Argentine 1 – 2 Arabie Saoudite

L’Arabie saoudite a produit l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde alors que le superbe effort en solo de Salem Al-Dawsari a remporté une victoire 2-1 sur l’Argentine dans le groupe C au Lusail Iconic Stadium.

Le temps s’est arrêté alors qu’Al-Dawsari arrachait le ballon du ciel et tournait à l’intérieur de deux défenseurs argentins avant de boucler son arrivée hors de portée du défenseur d’Aston Villa Emiliano Martinez, produisant l’un des plus grands moments de toutes les finales de Coupe du monde.

Lionel Messi avait donné l’avantage à l’un des favoris d’avant-tournoi depuis le point de penalty après une décision controversée du VAR (10), mais Saleh Al-Shehri n’a égalisé que trois minutes après le début de la deuxième période pour créer une toute puissante surprise.

Le résultat a mis fin à la série de 36 matchs sans défaite de l’Argentine, remontant à la défaite contre le Brésil il y a trois ans, mais c’était le plus beau jour de l’histoire du football saoudien.

L’Albiceleste a perdu pour la dernière fois son match de groupe d’ouverture de la Coupe du monde en 1990 – contre le Cameroun – mais ils ont ensuite atteint la finale où ils ont perdu contre l’Allemagne, mais ce ne sera qu’une faible consolation pour les Sud-Américains en ce moment après la défaite face à la nation classée 51e en football mondial.

Image:

Al-Shehri a fait 1-1 au Lusail Iconic Stadium





Notes des joueurs Argentine: Martinez (6), Tagliafico (5), Romero (4), Otamendi (5), Molina (5), Paredes (5), De Paul (6), Messi (6), Di Maria (5), Gomez (5 ), Lautaro Martínez (6). Sous-titres : Acuna (6), Alvarez (5), Lisandro Martinez (6), Fernandez (5). Arabie Saoudite: Al-Owais (8), Al-Bulayhi, Abdulhamid (7), Al-Shahrani (8), Tambakti (9), Al-Malki (8), Salem Al-Dawsari (9), Al-Shehri (8), Kanno (7), Al-Faraj (6), Al-Buraikan (7). Sous-titres : Al-Ghanam (6), Al-Amri (n/a), Asiri (n/a), Abdulrahim (6), Al-Burayk (n/a). Joueur du match : Hassan Al-Tambakti.

Les grands moments du jeu… 10 min: Saud Abdulhamid est pénalisé pour avoir tiré le maillot de Leandro Paredes à l’intérieur de la surface. Lionel Messi expédie son penalty.

22 min : Messi a le ballon dans le filet, mais le drapeau de hors-jeu se lève immédiatement pour couper court aux célébrations argentines.

27 min: Martinez est glissé proprement au but et le sien produit un joli dink pour marquer mais la frappe est refusée par VAR pour hors-jeu.

35 min : L’Argentine et Martinez ont à nouveau le ballon dans les filets, mais le drapeau est encore une fois levé pour hors-jeu face à l’attaquant de l’Inter.

48 min: Saleh Al-Shehri trouve un mètre d’espace sur Cristian Romero pour lancer un tir bas dans le coin inférieur.

53 min : Salem Al-Dawsari marque un superbe but en solo pour compléter le retour.

L’Argentine aurait-elle dû bénéficier d’un penalty ?

Image:

L’Argentine semblait avoir le contrôle total à la mi-temps





Graeme Souness de Sky Sports sur ITV : “Il ne sait pas où est le ballon. Il ne s’intéresse qu’à un joueur argentin. Il ne sait pas quand il a été botté et je pense que c’est un penalty pour moi.

“Il ne regarde pas le ballon, la directive des arbitres est que c’est un penalty.”

Roy Keane de Sky Sports sur ITV : “Non, non, non, tout cela ne fera qu’encourager la plongée. Il (Otamendi) traîne lui (Abdulhamid) vers le bas.”

Souness : “Roy, tu n’écoutes pas. C’est une directive des arbitres. Ce n’est pas une question d’opinions, c’est une question de fait, le gars ne regardait pas le ballon.

Nouvelles de l’équipe Lionel Messi a ignoré quelques soucis de fatigue pour mener la ligne mardi lors du match d’ouverture du Groupe C contre l’Arabie saoudite où il entame sa dernière quête pour un trophée insaisissable de la Coupe du monde.

Avec Paulo Dybala toujours pas remis de sa blessure, Lautaro Martinez et Angel Di Maria étaient en tête avec Messi dans une équipe de stars qui est l’un des favoris pour gagner au Qatar.

L’entraîneur saoudien Hervé Renard a gardé le capitaine et milieu de terrain Salman Al-Faraj dans l’équipe malgré une récente blessure à l’épaule. Il a été la pierre angulaire de la domination d’Al Hilal sur le football interclubs asiatique ces dernières années.

Souness : “Il ne s’agit pas de nos opinions, il s’agit des lois du jeu.”

Souness : “Je vous ai entendu le dire 10 fois, laissez parler quelqu’un d’autre. Vous en apprendrez beaucoup plus si vous écoutez. Il ne regarde pas le ballon, la directive des arbitres est que c’est une pénalité. Nous devons l’accepter. “

Que signifie le résultat ?

Image:

Saleh Al-Shehri fête son égalisation





L’Argentine est venue avec l’intention de gagner ce tournoi et donc battre l’Arabie Saoudite a toujours ressemblé à une case qui devait juste être cochée.

Les doubles champions de la Coupe du monde affronteront ensuite le Mexique samedi, coup d’envoi à 19 heures, où la victoire est vitale s’ils veulent avoir des chances de progresser maintenant. L’Argentine a besoin d’au moins un point pour ne pas compromettre sérieusement ses espoirs de progression.

L’Arabie saoudite est de retour en action contre la Pologne plus tôt dans la journée, coup d’envoi à 10 heures du matin, et une victoire scellerait pratiquement leur progression vers les huitièmes de finale, et très probablement en tant que vainqueurs de groupe.

Les vainqueurs du groupe C affronteront le deuxième du groupe D, composé de la France, du Danemark, de la Tunisie et de l’Australie. Le deuxième du groupe D affrontera les vainqueurs du groupe C.