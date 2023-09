Archives TSN : Le jour où la séquence Ironman de Cal Ripken Jr. s’est terminée

Tout a commencé, assez humblement, un dimanche après-midi, le 30 mai 1982, lorsque Cal Ripken Jr., 22 ans, partant à l’arrêt-court et huitième au bâton, est allé 0-en-2 en trois apparitions au marbre dans un 6-0 des Orioles. défaite contre les Blue Jays à Baltimore.

La séquence de matchs consécutifs de Cal Ripken durerait jusqu’à un autre dimanche – le 20 septembre 1998, il y a 25 ans aujourd’hui.

La séquence s’est étendue sur 16 saisons – jusqu’au 6 septembre 1995, lorsque Ripken a brisé l’incassable : la séquence Ironman de Lou Gehrig de 2 130 matchs consécutifs a commencé.

« Il est peu probable qu’un futur artiste tente de tenter d’établir un nouveau record de matchs consécutifs sur longue distance », écrivait The Sporting News en mai 1939, après la fin de la séquence de Gehrig, signe avant-coureur d’une histoire tragique.

Le partant de Toronto lors du premier match de la séquence de Ripken, qui a atteint 2 632 matchs, était la recrue Jim Gott, qui, fait intéressant, à la fin de la séquence, était le seul joueur autre que Ripken encore actif lors du premier match.

« C’est presque comme si les dieux du baseball veillaient sur lui », a déclaré Gott au Sporting News à la fin de la séquence lors du dernier match à domicile de Baltimore de la saison 1998. « C’est le guerrier ultime. »

Sinon, comment un joueur pourrait-il commencer 2 632 matchs d’affilée, sur 16 saisons ?

Un peu de contexte ici : Ripken a battu le record en 1995, une saison qui a débuté dans la tourmente syndicale. La MLB, qui a annulé les World Series de 1994 en raison d’une grève des joueurs, a menacé d’utiliser des joueurs de remplacement pour commencer 1995 avant qu’une paix sociale tendue ne soit instaurée, mais les fans ont mis du temps à pardonner.

La nuit où Ripken a brisé la marque de Gehrig, The Sporting News était présent à Camden Yards et était prêt avec une section spéciale de huit pages, faisant référence à Cal comme « le rêve d’un manager » et couvrant ce que l’écrivain principal de l’époque, Michael Knisley, a récemment appelé « une nuit des plus mémorables ». .»

Le rédacteur en chef de TSN, John Rawlings, a écrit sous le titre « Un pour le livre des records » : « La performance record de Ripken ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. Dans une saison remplie d’acrimonie, Ripken est une icône de ce que nous aimerions que le sport et ses participants soient.

Plus tard en 1995, The Sporting News nommerait Ripken sportif de l’année.

Sa séquence durerait encore plus de 300 matchs.

Tout s’est terminé un jour d’automne 1998, et The Sporting News l’a relaté, tout comme TSN l’avait fait lorsque Gehrig a commencé sa séquence le 1er juin 1935 et l’a terminée le 2 mai 1939, et lorsque Ripken a commencé sa séquence et a cassé celui de Gehrig.

La plupart des plus de 48 000 personnes à Camden Yards n’ont pas réalisé qu’ils étaient témoins d’une sorte d’histoire – c’était la recrue Ryan Minor au troisième but – jusqu’à ce que le tableau vidéo géant montre Ripken assis dans l’abri avec un retrait en haut. du premier. À peine plus de 20 minutes plus tôt, Ripken s’était rendu au bureau du manager Ray Miller pour dire : « C’est le grand jour ».

Donc, encore une fois, c’est aujourd’hui, le 25e anniversaire de la fin de la séquence de Cal Ripken Jr., que The Sporting News ose à nouveau dire : il est peu probable qu’un futur artiste tente de se lancer dans une nouvelle séquence consécutive sur longue distance. record de jeu.

Revenons donc au 20 septembre 1998.

Cette histoire, du contributeur Dennis Tuttle, est apparue pour la première fois dans The Sporting News, couvrant les événements de la soirée, sous le simple titre « 2 632 » :

L’histoire a cligné des yeux et les sens se sont figés à 20 h 06 HE dimanche dernier. Après 16 ans de travail sans vacances, sans congé de maladie ni fausses excuses, Cal Ripken Jr. a pris un jour de congé. Il s’avère que l’homme est humain, après tout.

Dans l’un des moments spontanés les plus spectaculaires, sinon époustouflants, de l’histoire du baseball, Ripken a volontairement mis fin à sa séquence de matchs consécutifs de tous les temps à 2 632. Il n’est pas blessé, concédant son âge, sa vitesse de batte ou — par exemple ! — envisageant de prendre sa retraite. Dans l’analyse la plus simple possible, c’était justement à ce moment-là, pensa-t-il.

La vérité est que le Le joueur de troisième but des Orioles envisageait de mettre fin à The Streak depuis juin, lorsque l’équipe était en difficulté, il ne frappait pas et les chroniqueurs et les talk-shows lui demandaient encore une fois de prendre congé. Lorsqu’il a décidé de s’asseoir, il frappait .273 mais avec seulement 14 circuits et 61 points produits – tous près du bas pour les joueurs de troisième but de la Ligue américaine. Les initiés du front-office affirment que les critiques ont été plus douloureuses cet été que jamais depuis le début de The Streak le 30 mai 1982. Ripken a admis qu’il avait initialement prévu de mettre fin à The Streak le dernier jour de la saison à Boston, de sorte que le l’hiver ne serait pas rempli de spéculations.

Mais il a discuté de cette décision avec un petit groupe composé de sa femme, de sa famille et de ses amis, et a décidé jeudi dernier que s’il voulait mettre fin à l’un des plus grands records sportifs, il voulait le faire dimanche lors de la finale des Orioles. match à domicile de la saison. Et il a gardé la décision si secrète qu’il a frappé à la porte du bureau du manager Ray Miller 20 minutes avant le match et a dit : « C’est le grand jour ».

Miller a été choqué et la plupart des 48 013 personnes présentes à Camden Yards ne s’en sont pas rendu compte, même après le début du match. Avec un retrait lors du premier retrait des Yankees, l’écran vidéo géant montrait Ripken assis dans l’abri. Quelques fans se sont levés et ont applaudi, puis la réalité – et la signification du moment – ​​se sont répandues comme un feu de brousse. Camden Yards est entré en éruption. Ripken, qui a vu l’espoir prometteur Ryan Minor prendre sa place à la troisième place, a rougi et a été contraint de faire trois rappels.

Ripken, qui a fermement, voire obstinément, refusé de s’asseoir pendant 16 ans et huit managers, n’a pas spéculé sur un avenir lointain. Il a 38 ans, a signé jusqu’en 1999, avec une option club pour 2000, et dit qu’il se préparera pendant l’intersaison pour disputer 162 matchs l’année prochaine. Beaucoup au sein de l’organisation pensent que Minor est dans au moins un an – bien que Ripken pourrait être envisagé pour un passage à la première base la saison prochaine si Rafael Palmeiro part via une agence libre.

Et va-t-il s’asseoir davantage en 1999 ? « Je ne sais pas si ce sera bien ou pas », a-t-il déclaré avec un sourire. « Je vais le prendre un jour à la fois. »