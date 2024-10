Architecture Now : des complexes hôteliers insulaires aux établissements d’enseignement STEM, découvrez les travaux récents de KPF, Zaha Hadid Architects et d’autres bureaux de premier plan

Studio Egret West et Hawkins\Brown dévoilent un plan directeur pour la transformation d’Earls Court dans le centre de Londres. Image © Société de développement Earls Court

Ces dernières semaines, une série de développements architecturaux importants ont été annoncés, mettant en valeur le travail varié d’entreprises renommées du monde entier. Ces projets, révélés entre fin septembre et octobre 2024, mettent l’accent sur le potentiel transformateur de la conception architecturale dans la réhabilitation des structures historiques, la revitalisation des zones urbaines et la proposition de nouvelles installations pour répondre aux besoins changeants des communautés. Des noms notables tels que Zaha Hadid Architects, Kohn Pedersen Fox (KPF) et Studio Egret West font partie de ces projets ambitieux, depuis les résidences en bord de mer sur l’île de Qetaifan au Qatar jusqu’à la réinvention d’Earls Court à Londres. Cette collection d’annonces récentes donne un aperçu de l’évolution continue des paysages urbains et de l’architecture centrée sur la communauté.

Zaha Hadid Architects conçoit des résidences et une promenade au bord de l’eau sur l’île nord de Qetaifan, au Qatar

Zaha Hadid Architects conçoit des résidences et une promenade au bord de l’eau sur l’île nord de Qetaifan, au Qatar. Image © Atchain

Zaha Hadid Architects a collaboré avec JMJ Group Holding pour concevoir The Grove, un nouveau développement en bord de mer situé dans la baie de Qetaifan au Qatar. En plus des 293 appartements, la conception comprend également une promenade au bord de l’eau pour vivre, manger et se divertir en plein air toute l’année. Le bâtiment présente un style architectural distinct, avec des façades caractérisées par des « écopes » verticales et horizontales conçues pour s’adapter au climat local, intégrant ainsi des stratégies de conception passive pour l’efficacité énergétique. Le développement comprend également des sources d’énergie renouvelables et des systèmes de récupération des eaux de pluie.

KPF propose une extension et une rénovation de l’aile sud-ouest de Bush House au King’s College de Londres

KPF propose une extension et une rénovation de l’aile sud-ouest de Bush House du King’s College de Londres. Image © Plomp

En octobre dernier, Kohn Pedersen Fox (KPF) a soumis une demande de planification pour étendre et rénover l’aile sud-ouest de Bush House au King’s College de Londres, dans le cadre du plan directeur plus large pour les campus Strand et Waterloo. Construit à l’origine en 1934, le bâtiment transformé comprendra des installations éducatives modernes, un centre de services aux étudiants et des bureaux de professeurs. Une nouvelle extension contemporaine créera un pôle étudiant dynamique avec des espaces sociaux et d’étude qui mettront en valeur le Strand nouvellement piétonnier. Au cœur de la conception se trouve l’Agora du Roi, un espace d’enseignement et d’événements de 160 places équipé pour des conférences mondiales. KPF vise à maximiser la structure existante du bâtiment tout en améliorant son efficacité énergétique.

Hoerr Schaudt transforme le Wichita Riverfront Museum & Park en une attraction éducative

Hoerr Schaudt transforme le Wichita Riverfront Museum & Park en une attraction éducative Hoerr Schaudt Architectes paysagistes. Image © Hoerr Schaudt Architectes paysagistes

Hoerr Schaudt Landscape Architects a commencé la construction de l’EP2, une extension d’Exploration Place, le principal centre scientifique et de découverte de Wichita, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2025. Ce « paysage de jeu de destination » de 6,5 acres comprendra dix aires de jeux sur le thème scientifique qui mettent en valeur l’écologie et l’histoire du Kansas, dans le but d’attirer plus d’un million de visiteurs par an. Les principales attractions incluent le jardin sensoriel, Foggy Flint Hills, les cascades de jeux aquatiques et Textron Aviation Flight Adventure. Conçu dans un souci d’inclusion et d’engagement sensoriel, le parc servira d’espace de rassemblement multigénérationnel pour l’interaction et l’apprentissage communautaires.

Le musée de Shelburne annonce l’équipe architecturale et la conception du Perry Center for Native American Art

Le Shelburne Museum annonce l’équipe architecturale et la conception du Perry Center for Native American Art. Image © Ann Architectes

Le Musée de Shelburne a annoncé l’équipe architecturale et la conception du Perry Center for Native American Art au Vermont, conçu comme une ressource nationale pour l’exposition et l’étude de l’art autochtone. Conçu en collaboration par Annum Architects de Boston et Two Row Architect de la Première Nation des Six Nations de Grand River, le centre sera une structure durable de 11 200 pieds carrés qui intègre les commentaires de plus de 50 partenaires autochtones. Ce projet marque un changement important après la séparation de l’architecte Sir David Adjaye en raison d’allégations de mauvaise conduite. Le processus de conception remanié impliquait une communication et un engagement approfondis avec les nations tribales à travers des « cercles de discussion », mettant l’accent sur les protocoles culturels. Les travaux devraient débuter au printemps 2025.

ADAT Studio révèle des plans de revitalisation pour l’emblématique marché Unità de Rome

ADAT Studio révèle des plans de revitalisation pour l’emblématique marché Unità de Rome. Image © ADAT Studio

ADAT Studio a annoncé sa conception pour la revitalisation du marché Unità dans le quartier Prati de Rome, visant à améliorer les espaces publics pour le Jubilé 2025 de l’Église catholique. Ce marché historique, établi il y a plus d’un siècle, sera transformé en un pôle urbain multifonctionnel répondant aux divers besoins des communautés. La rénovation comprend de nouvelles structures « lanternes » pour les stands de restauration et les magasins, permettant de passer des stands commerciaux aux installations lumineuses pour les événements. Le projet vise à attirer un public plus large tout en préservant l’importance culturelle du marché. La construction devrait commencer en 2024 et s’achever en 2025.

Studio Egret West et Hawkins\Brown dévoilent un plan directeur pour la transformation d’Earls Court au centre de Londres

Studio Egret West et Hawkins\Brown dévoilent un plan directeur pour la transformation d’Earls Court dans le centre de Londres. Image © Société de développement Earls Court

L’Earls Court Development Company a soumis des projets de réaménagement des anciens centres d’expositions d’Earls Court, le plus grand site dégagé du centre de Londres. Planifié par Studio Egret West et Hawkins\Brown, avec la contribution de plusieurs architectes de renom, le projet transforme le quartier en un pôle dynamique d’innovation et de découverte. Le développement comprend des espaces commerciaux, des lieux culturels et environ 4 000 logements, dont 1 500 dans la phase initiale prévue pour 2026. Mis en valeur par le Table Park de 4,5 acres, le plan intègre des espaces verts et conserve des liens historiques grâce aux influences de conception de l’architecture locale. Visant la durabilité, le projet cible des opérations à zéro carbone net et offre d’importants espaces de travail et opportunités d’emploi.

BDP dévoile la conception du programme STEM Connect de l’Université de Warwick

BDP dévoile la conception du programme STEM Connect de l’Université de Warwick. Image © BDP

BDP a dévoilé ses plans pour le programme STEM Connect de l’Université de Warwick, qui fait partie du programme Connect de 700 millions de livres sterling visant à améliorer les capacités d’enseignement et de recherche de l’université en sciences et en ingénierie. En tant que consultant principal, BDP a collaboré avec l’université pour concevoir des installations durables qui favorisent la collaboration, l’innovation et l’engagement communautaire. Le programme revitalisera le cœur du campus, en créant des bâtiments à faible émission de carbone et un nouvel espace d’agrément public, tout en facilitant également les partenariats industriels.

New Rochelle dévoile la conception de FXCollaborative pour le centre de transport en commun du centre-ville

New Rochelle révèle la conception de FXCollaborative pour le centre de transport en commun du centre-ville. Image © FXCollaborative

FXCollaborative a dévoilé sa conception pour le New Rochelle Transit Center, qui s’aligne sur la stratégie plus large de réaménagement du centre-ville de la ville. Il vise à créer un environnement convivial pour les piétons et adapté aux besoins fonctionnels actuels des navetteurs et des visiteurs de New Rochelle, New York. L’installation réinventée comprend une place polyvalente et des espaces publics verts, améliorant la connectivité et créant une identité distincte pour le centre-ville. Les éléments architecturaux clés comprennent la restauration de la façade de la gare historique, l’inclusion de sources d’énergie renouvelables et une meilleure orientation.