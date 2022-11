Argentine 2 – 0 Mexique

La superbe frappe à longue distance de Lionel Messi a contribué à raviver les espoirs de l’Argentine en Coupe du monde alors qu’ils remportaient une victoire cruciale 2-0 contre le Mexique au stade Lusail.

L’Argentine est entrée dans le match en sachant que la défaite signifierait l’élimination après sa défaite choc 2-1 contre l’Arabie saoudite et elle a de nouveau travaillé jusqu’à l’intervention de Messi à la 65e minute.

Le joueur de 35 ans, disputant ce qui devrait être sa dernière Coupe du monde, a capté la passe d’Angel Di Maria à l’extérieur de la surface et a décoché un tir précis dans le coin inférieur pour sortir de l’impasse dans une rencontre décousue et de mauvaise humeur.

Messi est ensuite devenu fournisseur alors que l’Argentine sécurisait le match à trois minutes de la fin, sa passe trouvant le remplaçant Enzo Fernandez qui a coupé à l’intérieur et a bouclé une somptueuse finition devant Guillermo Ochoa.

La victoire semblait parfois improbable au cours d’un match perturbé par des fautes constantes et peu de qualité, mais cela amène l’Argentine à la deuxième place du groupe C, un point derrière la Pologne, qu’elle affronte lors de son dernier match alors qu’elle tente de décrocher. leur place dans les 16 derniers.

“Aujourd’hui, une autre Coupe du monde commence pour l’Argentine”, a déclaré Messi après le match. “Je dis aux gens la même chose, qu’ils continuent à croire. Aujourd’hui, nous avons fait ce que nous devions faire.

“Nous n’avions pas d’autre choix. Nous devions gagner pour ne dépendre que de nous-mêmes.

“La première mi-temps, nous n’avons pas joué comme nous le devions et en seconde, quand nous nous sommes calmés, nous avons commencé à mieux jouer le ballon et après le but, nous sommes redevenus ce que nous sommes.”

Les grands moments du jeu… 45 min: Le Mexique inscrit le premier tir cadré alors que le coup franc de Vega est sauvé

51 min: la première tentative de tir de Messi le voit lancer un coup franc

64 min: Messi marque une ouverture brillante sur la passe de Di Maria

87 min: Fernandez ajoute le deuxième but de l’Argentine

Comment l’Argentine est sortie victorieuse

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni avait cherché à faire bouger les choses après la défaite contre l’Arabie saoudite, apportant cinq changements à son équipe, dont Lisandro Martinez de Manchester United et Alexis Mac Allister de Brighton.

Mais il n’y avait aucun signe d’amélioration dans une première mi-temps désastreuse, Messi incapable d’influencer les débats et Lautaro Martinez coupant une figure isolée devant lui alors que l’Argentine, plate et décousue, reprenait là où elle s’était arrêtée lors du match de mardi.

Image:

Messi célèbre son but avec Julian Alvarez





Le Mexique semblait plus menaçant en première période, mais, comme l’Argentine, il a eu du mal à produire de vrais moments de qualité, avec un coup franc d’Alexis Vega, confortablement sauvé par Emi Martinez, le seul tir cadré de chaque côté avant la pause.

Il y avait plus ou moins la même chose après la pause malgré l’atmosphère crépitante à l’intérieur du sol, avec un coup franc capricieux de Messi résumant apparemment sa soirée alors qu’il luttait pour déclencher.

Tout a changé, cependant, quand il s’est finalement retrouvé dans une poche d’espace à environ 25 mètres du but, prenant une touche pour contrôler la passe de Di Maria avant de décocher un tir imparable dans le coin le plus éloigné.

Image:

L’Argentin Enzo Fernandez célèbre après avoir marqué le deuxième





Le but a déclenché des célébrations folles parmi les joueurs et les fans argentins et il y a eu une autre vague de soulagement lorsque le remplaçant Fernandez a couru sur la passe de Messi après un corner et a envoyé une finition sublime du côté gauche de la surface.

Le Mexique a offert peu de réponse, n’enregistrant que quatre tirs au cours du match, laissant l’Argentine célébrer une victoire qui maintient ses espoirs de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Ce que cela signifie dans le groupe C

Ayant évité une défaite contre le Mexique qui aurait mis fin à leur participation à la Coupe du monde, Argentine ont à nouveau leur destin dans le Groupe C entre leurs mains. Victoire contre Pologne mercredi soir garantira non seulement leur progression, mais les placera également en pole position pour avancer en tant que vainqueurs de groupe – pour leur refuser la première place dans ce scénario, Arabie Saoudite aurait non seulement besoin de battre le Mexique, mais aussi de gagner par une plus grande marge que l’Argentine.

La Pologne progressera si elle évite la défaite contre l’Argentine – une victoire garantirait sa progression en tant que vainqueur de groupe – tandis qu’un match nul pour l’Arabie saoudite contre le Mexique et une défaite pour la Pologne ne verraient les Saoudiens se qualifier que si la Pologne perdait lourdement.

Pour ce qui est de Mexique, ils doivent battre l’Arabie Saoudite pour espérer se qualifier. Une victoire du Mexique et une défaite de l’Argentine contre la Pologne seraient certainement suffisantes pour que le Mexique termine deuxième, tandis qu’une victoire du Mexique et un match nul entre l’Argentine et la Pologne verraient les deux équipes sud-américaines terminer à égalité de points et de deuxième. statut déterminé par la différence de buts.

Keane : Des moments de qualité l’ont emporté

Sports du ciel expert Roy Kean Raconté TVI: “Au fur et à mesure que ces grands joueurs vieillissent, tout est question de moments et de ce produit final. Nous avons parlé de Messi et (Cristiano) Ronaldo récemment, la finition était brillante, mais à part ça, il était très moyen.

“Mais il a produit ce moment. Il a maintenant deux buts en deux matchs et étant donné que les gens disent qu’il a presque fini, vous ne pouvez pas radier ces joueurs.

“En seconde période, je regardais l’Argentine en pensant ‘quel genre de personnages avez-vous, parce que vous êtes contre’, mais ils ont renversé la situation. Ils ont trouvé un moyen de gagner le match avec deux morceaux de qualité.

“Merci au manager, il a fait des changements avant le match et, tout aussi important, a fait des changements pendant le match. Ils ont fait le travail et ils se sentiront beaucoup mieux ce soir.”

Image:

Messi célèbre après avoir marqué le premier match de l’Argentine





Sports du ciel expert Gary Neville a crédité le passage de l’Argentine à cinq à l’arrière comme un autre facteur clé de la victoire.

“En première mi-temps, je ne voyais pas de voie pour l’Argentine en termes de compétition globale”, a-t-il déclaré sur TVI.

“Mais j’ai aimé quand ils sont passés à cinq à l’arrière, ils l’ont fait au début de la seconde mi-temps en laissant tomber l’un des joueurs du milieu de terrain, mais ensuite ils ont acheté Romero.

“Tout d’un coup, ils avaient l’air beaucoup plus agressifs et les trois au milieu de terrain avaient beaucoup plus d’énergie.

“Ensuite, avec Alvarez et Messi à l’avant en tant que deux, vous pouvez construire à partir d’une base solide et avoir les joueurs à l’avant qui peuvent réellement livrer en quelques instants, c’est ainsi que l’Argentine va gagner ce tournoi s’ils vont le faire .”

Analyse : Messi change toujours la donne

Vient l’heure, vient l’homme.

Lionel Messi avait enduré une soirée profondément frustrante au stade Lusail, ses difficultés reflétant celles de l’équipe argentine dans son ensemble, mais son premier but sensationnel lui rappelait qu’il pouvait encore changer un match en un instant.

Messi avait flotté à la périphérie d’une rencontre de mauvaise qualité pendant l’heure précédente, un coup franc capricieux au début de la seconde période sa seule tentative au but. Mais quand son opportunité s’est finalement présentée, dans une poche d’espace juste à l’extérieur de la surface, il l’a saisie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le but de Messi a mis le feu au stade en parfait hommage à Maradona, rapporte Melissa Reddy de Sky Sports News



Le but, guidé dans le coin inférieur, était son 93e pour son pays et son huitième en Coupe du monde, le plaçant à égalité avec Diego Maradona. Il peut s’avérer être l’un de ses plus importants aussi.

L’Argentine avait été horrible jusqu’à ce moment-là, mais sa confiance est progressivement revenue après cela et lorsque le deuxième but est venu, il n’était pas surprenant de voir Messi impliqué, le joueur de 35 ans nourrissant Enzo Fernandez, dont la finition époustouflante a rendu le match sûr.

Le travail de l’Argentine n’est pas terminé. Un dernier match de groupe difficile contre la Pologne vous attend. Ils devront montrer une amélioration considérable de cette performance s’ils veulent y naviguer avec succès et tracer un chemin vers les dernières étapes du tournoi.

Mais en Messi, ils savent qu’ils ont un atout, un joueur qui, même à 35 ans, est toujours capable de les élever quand ils en ont le plus besoin. Avec la débâcle saoudienne derrière eux et avec Messi poursuivant son destin en Coupe du monde, l’Argentine peut à nouveau rêver.

Niveau Messi avec Maradona – stats Opta