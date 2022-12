Argentine 3 – 0 Croatie

Lionel Messi s’est donné une dernière chance à la gloire de la Coupe du monde alors que lui et Julian Alvarez ont marqué pour l’Argentine lors d’une victoire 3-0 contre la Croatie au Lusail Iconic Stadium pour atteindre la finale.

Ils affronteront soit la France, soit le Maroc, qui disputera la demi-finale de mercredi, dimanche.

Messi a tiré dans la lucarne depuis le point de penalty (34) contre le cours du jeu pour ouvrir le score après que l’attaquant de Man City Alvarez ait obtenu un penalty discutable suite à une collision avec le gardien croate Dominik Livakovic.

Avec cette frappe, le joueur de 35 ans a dépassé Gabriel Batistuta pour devenir le meilleur buteur de l’Argentine lors des finales de la Coupe du monde avec 11 buts.



Messi disputera la finale de sa dernière Coupe du monde





La Croatie s’est effondrée après le premier match et a concédé cinq minutes plus tard sur une contre-attaque argentine après une défense comique alors qu’Alvarez doublait son avance (39) après avoir porté le ballon de sa propre moitié.

Messi a pris les choses en main pour s’assurer que le match était hors de portée, produisant un moment de magie sur la droite pour battre Josko Gvardiol avant de le mettre sur une assiette pour qu’Alvarez marque le troisième but de l’Argentine.

L’Argentine a atteint la finale de la Coupe du monde pour la dernière fois en 2014 au Brésil et a été battue par l’Allemagne, mais n’a pas soulevé le trophée depuis que Diego Maradona a mené son pays à la victoire au Mexique en 1986.

Les grands moments du jeu… 32: Alvarez remporte un penalty après être entré en collision avec Livakovic

34: Messi donne l’avantage à l’Argentine contre le cours du jeu depuis le point de penalty

39 : Alvarez double l’avance de l’Argentine après avoir porté le ballon de sa moitié de terrain

43: Livakovic réalise un superbe arrêt pour empêcher la tête de Mac Allister à bout portant

70: L’Argentine a mis le match hors de vue alors que Messi prépare Alvarez après une course fascinante

Notes des joueurs Argentine: Martinez (7), Molina (7), Romero (7), Otamendi (7), Tagliafico (7), De Paul (7), Paredes (7), Fernandez (7), Mac Allister (7), Messi (9 ), Álvarez (9). Sous-titres : Martinez (6), Foyth (6), Palacios (6), Correa (6), Dybala (6). Croatie: Livakovic (7), Juranovic (6), Lovren (6), Gvardiol (6), Sosa (5), Modric (7), Brozovic (6), Kovacic (6), Pasalic (6), Kramaric (6), Périsic (6). Sous-titres : Majer (6), Vlasic (6), Orsic (5), Petkovic (6), Livaja (6). Joueur du match : Lionel Messi.

Messi prend rendez-vous avec le destin



La Croatie a dirigé la première demi-heure et Messi était en grande partie anonyme alors qu’il traversait le terrain du stade emblématique de Lusail, attendant que ses coéquipiers prennent vie.

Le match a basculé quand Alvarez a remporté un penalty juste après la demi-heure de jeu. La Croatie a été rattrapée à l’arrière par un simple ballon par-dessus le dessus de l’Argentine et Alvarez a été renversé par Livakovic après avoir poussé le ballon devant le gardien de but.

L’expert de Sky Sports, Gary Neville, était catégorique sur le fait que la décision était mauvaise, affirmant que le gardien de but n’avait pas fait grand-chose pour arrêter Alvarez.

“Le gardien de but s’arrête”, a-t-il déclaré TVI. “Il doit faire ce mouvement pour essayer de sauver le ballon, il plante ses pieds. Je ne sais pas en quoi c’est un penalty.

“Si je suis défenseur et que l’attaquant est sur le point de tirer et que je vais bloquer, il tire ensuite, me dépasse et me rentre dedans, ça ne peut pas être une faute. Il faut bloquer le tir !”

Messi s’est imposé, comme il l’avait fait contre les Pays-Bas au tour précédent, et a donné l’avantage à l’Argentine avec une frappe catégorique dans le coin supérieur.

Ayant semblé si forte auparavant, la Croatie a semblé perdre la tête et a subi un autre coup cinq minutes plus tard alors qu’Alvarez a relevé deux défis dans la surface après avoir porté le ballon de sa propre moitié avant de coller une finition composée au-delà de Livakovic.



Lionel Messi et Julian Alvarez célèbrent après avoir mené 2-0





L’arrière droit celtique Josip Juranovic n’a peut-être pas eu de chance de voir le ballon rebondir sur lui et revenir sur le chemin d’Alvarez, mais Borna Sosa s’est effondré sous la pression et a permis au joueur de 22 ans de marquer en vain.

La Croatie a fait venir Bruno Petkovic, qui a marqué un égaliseur en prolongation dans les arrêts de jeu lors de la victoire aux tirs au but en quart de finale de la semaine dernière contre le Brésil, dans le but de renverser la situation, mais Messi avait d’autres idées.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, déterminé à s’assurer qu’il se donne une chance de plus de remporter le seul trophée qui lui a échappé, a reculé les années contre Gvardiol sur le flanc droit alors qu’il renversait le joueur de 20 ans avec un envoûtant. courir avant de le ramener à Alvarez depuis la ligne de signature.

Alvarez n’a commis aucune erreur juste à l’extérieur de la surface de réparation puisqu’il est devenu le plus jeune joueur à marquer deux fois en demi-finale ou en finale de Coupe du monde depuis Pelé en 1958.

Neville: Messi est en mission

Gary Neville s’exprimant sur ITV :

“L’Argentine a 10 combattants et un génie à l’avant. Ils ont aussi les meilleurs fans du tournoi. Ils ont grandi dans le tournoi.

“C’est une mission. Une qu’il [Messi] livre tout seul en ce moment.”