DIXON – Li Arellano, qui a été maire de Dixon pendant huit ans, a annoncé sa candidature à l’investiture républicaine dans la course au 37e district sénatorial de l’Illinois.

Le sénateur d’État Win Stoller, R- Germantown Hills, occupe actuellement le siège. Stoller a annoncé début septembre qu’il prendrait sa retraite à l’expiration de son deuxième mandat en janvier 2025. L’actuel conseiller municipal de Dixon, Chris Bishop, dans son deuxième mandat au conseil municipal, a annoncé à la mi-septembre qu’il se présentait également à l’investiture républicaine pour le siège de Stoller.

« Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que notre État décline », a déclaré Arellano dans un communiqué de presse publié jeudi matin. « Ma passion et mon expérience dans le gouvernement local, l’armée et les petites entreprises ainsi que ma passion pour les principes conservateurs éprouvés sont exactement ce dont notre État a besoin, et c’est pourquoi je me mobilise maintenant pour siéger au Sénat de l’État. »

Le district comprend tous les comtés de Whiteside et Lee, la plupart du comté de Bureau et des parties des comtés de DeKalb, Ogle, Rock Island et La Salle.

Arellano, 42 ans, a accompli huit années de service en tant que maire de Dixon en mai. Il a déclaré qu’il avait été contraint de se présenter à la mairie à la suite du détournement de 54 millions de dollars par l’ancienne contrôleure de la ville de Dixon, Rita Crundwell. Arellano s’est engagé à reconstruire les finances gravement endommagées de la ville et a déclaré qu’il avait fait exactement cela, en veillant à ce que la dette des retraites générationnelles soit remboursée et en laissant la ville sur la bonne voie pour se libérer de ses dettes. Il s’est lui-même imposé une limite de mandat et a tenu sa promesse bien qu’il ait été élu deux fois avec plus de 60 % des voix, a-t-il déclaré.

Arellano s’est présenté à l’investiture républicaine pour le 74e district de l’Illinois House en 2022, mais a été vaincu à la primaire, perdant face au républicain de Dixon, Bradley Fritts. Arellano est un républicain conservateur de longue date et propriétaire d’une petite entreprise. Il possède et exploite un restaurant à Dixon et deux à Rock Falls. À ce titre, il a déclaré avoir fait face avec succès aux impôts et réglementations élevés de l’Illinois, mais aussi aux phénomènes récents tels que l’hyperinflation et la pénurie de main-d’œuvre.

Arellano sert toujours dans les réserves de l’armée américaine et a été déployé à trois reprises dans des zones de combat au Moyen-Orient. Il a été motivé à rejoindre les forces armées après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, a-t-il déclaré.

Arellano et sa femme, Jamie, se sont rencontrés au lycée Faith Christian School à Grand Detour et ont maintenant quatre enfants, âgés de 5 à 13 ans. Arellano a déclaré qu’il pensait que le Sénat de l’État avait besoin de plus de membres élevant de jeunes enfants pour un bon équilibre dans la composition et avait l’intention de être un ardent défenseur des familles qui travaillent, a-t-il déclaré.

Il estime également que le Sénat a besoin de davantage de petites entreprises et de personnes connaissant directement les effets négatifs des politiques de l’État et des mandats non financés sur le gouvernement local.

En 2015, l’épouse d’Arellano, Jamie, a quitté son emploi d’infirmière autorisée pour travailler au centre pro-vie Hope Life. Elle a servi pendant trois ans jusqu’à la naissance de leur quatrième enfant. Elle a récemment repris sa carrière d’infirmière autorisée en rejoignant l’équipe de l’hôpital KSB de Dixon.

Arellano a vanté ses autres références conservatrices – il a déclaré qu’il s’opposait à l’avortement, soutenait le partisan du deuxième amendement ainsi que la réduction des dépenses gouvernementales et de la fiscalité. Arellano a déclaré qu’il s’opposait à l’immigration illégale et ne voulait pas que le coût de la crise des migrants à Chicago soit partagé par des communautés qui ne se sont pas déclarées « ville sanctuaire ».

« Notre État et notre pays ont pris un virage à gauche désastreux », a-t-il déclaré dans le communiqué de presse. « Je travaillerai sans relâche pour changer la direction de notre État. L’État de droit a été affaibli et la criminalité est hors de contrôle. Les finances de notre État sont également hors de contrôle et la surimposition pousse les gens à quitter notre État. Les libertés ont été supprimées. J’ai vécu personnellement les nouvelles difficultés que les petites entreprises sont obligées d’endurer. Les écoles publiques ont été poussées à endoctriner les enfants et la participation des parents a été délibérément exclue. Je serai également un fervent défenseur de l’immigration illégale et des politiques de l’État telles que le fait d’être un « État sanctuaire ».

Les candidats pourraient commencer à faire circuler les pétitions de nomination le 5 septembre. Les candidats doivent déposer leur déclaration de candidature entre le 27 novembre et le 4 décembre pour être candidats aux primaires générales. Les élections primaires auront lieu le 19 mars.