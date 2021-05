Arecibo se prépare pour King’s Stand après avoir mené les quatre célèbres à domicile de Robert Cowell | Actualités des courses

Arecibo est prêt pour les King’s Stand Stakes après avoir été la tête d’affiche des quatre premiers matchs à domicile de l’entraîneur Robert Cowell lors du WSG Sports Handicap à Newmarket samedi.

Le joueur de six ans a défié le plus régulier du 10e dans un style incroyable, de deux longueurs et quart entre les mains de Frankie Dettori, avec ses camarades de calibre Ishvara, Benefit Street et Blue De Vega remplissant les trois prochaines places pour donner à Cowell un balayage net remarquable. à sa piste locale.

Cette performance intelligente a permis à Cowell d’envisager un troisième succès dans le tableau de bord du groupe 1 du mois prochain à Royal Ascot, après Prohibit en 2011 et Goldream en 2015.

« Arecibo va à Royal Ascot. C’est un cheval de classe. Je ne sais pas combien il va monter dans le handicap, mais je pense qu’il est certain de monter 5 livres ou 6 livres et cela lui garantit une place dans la tribune du roi. line-up dans mon esprit », dit-il.

« Il est clairement très utile et suivre un endroit très rapide l’aidera vraiment. Je pense que la finition raide d’Ascot l’aidera et il va sur n’importe quel terrain.

« Il est fait sur mesure pour la course. Il ira certainement pour le King’s Stand.

«Ce fut une course chanceuse pour nous et c’est une course que nous avons gagnée plusieurs fois et une course que j’aimerais gagner à nouveau.

«À part Battaash, les autres sont aussi bons les uns que les autres.

« Nous verrons, mais c’est excitant d’avoir un cheval de son calibre et j’espère qu’il se présentera ce jour-là. »

Cowell a réfléchi à sa réussite en sellant les quatre premiers à domicile dans une course – égalant presque le «Famous Five» de Michael Dickinson de la Cheltenham Gold Cup de 1983.

« Cela m’a un peu chatouillé. Je n’ai jamais rien eu de tel qui nous soit arrivé auparavant », a-t-il déclaré.

«Nous avons eu un doublé en course, mais rien de tout cela. Je suppose que vous en avez au moins quatre en course pour avoir une chance de faire quelque chose comme ça. Nous avons des munitions, ce qui est génial.

«Le parcours est juste en bas de la route de chez nous, donc cela en a fait un choix évident pour ces chevaux.

« Tous les quatre sont en pleine forme, ils sont heureux et tout va bien. »