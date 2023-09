Arena quitte Revolution au milieu d’une enquête sur la MLS

Bruce Arena a démissionné de son poste de directeur sportif et d’entraîneur-chef du New England Revolution. Barry Chin/Le Boston Globe via Getty Images)

Bruce Arena a démissionné de son poste d’entraîneur du New England Revolution samedi soir, six semaines après avoir été mis en congé administratif par la Major League Soccer pour ce qu’elle considère comme « des allégations selon lesquelles il aurait fait des remarques insensibles et inappropriées ».

L’homme de 71 ans, membre du Temple de la renommée du football américain, n’a pas détaillé les allégations. La ligue l’avait mis en congé le 1er août.

« L’enquête a été un processus dur et difficile, pour moi et ma famille, mais entendre tant de personnes qui ont fait partie de ma carrière a été vraiment gratifiant et a contribué à rendre cette décision plus facile », a-t-il déclaré dans un communiqué publié par le équipe.

« Je sais que j’ai commis des erreurs et, pour aller de l’avant, j’ai l’intention de consacrer du temps à réfléchir à cette situation et de prendre des mesures correctives pour remédier à ce qui s’est passé. Et même si cela n’a pas été une décision facile, je suis convaincu qu’elle est en cours. C’est dans l’intérêt de l’organisation de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre et de ma famille que nous nous séparons en ce moment. »

La Major League Soccer a publié sa propre déclaration samedi soir, notant que si Arena souhaitait poursuivre un emploi au sein de la ligue, il devrait d’abord soumettre une pétition au commissaire.

Déclaration de la MLS sur le directeur sportif et entraîneur-chef de la New England Revolution, Bruce Arena. pic.twitter.com/g7SLHMQCKf –Communications MLS (@MLS_PR) 10 septembre 2023

Richie Williams, assistant de longue date de l’Arena, a été nommé entraîneur par intérim au moment du congé, et l’équipe a déclaré qu’il conserverait ce rôle. Curt Onalfo restera directeur sportif par intérim, remplissant un rôle également occupé par Arena.

Arena a été embauché par la Nouvelle-Angleterre en mai 2019 et a mené l’équipe à 60 victoires, 31 défaites et 42 nuls en MLS. Cinq fois vainqueur de la Coupe MLS et ancien entraîneur de l’USMNT, Arena a succédé à Brad Friedel en tant qu’entraîneur et directeur général Michael Burns.

La Revolution n’a jamais remporté de Coupe MLS, mais a atteint la finale à cinq reprises. La dernière fois, c’était en 2014, lorsqu’ils avaient perdu face à l’équipe du LA Galaxy entraînée par Arena.

Il a entraîné 14 saisons dans la Major League Soccer avec les Red Bulls de New York, DC United et Los Angeles. Il a remporté des titres avec DC United en 1996 et 1997 et avec le Galaxy en 2011, 2012 et 2014.

Il a occupé le poste d’entraîneur national américain à deux reprises et a remporté cinq championnats de la Division I de la NCAA en 18 saisons en Virginie.