était un match incroyable, passionnant, éprouvant pour les nerfs”, a-t-il ajouté. “Il y a eu de vrais moments de qualité, d’envie et d’entrain.

“Vous ne pouvez pas leur en vouloir. Ce sont des années et des années et des années de travail acharné d’enfants et de vouloir gagner la Coupe du monde avec l’Argentine.

“Ils méritent tout le crédit du monde. Ils ont dû gagner le match trois fois et ils ont dû faire de même contre les Néerlandais.

“Malgré toute leur qualité, ils ont fait preuve d’un grand esprit et d’un combat.”

Tearful Zabaleta: L’histoire parfaite pour Messi

Lionel Messi célèbre son deuxième et le troisième but de l’Argentine en finale de la Coupe du monde contre la France





L’ancien défenseur argentin Pablo Zabaleta était au bord des larmes après le match et a déclaré que c’était “l’histoire parfaite pour Messi”.

“Je suis tellement ému. C’est l’un de ces moments”, a-t-il déclaré sur BBC One.

“Je regarde juste Messi. Merci à tous pour ce grand match. Quelle histoire parfaite pour Messi.

“Il le mérite. À 100 %. Tout le monde pleure.”

