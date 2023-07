Argentine 12 – 41 Nouvelle-Zélande

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement du championnat de rugby entre l’Argentine et la Nouvelle-Zélande à l’Estadio Malvinas Argentinas à Mendoza

Faits saillants de l’affrontement du championnat de rugby entre l’Argentine et la Nouvelle-Zélande à l’Estadio Malvinas Argentinas à Mendoza

Un départ fulgurant de la Nouvelle-Zélande a jeté les bases d’une confortable victoire 41-12 sur les hôtes argentins lors de leur match d’ouverture du championnat de rugby à Mendoza.

Les All Blacks ont couru en trois essais dans les 12 premières minutes et menaient 31-0 à la mi-temps avec le talonneur Dane Coles, le numéro huit Ardie Savea, les centres Jordie Barrett et Rieko Ioane, le demi de mêlée Aaron Smith, l’arrière Beauden Barrett et l’ailier débutant Emoni Narawa. tous marqués.

Argentine – Essais : Sordoni (52), Creevy (80+1). Contre : Boffelli (80+2). Nouvelle-Zélande – Essais : Coles (5), Savea (9), Jordie Barrett (12), Ioane (29), Smith (39), Beauden Barrett (57), Narawa (76). Contre : McKenzie (13, 30, 40).

L’ouvreur Damian McKenzie a plaidé en faveur de l’inclusion à la Coupe du monde de rugby, jouant son premier test depuis 2021. Bien qu’il ait été capricieux du tee de coup de pied, mais sa capacité en tant que meneur de jeu à mettre les autres dans l’espace était claire et un rappel opportun de son qualités pour l’entraîneur Ian Foster, qui l’a choisi devant Richie Mo’unga.

La vitesse de la Nouvelle-Zélande au ruck et son ambition avec le ballon en main ont mis l’Argentine sous une pression immense et ont forcé les hôtes à donner de nombreuses pénalités. Leurs seules récompenses ont été des essais pour le pilier Lucio Sordoni et le talonneur Agustin Creevy.

Le Néo-zélandais Beauden Barrett célèbre son essai avec ses coéquipiers lors d’un match de championnat de rugby contre les Los Pumas argentins au stade Malvinas Argentinas de Mendoza, en Argentine, le samedi 8 juillet 2023. (AP Photo/Nicolas A

Dix mois après avoir perdu contre l’Argentine en Nouvelle-Zélande pour la première fois, les All Blacks ont exclu toute possibilité d’un autre bouleversement dans le championnat de rugby avec trois essais dans les 11 premières minutes et cinq en première mi-temps qui leur ont donné une avance de 31-0. à la mi-temps.

Les All Blacks ont apaisé les inquiétudes concernant leur force à l’avant avec une performance avant dominante. Ils ont remporté des pénalités lors de trois des quatre premières mêlées et ont perturbé l’alignement des Pumas, souvent par l’intermédiaire du verrou Josh Lord lors de son premier test depuis 2021. Ethan de Groot a eu un grand impact sur le côté lâche des All Blacks.

Les Pumas ont été les plus proches de marquer tôt dès le coup d’envoi d’ouverture lorsqu’ils ont lancé une tentative de dégagement par le demi-mouche McKenzie, bien que McKenzie ait réussi en forçant le ballon derrière la ligne.

Le premier essai de la Nouvelle-Zélande est venu après cinq minutes comme un signal des choses à venir. Le centre Ioane a vendu un mannequin et a fait une pause de l’intérieur de sa propre moitié, combinant avec le nouvel ailier Narawa. La rameuse arrière Shannon Frizell a glissé une passe pour verrouiller Scott Barrett et le talonneur vétéran Coles a pris la dernière passe pour marquer.

Savea a marqué deux minutes plus tard après une solide course de Narawa sur la touche droite. Les All Blacks ont remporté un penalty, ont pris un alignement, ont déplacé le ballon dans le champ et, après que Scott Barrett se soit rapproché, Savea a ramassé le ballon et l’a pointé.

La Nouvelle-Zélande a commencé sa défense du titre de champion de rugby de manière globale en Argentine

Jordie Barrett, qui avec ses frères Scott et Beauden, faisaient tous partie du 15 de départ, a marqué à la 11e minute après que Beauden ait brisé le contact gauche, retournant le ballon à son frère.

McKenzie a converti l’un des trois essais et les All Blacks menaient 17-0. L’Argentine a choisi de donner un coup de pied à ses quelques lambeaux de possession en première mi-temps, n’utilisant qu’une seule fois le ballon entre les mains dans lesquelles il semblait dangereux. Son indiscipline en défense a concédé une longue série de penaltys.

Après une pause, les All Blacks ont recommencé à marquer des essais. Ioane a marqué un essai mérité à la 29e course sur une courte passe de McKenzie, et le demi de mêlée Smith a manqué un alignement pour marquer dans la dernière minute de la mi-temps. Le rameur arrière des Pumas, Rodrigo Bruni, a été victime d’un péché dans le même mouvement et l’Argentine a commencé la seconde mi-temps avec 14 hommes.

Emoni Narawa était parmi les essais des All Blacks

La foule de 42 500 personnes à guichets fermés a été mise sur ses pieds pour la première fois à la 51e lorsque le pilier Sordoni a marqué le premier essai de l’Argentine, un moment rendu plus poignant par le fait que Sordoni jouait son premier test après une bataille de 14 mois avec des blessures.

Le moment fut de courte durée. Cinq minutes plus tard d’une mêlée, McKenzie a effectué une longue course transversale qui a annulé une grande partie de la défense de la ligne de fond et est passée à Beauden Barrett qui a marqué.

La défense des All Blacks a été testée plus régulièrement en seconde période et ils ont répondu par des tacles puissants qui ont stoppé les mouvements en plein essor. Ils ont également été rapides et décisifs à la panne.

Le dernier essai des All Blacks est allé à Narawa lors de ses débuts et aurait pu cimenter sa place sur l’aile droite. Mais le talonneur remplaçant des Pumas, Creevy, a eu le dernier mot, marquant sa 98e apparition record avec un essai à la 82e.

Calendrier et résultats du championnat de rugby 2023

Tour 1 : Afrique du Sud 43-12 Australie – samedi 8 juillet

Tour 1 : Argentine 12-41 Nouvelle-Zélande – Samedi 8 juillet

Round 2: Nouvelle-Zélande vs Afrique du Sud – Samedi 15 juillet – 8h05, Sky Sports Action (GMT)

Tour 2 : Australie vs Argentine – Samedi 15 juillet – 10h45, Sky Sports Action (GMT)