Ardern de Nouvelle-Zélande a de nombreuses possibilités pour un deuxième acte

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Lorsque Jacinda Ardern a annoncé cette semaine qu’elle quittait ses fonctions de Premier ministre néo-zélandais, des spéculations ont commencé presque immédiatement sur ce qu’elle pourrait faire pour un deuxième acte.

À son départ, elle aura accumulé 15 ans d’expérience en tant que législatrice et cinq ans et demi en tant que leader. Elle n’aura également que 42 ans. Les observateurs disent qu’elle a toutes sortes de possibilités de carrière qui s’offrent à elle.

Ardern a déclaré qu’elle quittait son emploi parce qu’elle n’avait plus “assez dans le réservoir pour lui rendre justice” et n’avait pas de plans immédiats pour son propre avenir autre que de passer plus de temps avec son fiancé et sa fille de 4 ans.

“Je dois admettre que j’ai bien dormi pour la première fois depuis longtemps la nuit dernière”, a déclaré Ardern aux journalistes vendredi, ajoutant qu’elle ressentait à la fois de la tristesse et du soulagement.

Stephen Hoadley, professeur adjoint de politique et de relations internationales à l’Université d’Auckland, a déclaré qu’il ne pouvait pas imaginer qu’Ardern resterait chez elle à long terme, compte tenu de son énergie et de ses compétences.

“Elle a le potentiel, elle a la capacité, elle a le profil, elle a l’acceptabilité de faire beaucoup de choses”, a déclaré Hoadley. «Donnez-lui quelques semaines pour se reposer et remplir le réservoir, pour reprendre sa phrase. Mais j’imagine que d’ici la fin de cette année, elle sera lancée et se lancera dans une toute nouvelle carrière.

Hoadley a souligné le cheminement de carrière d’Helen Clark, une autre ancienne première ministre néo-zélandaise qui est devenue une administratrice de haut niveau à l’ONU, dirigeant le programme de développement.

“Jacinda pourrait être exploitée par un certain nombre d’organisations des Nations Unies, ou caritatives, philanthropiques ou autres”, a déclaré Hoadley.

“Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, et son profil est si élevé que je pense qu’elle aurait son choix.”

Le ministre du Changement climatique James Shaw, qui a rencontré Ardern pour la première fois vers 2007 et est resté ami, a déclaré qu’il était sous le choc mais pas totalement surpris quand Ardern lui a annoncé son intention de démissionner.

“Ça a été cinq années vraiment intenses”, a déclaré Shaw.

En plus d’un programme législatif chargé, a déclaré Shaw, Ardern avait dû diriger le pays à travers une série de crises, notamment une fusillade de masse dans deux mosquées de Christchurch qui a fait 51 morts, une éruption volcanique qui a tué 22 personnes et la pandémie de coronavirus. .

En plus de cela, Ardern a également subi le poids d’un nombre croissant de menaces, a déclaré Shaw, et d’une culture en ligne toxique et misogyne qui s’est aggravée ces dernières années.

“Ce que j’espère, c’est qu’elle pourra passer du temps à la plage avec sa famille, sans interruption, pendant un certain temps”, a déclaré Shaw.

Il a dit qu’il croyait Ardern quand elle dit qu’elle n’a pas encore de plans fermes pour l’avenir.

“Je pense qu’elle pourrait faire à peu près tout ce qu’elle veut à partir de maintenant”, a déclaré Shaw.

“Jacinda est l’une des personnes les plus désintéressées, déterminées et à l’esprit public que j’aie jamais rencontrées”, a ajouté Shaw. “Donc j’imagine que quoi que ce soit, ce sera dans l’intérêt public.”

___

En savoir plus sur la couverture Asie-Pacifique d’AP sur https://apnews.com/hub/asia-pacific

Nick Perry, l’Associated Press