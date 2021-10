Argentine 17 – 32 Australie

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Australie a remporté la quatrième victoire consécutive contre l’Argentine lors de son affrontement pour le championnat de rugby.

L’ailier Andrew Kellaway a marqué trois essais alors que l’Australie terminait le championnat de rugby en beauté, assurant que la tournée tumultueuse de l’Argentine s’est terminée sans victoire en six tests.

Les Wallabies ont marqué deux essais en première mi-temps en huit minutes tandis que le verrou argentin Tomas Lavanini était dans le bac et en a ajouté trois autres en seconde mi-temps pour s’imposer 32-17 samedi au stade Robina.

Deux tentatives tardives à bout portant pour remplacer le frontrower Thomas Gallo ont permis de réduire la marge et d’ajouter un petit morceau de consolation pour les Pumas.

Les victoires consécutives contre l’Argentine ont fait suite à des victoires successives contre l’Afrique du Sud, championne du monde, le mois dernier, aidant à restaurer la confiance de l’équipe australienne après trois défaites consécutives contre la Nouvelle-Zélande.

Quade Cooper cherche à se débarrasser du tacle

Les All Blacks invaincus avaient déjà remporté le titre de Rugby Championship avant leur dernier match de la série plus tard samedi contre l’Afrique du Sud.

Les chances étaient déjà réunies contre l’Argentine produisant un bouleversement contre l’Australie avant que six joueurs des Pumas ne soient bannis du match de samedi parce qu’ils ont enfreint les protocoles de coronavirus.

L’équipe argentine est entrée et sortie de quarantaine depuis avant leur premier test du championnat de rugby en Afrique du Sud contre les Springboks le 14 août, et un voyage transfrontalier en milieu de semaine à une retraite de santé par six joueurs et deux membres du personnel a entraîné une interdiction démoralisante.

Pete Samu en action pour les Wallabies

Les joueurs, dont l’ancien capitaine Pablo Matera, qui ignoraient apparemment que les restrictions aux frontières nationales entre les États du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud avaient été réinitialisées, seront autorisés à rejoindre l’équipe dimanche avant le vol de retour.

Les deux équipes ont raté des tirs au but avant que le demi d’ouverture Quade Cooper ne donne à l’Australie un 3-0 avec un penalty réussi à la 10e minute.

Les Australiens dominaient la possession et la position sur le terrain, mais n’ont pu convertir ces avantages en points qu’après que Lavanini a reçu un carton jaune à la 27e minute suite à une infraction à l’alignement.

Hooker Folau Faingaa a marqué pour un essai presque immédiatement et a joué un rôle déterminant dans l’essai suivant sept minutes plus tard.

Il a jeté à l’arrière d’un alignement, a balayé pour récupérer le robinet et a donné une passe précise pour le n ° 8 Rob Valetini, qui a couru dans l’espace avant de décharger à l’intérieur pour que Kellaway marque indemne.

Michael Hooper prend la défense des Pumas

Les Pumas ont mis la pression après avoir écopé d’un penalty juste avant la mi-temps, mais la défense australienne a tenu le coup et Emiliano Boffelli a finalement inscrit un penalty pour porter le score à 15-3 à la pause.

Les Australiens ont pris une avance de 20-3 trois minutes après le début de la seconde mi-temps lorsque le centre Samu Kerevi a reçu une passe au bon moment de Quade Cooper après que Reece Hodge ait lancé un leurre.

Kellaway a marqué pour ses deuxième et troisième essais près de la ligne de touche gauche aux 54e et 58e minutes pour mettre le résultat hors de doute avant que les Pumas ne ripostent avec une paire d’essais à Gallo.

Pour l’Australie, Sean McMahon, basé au Japon, a remplacé en deuxième mi-temps pour remporter sa première sélection de test depuis 2017 et Greg Holmes, 38 ans, est devenu le plus vieux joueur des Wallabies à participer à un test depuis la Seconde Guerre mondiale lorsqu’il a rejoint le première ligne en deuxième mi-temps.