archives judiciaires – Section locale de Shaw

ST. CHARLES TOWNSHIP – Un homme de 18 ans du canton de Plato était sous l’effet de la marijuana et de la vitesse lorsqu’il a percuté l’arrière d’un autobus scolaire à l’arrêt à l’Halloween, tuant deux frères et sœurs qui roulaient avec lui et blessant gravement un troisième passager, selon les archives judiciaires. .

Un grand jury du comté de Kane a inculpé Tyler A. Schmidt, du pâté de maisons 43W000 de Southgate Road, canton de Plato, le 21 décembre, de multiples accusations découlant de l’accident mortel qui a tué Grace et Emil Diewald dans le canton de Campton, selon les archives judiciaires. Le grand jury a accusé Schmidt de conduite aggravée sous l’influence de drogues et d’homicide imprudent, entre autres, selon les dossiers. Les accusations ont été scellées à la divulgation publique en attendant l’arrestation de Schmidt et ont été rendues publiques le 27 décembre, selon les archives.

Schmidt est détenu à la prison du comté de Kane sous caution de 100 000 $, avec 10 000 $ ou 10% requis pour être libéré sous caution, selon les archives.

Tyler A. Schmidt a été accusé de crime aggravé de conduite sous l’influence; homicide par imprudence criminelle; crime aggravé de conduite sous l’emprise de stupéfiants causant des lésions corporelles graves ; crime aggravé conduite imprudente; les infractions moins graves de ne pas avoir réduit sa vitesse pour éviter un accident, d’avoir dépassé la limite affichée et de ne pas s’arrêter avant d’atteindre un autobus scolaire. (Photo fournie par le bureau du shérif du comté de Kane)

L’avocat de Schmidt n’a pas renvoyé de message vocal demandant un commentaire.

Les dossiers montrent que le grand jury a également inculpé Schmidt d’excès de vitesse et de non-ralentissement pour éviter un accident; crime aggravé de conduite sous l’emprise de stupéfiants causant des lésions corporelles graves à un passager mineur ; crime aggravé de conduite imprudente « avec un mépris délibéré ou déréglé pour la sécurité des personnes », au-delà de la limite de vitesse et en omettant de ralentir pour éviter une collision avec un autobus scolaire qui a été arrêté pour déposer un élève.

Un mandat a été délivré le 21 décembre et Schmidt a été arrêté le 27 décembre, selon les archives.

Le shérif du comté de Kane, Ron Hain, a déclaré que sur la base de la reconstruction de l’accident et des données de la boîte noire du véhicule, on estime que Schmidt a parcouru 5 à 8 miles au-dessus de la limite de vitesse de 45 miles à l’heure sur Empire Road dans le canton de Campton lorsque l’accident s’est produit.

Émile Grace Diewald

Schmidt conduisait un SUV Lexus 2013 vers l’est sur Empire Road lorsqu’il s’est écrasé à l’arrière de l’autobus scolaire, qui a été arrêté près de l’intersection de Kingswood Drive pour déposer un élève, a annoncé la police à l’époque.

Le bus transportait les élèves de l’école primaire de Lily Lake, qui fait partie du district scolaire central communautaire 301, vers 15 h 30 le 31 octobre.

L’accusation la plus grave à laquelle Schmidt est confronté est la conduite aggravée sous l’influence de drogues entraînant la mort de deux personnes ou plus – un crime de classe 2 – passible d’une peine de prison de six à 28 ans s’il est reconnu coupable, selon les documents d’accusation.

La conduite aggravée sous l’influence de drogues, un crime de classe 4, est passible de 1 à 12 ans si elle est reconnue coupable en raison des graves lésions corporelles subies par le passager mineur, selon les documents d’accusation.

Grace Diewald, 20 ans, était passagère avant. Son frère, Emil Diewald, 19 ans, était assis derrière elle. Tous deux sont morts sur les lieux, ont indiqué des responsables.

La passagère mineure, une jeune fille de 17 ans de South Elgin, était assise derrière Schmidt, ont indiqué des responsables. Elle a été transportée par avion à l’hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie de Chicago, mais aucun rapport sur son état n’est disponible.

Les termes de la caution de Schmidt stipulent qu’il ne doit pas conduire sans permis valide, il doit être soumis à des tests d’alcool et de drogue et être placé sous surveillance électronique.

Schmidt doit comparaître devant le tribunal le 6 janvier.