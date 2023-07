Arda Guler du Real Madrid blessée au genou

Le milieu de terrain offensif du Real Madrid, Arda Guler, est sur le point de rester sur la touche après s’être blessé au genou.

Madrid a confirmé que le joueur de 18 ans avait reçu un diagnostic de blessure au ménisque interne de son genou droit.

Aucun délai n’a été donné pour son retour à l’action.

Guler quittera la tournée de pré-saison du club aux États-Unis et retournera à Madrid samedi pour poursuivre son traitement.

Madrid a initialement signalé que la blessure n’était qu’un problème de surcharge, mais elle s’est avérée plus grave.

L’international turc s’est blessé à l’entraînement lors de la tournée américaine de Madrid et n’a pas pu s’entraîner avec le groupe depuis le 21 juillet. Il n’a participé à aucun des matches amicaux de pré-saison de son équipe contre l’AC Milan et Manchester United.

Guler a signé pour Madrid cet été dans le cadre d’un contrat de 20 millions d’euros (21,7 millions de dollars; 17,1 millions de livres sterling) après que l’équipe de Carlo Ancelotti ait suscité un vif intérêt de la part de ses rivaux de Barcelone pour obtenir sa signature.

Il a rejoint le club pour un contrat de six ans dans le but immédiat de s’établir dans la première équipe d’Ancelotti.

Comparé à Mesut Ozil en raison de ses capacités techniques, Guler était dans une forme impressionnante pour Fenerbahce la saison dernière. Personne de son groupe d’âge dans la Super Lig et les cinq meilleures ligues européennes n’avait plus d’implication dans les buts et il figurait également sur la longue liste pour le prix Golden Boy de Tuttosport le mois dernier.