Archives des logos de l’exploration spatiale : Célébration de 370 logos qui atteignent les étoiles

Designer et directeur artistique basé à Rome Davide Mascioli espère donner vie à SELA—Space Exploration Logo Archive, une collection extraordinaire de plus de 370 logos célébrant la riche histoire visuelle de l’exploration spatiale. S’étendant sur plus de huit décennies, de 1942 à 2023, le livre offre un aperçu fascinant de la manière dont le design a façonné la quête du cosmos par l’humanité.

Mais c’est plus qu’un simple livre : c’est une archive complexe composée de plusieurs chapitres. La série est divisée en cinq mini-livres, chacun présentant une palette de couleurs distincte et organisés en huit chapitres thématiques. Les logos, y compris les emblèmes emblématiques de la NASA et les insignes de mission rares, ont tous été méticuleusement redessinés au format vectoriel, garantissant ainsi la préservation des designs originaux avec la plus grande fidélité. Chaque logo raconte une histoire d’innovation et de réussite, reflétant la créativité et la vision des graphistes qui ont inspiré des générations de passionnés de l’espace.

La vision derrière SELA vient de la passion de Mascioli pour le sujet et du désir de créer quelque chose qu’il voudrait acheter. « L’objectif de SELA est d’honorer les designers qui ont rendu l’exploration spatiale visuellement emblématique », explique Mascioli. « Ces logos sont plus que de simples symboles ; ils représentent l’imagination et les réalisations d’une époque. »







































En archivant ces logos, Mascioli espère que l’histoire visuelle de l’exploration spatiale ne sera pas oubliée mais plutôt célébrée et accessible à tous. On pourrait dire que c’est une mission de préserver ces conceptions pour les générations futures.

Mascioli a travaillé sur le projet en collaboration avec la maison d’édition indépendante Oréri et un atelier d’impression Risograph basé à Cagliari, en Italie. SELA est imprimé sur du papier Fedrigoni recyclé naturel en utilisant des méthodes Risograph respectueuses de l’environnement. Oreri est connu pour son dévouement au soutien des artistes indépendants, c’est donc formidable de voir ce livre lancé sur Kickstarter. Outre la publication, Oreri produit des affiches de propagande spatiale et un ensemble d’autocollants présentant certains des logos les plus emblématiques de SELA, ajoutant une touche supplémentaire à une collection déjà unique.

Pourquoi soutenir SELA ? Au-delà de posséder des archives magnifiquement conçues, il s’agit de préserver un élément essentiel de l’histoire du design. Ce projet met en évidence comment les logos, souvent négligés et considérés comme de simples éléments visuels, ont joué un rôle important dans la fascination du public pour l’espace.







































En plus du livre, Mascioli a lancé une archives en lignequi offre un accès gratuit à toute la collection de logos au format vectoriel. Cette ressource complète vous permet de télécharger des logos vectoriels de haute qualité, d’explorer des descriptions détaillées et de visualiser des images emblématiques qui capturent des moments clés de l’histoire de l’exploration spatiale. Que vous soyez un designer en quête d’inspiration ou un passionné de l’espace désireux d’en savoir plus, assurez-vous de l’ajouter à vos favoris.

Pour ceux qui soutiennent la campagne Kickstarter, les avantages exclusifs incluent des tirages en édition limitée, un accès aux coulisses de la création du projet et même une mention spéciale dans le livre final. Si vous avez envie d’aider, consultez le Kickstarter aujourd’hui. Cependant, à 24 jours du terme et déjà la moitié de l’objectif promis, il semble que le SELA va devenir une réalité.