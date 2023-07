« Argent, arrogance »: Kapil fait exploser les stars indiennes et fait écho aux sentiments de Gavaskar

Le cricket indien au fil des ans a connu un changement radical. D’être ménés dans les années 70, le cricket indien a parcouru un long chemin. La puissance financière que le Board of Control for Cricket in India (BCCI) a traduite en organisant le tournoi de cricket le plus coûteux au monde – la Premier League indienne. Les joueurs se sont aussi enrichis. Des contrats centraux bien rémunérés aux accords IPL lucratifs en passant par les mentions de marque coûteuses, pour un joueur de cricket indien, les sources de revenus sont multiples. Cependant, malgré de telles richesses, le capitaine indien Kapil Dev, vainqueur de la Coupe du monde 1983, estime qu’il y a toujours place à l’amélioration.

« Les différences sortent, la bonne (chose) à propos de ces joueurs … c’est qu’ils sont très confiants. Le point négatif est qu’ils pensent qu’ils savent tout. Je ne sais pas comment le dire mieux que ça. Mais ils sont confiants, mais ils pensent « vous n’avez pas besoin de demander à personne ». Ce que nous pensons, c’est qu’une personne expérimentée peut vous aider », a déclaré Kapil Dev sur La semaine.

« Parfois, trop d’argent vient, l’arrogance vient. Ces joueurs de cricket pensent qu’ils savent tout. C’est la différence. Je dirais qu’il y a tellement de joueurs de cricket qui ont besoin d’aide. Quand Sunil Gavaskar est là, pourquoi ne peux-tu pas parler ? Où est l’ego » Il n’y a pas d’ego en tant que tel. Ils pensent que « nous sommes assez bons ». Peut-être qu’ils sont assez bons, mais l’aide supplémentaire de quelqu’un qui a vu 50 saisons de cricket, il sait des choses. Écouter parfois peut changer votre pensée. «

L’ancien capitaine indien Sunil Gavaskar, l’un des noms les plus respectés du cricket indien, a récemment déclaré que les joueurs de cricket indiens actuels venaient rarement lui demander conseil.

« Non, personne n’est venu. Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, VVS Laxman venaient régulièrement me voir. Et ils m’abordaient avec un problème spécifique et vous pouviez leur dire quelque chose que vous aviez observé. Je n’ai pas d’ego à ce sujet , je pourrais aller leur parler mais comme il y a deux entraîneurs – Rahul Dravid et Vikram Rathore – donc parfois vous vous retenez car vous ne voulez pas les confondre avec trop d’informations », a récemment déclaré Gavaskar à The Indian Express.