Architecture pour la paix : favoriser la croissance et l’apprentissage à travers des espaces éducatifs au Honduras

Enfants marchant vers le bâtiment principal de la VIlla pour filles de Tegucigalpa. Image © Marko Bradich

Tegucigalpa, la capitale du Honduras, offre un mélange dynamique du patrimoine architectural du pays et des paysages montagneux. Néanmoins, comme beaucoup d’autres villes d’Amérique latine, elle est confrontée à d’importants défis urbains tels que les disparités de classe sociale et un tissu urbain fragmenté. En réponse à ces problèmes, plusieurs initiatives de conception ont vu le jour au fil des années. L’un des exemples les plus marquants est la « Villa pour filles », conçue par le cabinet guatémaltèque Solis Colomer Arquitectos, qui s’est agrandie depuis 2017 pour accueillir une « Villa pour garçons ». Ces projets s’adressent aux enfants issus de familles à faible revenu qui courent souvent le risque d’être recrutés par des gangs. Ensemble, ils s’appuient sur un héritage architectural qui offre un environnement sûr et favorable pour grandir et apprendre.

Selon l’Institut hondurien de statistique (INE), Sur les 1,2 millions d’habitants que compte Tegucigalpa, 63,4 % vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont près de la moitié vit dans une pauvreté extrême. En outre, une étude urbaine de la Banque interaméricaine de développement On estime qu’au moins 25 % des zones résidentielles de la ville sont actuellement des établissements informels, dont la plupart sont situés dans les collines environnantes. De plus, un étude de l’agence des Nations Unies pour les réfugiésont constaté que les mineurs de ces zones marginalisées sont souvent ciblés par des groupes criminels à des fins de recrutement, ce qui augmente le risque de désengagement éducatif parmi eux.

Le secteur formel de Tegucigalpa au premier plan avec plusieurs secteurs informels sur les montagnes en arrière-plan. Image © Moisés Carrasco

Villages informels dans les collines de Tegucigalpa. Image © Moisés Carrasco

Dans ce contexte, un précédent étude pour la prévention du crime et de la violence en Amérique centrale par l’USAID en 2014, a constaté que les infrastructures scolaires peuvent jouer un rôle important en tant que outil pour la résilience urbaine dans la région. Il a souligné que les écoles des zones à faible revenu peuvent s’étendre au-delà des environnements d’apprentissage traditionnels lorsqu’elles sont conçues comme des espaces multifonctionnels. Ils mentionnent que lorsque ces projets incluent des activités parascolaires, il est plus probable qu’ils contribueront à bâtir des communautés plus sûres. Leur rapport spécifique pour le Honduras a également identifié que les partenariats avec des organisations religieuses semblaient généralement plus efficaces pour atteindre les jeunes à risque dans le pays.

La réponse architecturale à ces défis a évolué au fil des décennies. Tout a commencé en 1966 avec la fondation de Sœur María Rosa Leggol : « Sociedad Amigos de los Niños ». Grâce à cette organisation, elle a fondé le projet École Reyes Irene Valenzuela. Situé dans le quartier de Miraflores, une zone centrale de la ville, il continue d’offrir une éducation et une formation professionnelle aux adolescentes et aux femmes qui travaillent à faible revenu. Le programme intègre des fonctionnalités en mettant l’accent sur les espaces destinés au développement de la communauté. Il propose des salles de classe, des ateliers et des salles de lecture qui favorisent les compétences intellectuelles et techniques. Le succès de cette initiative a ouvert la voie à des projets d’infrastructures éducatives supplémentaires, créant ainsi un précédent pour de futures conceptions visant à autonomiser les communautés marginalisées.

Vue d’ensemble de l’école Reyes Irene Valenzuela fondée par sœur Maria Rosa Leggol à Tegucigalpa. Image via la Sociedad Amigos de los Niños, dans le cadre d’une politique d’utilisation équitable

En 1996, l’ONG ACOESdirigé par le prêtre missionnaire espagnol Patricio Larrosa, a formalisé son travail à Tegucigalpa avec un réseau d’écoles conçues pour desservir certains des quartiers les plus à risque de la ville. Les écoles ont été construits entre 1998 et 2016 dans le secteur de La Nueva Capital. Parmi les quatre centres d’apprentissage, le plus grand est Santa Teresa, au cœur du quartier. Dans le cadre de ce projet, les enfants des familles les plus modestes de la région étudient gratuitement. Le programme architectural s’enrichit de l’incorporation non seulement de salles de classe et de bibliothèques, mais également de terrains de sport, de salles de musique, de cliniques, de dortoirs et de champs agricoles gérés par les étudiants et leurs parents. Grâce à leur approche globale de la conception des écoles, qui répond aux besoins éducatifs et aux objectifs de développement communautaire, ils ont contribué à ouvrir la voie à d’autres projets à l’avenir.

Vue d’ensemble de l’école Santa Teresa par l’ACOES dans le quartier de La Nueva Capital. Image via ACOES Honduras, sous politique d’utilisation équitable

Vue du terrain de basket ouvert de l’école Santa Teresa. Image © Moisés Carrasco

S’appuyant sur cet héritage architectural, les Sœurs de Marie ont lancé le projet Villa pour filles en 2013, puis ont ajouté la Villa pour garçons en 2017. Après avoir établi avec succès des écoles dans des pays voisins comme le Guatemala et le Mexique au cours des années précédentes, elles ont vu au Honduras une opportunité. pour élargir leur travail. Situées à la périphérie de Tegucigalpa, ces installations représentent une approche contemporaine de l’architecture éducative de la ville. La conception met l’accent sur les espaces ouverts, la lumière naturelle et les structures exposées, créant des environnements à la fois fonctionnels et accueillants. Les bâtiments sont disposés autour de cours centrales bordées d’arbres fruitiers, reflétant une disposition spatiale qui favorise les interactions communautaires tout en favorisant la sécurité et le bien-être. L’architecture des villas est non seulement utilitaire, mais aussi symbolique de la mission de l’institution consistant à offrir chaleur et soins grâce à une conception réfléchie.

Vue d’ensemble de la Villa pour filles la nuit. Image © Marko Bradich

Vue d’ensemble de la Villa pour Garçons à Tegucigalpa. Image via serpichonduras.com, sous politique d’utilisation équitable

En intégrant des éléments de haute qualité aux espaces éducatifs et récréatifs, les villas offrir aux jeunes issus de familles à faible revenu la possibilité de devenir des agents de changement dans leur société. Aujourd’hui, plus de 1 500 enfants des régions les plus reculées et les plus pauvres du pays reçoivent une éducation grâce à ces projets. Pour la conception, les sœurs ont choisi Solis Colomer Arquitectos, qui avait déjà travaillé avec elles sur la Villa pour garçons à Guatemala. Ils ont mis en œuvre un programme soigneusement conçu pour encourager l’apprentissage, la croissance personnelle et l’interaction sociale. L’objectif global est de créer un environnement qui permettra aux étudiants de retourner dans leur communauté et de diffuser les connaissances qu’ils ont acquises.

Détails architecturaux de la Villa pour filles à Tegucigalpa. Image © Marko Bradich

Villa pour garçons pendant les dernières étapes de la construction. Image via serpichonduras.com, sous politique d’utilisation équitable

Ces projets sont un exemple de conception architecturale réfléchie qui répond aux besoins uniques des communautés marginalisées grâce à une infrastructure bien planifiée. Ensemble, ils favorisent des environnements inclusifs qui favorisent l’éducation, la sécurité et un esprit de collaboration. Des écoles comme la Villa for Girls et des établissements d’enseignement similaires illustrent comment une architecture guidée par une mission sociale peut contribuer à combler le fossé entre les inégalités urbaines et les opportunités. De cette manière, ils donnent non seulement la priorité à la réflexion communautaire, mais contribuent également à la vitalité et à la cohésion à long terme de la ville.

Filles travaillant dans un atelier dans la villa pour filles de Tegucigalpa. Image © Marko Bradich

