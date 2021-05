Argent et bourses offerts pour les vaccins COVID

COLUMBUS, Ohio – L’Ohio donnera 1 million de dollars à cinq adultes, ainsi que cinq autres bourses d’études universitaires publiques complètes à des adolescents vaccinés contre le COVID-19, a annoncé mercredi le gouverneur Mike DeWine lors d’un discours télévisé dans tout l’État.

Appelant cela « l’Ohio Vax-a-Million », DeWine a déclaré que les tirages auront lieu pendant cinq mercredis consécutifs, à partir du 26 mai, pour choisir les gagnants d’un million de dollars. Les gagnants seront extraits de la base de données d’inscription des électeurs du secrétaire d’État de l’Ohio.

La loterie de l’Ohio effectuera les tirages, mais l’argent proviendra des fonds fédéraux de secours existants pour les coronavirus.

Pour être éligible, vous devez avoir 18 ans ou plus, un résident de l’Ohio et être vacciné avant le tirage.

DeWine a déclaré que les 12 à 17 ans peuvent s’inscrire au tirage de la bourse via un portail électronique qui ouvrira le 18 mai. Les dessins auront lieu pendant cinq mercredis consécutifs pour sélectionner un étudiant qui recevra la bourse, qui couvrira les frais de scolarité -et-conseil et livres.

En rapport:Un vaccin COVID-19 pourrait vous rapporter 225000 $ dans le cadre de cette nouvelle initiative de la loterie du Kentucky

Mises à jour COVID-19 en direct:« Rapide et efficace »: Biden recommande vivement la vaccination des enfants de 12 à 15 ans après OK du panel CDC

Environ 4,88 millions d’Ohio ont reçu au moins un vaccin contre le COVID-19 approuvé par la FDA. Mais la plupart d’entre eux étaient impatients de se faire vacciner et ils ont pris des rendez-vous tôt pour se faire vacciner.

Désormais, les experts en santé publique cherchent des moyens de convaincre les personnes qui hésitent à se faire vacciner contre la maladie mortelle.

La Virginie-Occidentale a annoncé la semaine dernière que les résidents âgés de 16 à 35 ans seraient admissibles à un bon d’épargne de 100 $ s’ils se faisaient vacciner. Le New Jersey a annoncé un programme «shot and a beer» pour les résidents de 21 ans et plus pour obtenir une bière gratuite lorsqu’ils se font vacciner.

La loterie du Kentucky offre des coupons pour un billet de jeu Cash Ball gratuit aux adultes qui reçoivent leur premier ou deuxième vaccin vaccinal dans les magasins Kroger ou Walmart.

L’État du Maine offre des permis de chasse ou de pêche gratuits, des cartes-cadeaux LL Bean ou d’autres prix aux résidents qui se font vacciner avant le Memorial Day.

Le projet Santé et politique de l’UCLA COVID-19 a révélé que les gens disaient qu’ils seraient plus disposés à se faire vacciner si on leur offrait des paiements en espèces de 25 $ à 100 $.