Arévalo a prêté serment en tant que président du Guatemala malgré les efforts visant à faire dérailler l’investiture : NPR

GUATEMALA CITY — Bernardo Arévalo a prêté serment en tant que président du Guatemala lundi quelques minutes après minuit, malgré des mois d’efforts pour faire dérailler son investiture, y compris des hésitations et des tensions croissantes jusqu’à la passation du pouvoir.

Arévalo arrive à la présidence après avoir remporté les élections d’août avec une marge confortable. Mais rien n’a été simple depuis, avec la procureure générale Consuelo Porras et les forces de l’establishment, les observateurs disent qu’elle représente une contestation judiciaire après l’autre contre Arévalo et son parti.

“Cela me remplit d’un profond honneur d’assumer cette haute responsabilité, montrant que notre démocratie a la force nécessaire pour résister et que par l’unité et la confiance nous pouvons changer le panorama politique au Guatemala”, a déclaré Arévalo dans son premier discours en tant que président.

Il a résumé ainsi le principe directeur de son administration : « Il ne peut y avoir de démocratie sans justice sociale et la justice sociale ne peut pas prévaloir sans démocratie. »

Malgré des centaines de partisans d’Arévalo faisant pression sur les législateurs pour qu’ils respectent la constitution, allant même jusqu’à affronter la police anti-émeute devant le bâtiment du congrès dimanche, le processus d’investiture a traîné pendant des heures avant qu’il ne prête serment juste après minuit.

Universitaire progressiste devenu homme politique et fils d’un président guatémaltèque reconnu pour avoir mis en œuvre des réformes sociales clés au milieu du XXe siècle, Arévalo prend ses fonctions avec l’espoir de lutter contre la corruption enracinée au Guatemala. Mais ce ne sera pas facile.

Il a peu de soutien au Congrès et le mandat de Porras en tant que plus haut responsable de l’application des lois s’étend jusqu’en 2026, même si Arévalo a déclaré que l’une de ses premières tâches serait de demander sa démission.

Les partisans attendaient depuis des heures une cérémonie d’inauguration festive sur l’emblématique Plaza de la Constitucion de Guatemala City et en avaient assez d’un énième retard, balayant la police avant de se rassembler devant le congrès pour exiger que les législateurs cessent de tarder et nomment la délégation qui doit assister à l’inauguration. cérémonie.



“S’ils ne le prêtent pas serment, nous, le peuple, le prêterons”, a déclaré l’une des manifestants, Dina Juc, maire du village indigène d’Utatlàn Sololá.

Le Congrès, qui était censé assister à l’inauguration en tant que session extraordinaire de la législature, s’est engagé dans d’âpres luttes intestines pour savoir qui reconnaître comme membre de la délégation du Congrès, alors que les membres se criaient dessus.

La commission de direction chargée de cela était remplie d’opposants de la vieille garde d’Arévalo, et le retard a été considéré comme une tactique visant à retarder l’investiture et à affaiblir Arévalo.

Arévalo a écrit sur ses comptes sur les réseaux sociaux qu'”ils tentent de nuire à la démocratie avec des illégalités, des détails sans conséquence et des abus de pouvoir”.

Des représentants du gouvernement américain et de l’Organisation des États américains ont appelé le congrès à respecter la constitution du Guatemala.

Quelques minutes avant minuit, la session extraordinaire du congrès a été convoquée.

Porras avait essayé toutes les astuces juridiques possibles pour traduire Arévalo en justice ou en prison avant qu’il puisse prendre ses fonctions. Et le parti d’Arévalo n’aura pas de majorité au Congrès et n’y sera peut-être même pas officiellement reconnu.

Arévalo est un universitaire, diplomate et fils d’un président progressiste du milieu du XXe siècle, et son élection a marqué un réveil politique au sein d’une population lassée de la corruption et de l’impunité.

“Je suis enthousiaste, car nous arrivons enfin à la fin de ce processus long et tortueux”, a déclaré Arévalo avant son investiture. “La société guatémaltèque a développé la détermination de dire ‘non’ à ces élites politico-criminelles.”

Mais même si Arévalo veut changer les choses, il se heurte à d’énormes obstacles. Sa position anti-corruption et son statut d’étranger constituent des menaces pour les intérêts profondément enracinés dans ce pays d’Amérique centrale, estiment les observateurs.

Pourtant, le fait qu’il soit arrivé jusqu’ici témoigne du soutien international et de la condamnation des innombrables tentatives visant à le disqualifier.

Pour de nombreux Guatémaltèques, l’investiture représente non seulement le point culminant de la victoire d’Arévalo aux élections, mais aussi leur défense réussie de la démocratie du pays.

Le fait qu’Arévalo soit parvenu à y parvenir un jour après son investiture est en grande partie dû aux milliers d’indigènes du Guatemala, qui sont descendus dans la rue l’année dernière pour protester et exiger que Porras et ses procureurs respectent le vote du 20 août. Beaucoup avaient réclamé sa démission, mais son mandat ne se termine qu’en 2026 et il n’est pas clair si Arévalo pourra se débarrasser d’elle.

Les procureurs ont cherché à suspendre le parti Mouvement des semences d’Arévalo – une mesure qui pourrait empêcher ses législateurs d’occuper des postes de direction au Congrès – et à priver Arévalo de son immunité à trois reprises.

Vendredi, sa candidate à la vice-présidence, Karin Herrera, a annoncé que la Cour constitutionnelle lui avait accordé une injonction contre un prétendu mandat d’arrêt. Elle a également prêté serment tôt lundi.

Les procureurs ont allégué que le Mouvement Seed s’était livré à des méfaits en collectant des signatures pour s’enregistrer en tant que parti des années plus tôt, que ses dirigeants avaient encouragé l’occupation d’une université publique pendant un mois et qu’il y avait eu une fraude électorale. Les observateurs internationaux l’ont nié.

L’un des éléments clés a été le fait qu’Arévalo a obtenu très tôt un soutien fort de la communauté internationale. L’Union européenne, l’Organisation des États américains et le gouvernement américain ont exigé à plusieurs reprises le respect du vote populaire.

Washington est allé plus loin en sanctionnant des responsables guatémaltèques et des citoyens soupçonnés de porter atteinte à la démocratie du pays.

Jeudi, le secrétaire d’État adjoint américain pour l’hémisphère occidental, Brian A. Nichols, a déclaré que l’agression contre Arévalo ne s’arrêterait probablement pas avec son…