ARCHIVES : En 1982, un avertissement concernant les chauves-souris enragées a été émis pour 100 Mile House

Extrait des archives de la Presse Libre…

IL Y A 15 ANS (2009): Brian Erickson de Williams Lake, qui faisait face à des accusations pour tentative d’attirer des enfants via Facebook, avait été en contact avec des filles à 100 Mile House. Une femme de 100 Mile House, dont le nom n’a pas été divulgué pour protéger l’identité de sa fille, a trouvé le nom de Brian Erickson sur la liste des « amis » de sa fille. Une recherche de suivi effectuée par elle a révélé qu’il y avait environ 40 jeunes de la région sur sa liste. Après avoir contacté des parents locaux et discuté avec sa fille, elle a signalé l’incident au Détachement de Williams Lake de la GRC après avoir trouvé des messages disant que sa fille était « jolie ». Erickson était déjà sous conditions de ne pas utiliser Internet ni d’avoir aucun contact avec des personnes de moins de 16 ans.

IL Y A 22 ANS (2002) : Dans un Presse gratuite Dans un article de Wayne Venos, une autre faible participation à la réunion de démarrage du 100 Mile Curling Club signifiait qu’il aurait été possible qu’il n’y ait pas de curling local en 2002. Il a écrit que le président de l’époque du 100 Mile Curling Club Jean Gilbert, du Club, se demande pourquoi il y a tant d’apathie envers ceux qui ont évité d’assister aux deux dernières assemblées générales. Avant la réunion, le faible taux de participation à la session du printemps signifiait que tous les postes de direction n’étaient pas pourvus. Venos a déclaré que même si les temps sont durs dans la région, le fait d’être confiné ne pourrait pas améliorer la situation : cela ne ferait qu’empirer les choses.

IL Y A 30 ANS (1994) : Peu de résidents de Quesnel n’ont pas été impressionnés par l’Opération Gareautrain, qui a eu lieu vendredi et qui a vu un train de BC Rail écraser une voiture dans le cadre d’une manifestation visant à sensibiliser la population et à prévenir une tragédie. Environ 2 000 personnes y ont participé. Ben Levesque, alors directeur national de l’Opération Gareautrain, a déclaré avant l’événement que ce qui était sur le point de se produire se produisait au moins une fois par jour au Canada. Lévesque a également souligné que le train n’avait pas de volant et ne pouvait donc pas contourner les obstacles sur la voie. Pour finir, les étudiants et les pompiers de Quensel ont suivi l’accident avec un sauvetage graphique.

IL Y A 42 ANS (1982) : Le Dr Roy Worbets, alors vétérinaire à 100 Mile House, a déclaré que la semaine précédente, des habitants de 100 Mile House et de Forest Grove avaient repéré des chauves-souris enragées marchant sur le sol pendant la journée, ce qui indiquait qu’elles étaient infectées par la rage. Les chauves-souris sont généralement nocturnes. Le Dr Worbets a déclaré que ces chauves-souris représentaient une menace pour les autres animaux et qu’il fallait s’assurer que les animaux étaient immunisés contre la maladie. Worbets a noté qu’il y avait des épidémies similaires à Kamloops et Cache Creek qui étaient également liées à ces chauves-souris. Des vaccins antirabiques étaient disponibles au South Cariboo Animal Hospital de 100 Mile House. Le Dr Dale Loewen, alors directeur médical du Cariboo Health Unit, a déclaré que les effets de la rage sont « dévastateurs ».