Archrivaux Inde, Pakistan dans le même groupe ; Rendez-vous le 27 mai

Les rivaux indiens et pakistanais ont été regroupés dans la même poule lors de la Coupe d’Asie junior masculine à 10 équipes 2023 qui se jouera à Salalah, Oman, du 23 mai au 1er juin. Ils s’affronteront lors d’une rencontre très attendue le 27 mai dans une poule. -Un match.

Les meilleures jeunes équipes asiatiques de hockey masculin s’affronteront dans la meilleure épreuve masculine junior du continent pour le titre et les trois places à gagner pour la prochaine Coupe du monde masculine de hockey junior FIH 2023, qui se jouera à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Les dix équipes participantes ont été réparties en deux poules, la poule A comprenant Taïwan, l’Inde, le Japon, le Pakistan et la Thaïlande. Dans la poule B, Oman sera rejoint par le Bangladesh, la Corée du Sud, la Malaisie et l’Ouzbékistan.

Chaque équipe de la phase de poule affrontera les quatre autres équipes de sa poule une fois.

Les deux meilleures équipes des deux poules se qualifieront pour les demi-finales, tandis que les équipes en troisième et quatrième positions s’affronteront pour le classement des places 5-8. Les équipes terminant à la cinquième place dans les deux poules s’affronteront pour éviter de terminer à la dixième place.

Les demi-finalistes perdants joueront le match pour la médaille de bronze, les deux finalistes et les médaillés de bronze se qualifiant pour la Coupe du monde de hockey junior FIH 2023. La Malaisie, en tant qu’hôte, s’est déjà qualifiée pour la Coupe du monde, donc si la Malaisie entre en demi-finale de la Coupe d’Asie junior, les trois autres équipes se qualifiant pour les quatre derniers seront également admises à la Coupe du monde.

La Coupe du monde masculine de hockey junior FIH 2023 se jouera à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 5 au 16 décembre 2023. La Malaisie s’est qualifiée pour accueillir la compétition.

La Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne se sont qualifiés depuis l’Europe en tant qu’équipes classées dans le top 5 du Championnat d’Europe de hockey junior 2022. L’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont également qualifiées lors des éliminatoires de la Coupe du monde junior d’Océanie 2022. L’Afrique du Sud et L’Égypte sont les qualifiés d’Afrique et terminent parmi les deux meilleures équipes de la Coupe d’Afrique junior 2023. L’Argentine, le Canada et le Chili sont les trois qualifiés de la Pan Amérique. Les trois meilleures équipes d’Asie complèteront l’ensemble des seize équipes qui s’affronteront pour le titre lors de la Coupe du monde de hockey junior FIH 2023.

A Salalah, l’équipe masculine junior indienne débutera sa campagne contre le Taipei chinois le 24 mai et affrontera le Japon le lendemain. Après une journée de repos, l’Inde affrontera le Pakistan le 27 mai puis conclura sa campagne dans la poule A avec un match contre la Thaïlande le 28 mai.

