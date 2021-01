Une petite ville de la région finlandaise de la Laponie arctique souhaite accueillir les Jeux olympiques d’été de 2032, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation ironique avec des nuances sérieuses pour attirer l’attention sur les effets du réchauffement climatique.

Salla, l’endroit le plus froid autoproclamé de Laponie situé juste au nord du cercle polaire arctique, a lancé cette semaine la campagne internationale «Salla 2032 Summer Games Candidate City» avec une conférence de presse et une vidéo promotionnelle sur YouTube.

Dans la vidéo, les habitants de Salla, où les températures peuvent descendre jusqu’à -50 degrés Celsius, sont vus pratiquer des sports d’été dans des conditions hivernales à part entière et se demander s’il restera de la glace et de la neige dans la région d’ici 2032.

‘Idée folle’

Le maire de Salla, Erkki Parkkinen, a déclaré aux médias finlandais que la campagne vise à attirer l’attention sur les conséquences du changement climatique. Il a décrit 2032 comme un tournant après lequel Salla, avec sa population de 3.400 habitants, et d’autres régions de l’Arctique «cesseront d’exister tels que nous les connaissons» avec la fonte de la glace et de la neige au milieu d’hivers toujours plus chauds.

«Si nous n’avons pas réussi à enrayer le changement climatique d’ici là, il est trop tard. Nous voulons garder Salla telle qu’elle est, et nos hivers froids et pleins de neige », a déclaré Parkkinen dans un communiqué. «Donc, il y a eu cette idée folle d’organiser les Jeux d’été dans l’une des villes les plus froides de la planète.

Une campagne distincte Save Salla a été lancée avec le soutien de Fridays for Future, le mouvement environnemental dirigé par des jeunes et mis en place par la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg.

Jeudi, la page Facebook de Salla a exhorté les gens à se familiariser avec la mascotte dédiée aux Jeux, un renne nommé Kesa – l’été en finnois – «et les 10 000 autres rennes de Salla».

La Laponie représente plus d’un quart de la superficie du pays nordique et abrite quelque 10 000 Samis autochtones. L’élevage de rennes est un moyen de subsistance important pour des centaines de Lapons.

La région de Salla est connue parmi les Finlandais pour sa nature intacte, composée de l’une des plus grandes régions sauvages d’Europe avec des parcs nationaux idéaux pour la randonnée, le ski de fond et d’autres sports et activités de plein air.

Helsinki, la capitale finlandaise, a accueilli les Jeux olympiques d’été de 1952.