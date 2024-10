Architecture des soins de santé en Inde : principes de conception stratégique pour combler le fossé urbain-rural

Centre médical Tata / CannonDesign + Carambiah & George. Image ©Dave Burk

Dans un pays aussi diversifié que l’Inde, le paysage des soins de santé présente de graves problèmes et de nombreuses opportunités. L’infrastructure hospitalière du pays est de plus en plus mise à rude épreuve dans les domaines de l’accessibilité, de la qualité et de l’équité, en particulier avec une croissance démographique fulgurante. Alors que le développement urbain se développe malgré ces contraintes, les architectes ont réussi à positionner des solutions de conception innovantes comme médiateurs, comblant ainsi l’écart entre la qualité et l’accessibilité des soins de santé urbains et ruraux en Inde.

Arti Gugnani de Vijay Gupta Architects met en lumière l’état actuel des soins de santé en Inde : « Il existe une disparité marquée dans la qualité et l’accessibilité des services de santé entre les zones urbaines et rurales ». Un examen critique de la répartition de la population révèle que la majorité des Indiens vivent encore dans les zones rurales. Malgré ce fait, 75 % des infrastructures de santé sont concentrées dans les zones urbaineslaissant les régions rurales mal desservies.

KMYF/Cadence. Image © Sergio Ghetti & Cadence

Cette tendance exacerbe encore la migration des zones rurales vers les zones urbaines, car les familles voyagent ou déménagent à la recherche de meilleurs établissements de santé. Cette fracture entre zones urbaines et zones rurales est également confrontée à une pénurie importante de professionnels de la santé et à des dépenses publiques de santé historiquement faibles. En conséquence, la charge pesant sur les établissements existants continue de croître, faisant de l’accès équitable à des soins de santé de qualité un objectif de plus en plus difficile à atteindre pour de nombreux Indiens.

Pour alléger le fardeau qui pèse sur les centres urbains, une stratégie clé consiste à créer et à moderniser des centres de soins de santé primaires, des sous-centres et des centres de soins de santé primaires. centres de santé communautaires dans les régions rurales. Une infrastructure adéquate est cruciale pour fournir des services de santé essentiels et des interventions rapidesréduisant également la charge sur les établissements de santé urbains.

Un autre aspect de la réduction du fossé urbain-rural est relever les défis des infrastructures rurales au-delà des soins de santé. En améliorant les opportunités dans les zones rurales, l’Inde peut atténuer les schémas migratoires qui déplacent actuellement la pression vers les hôpitaux urbains. Par exemple, le développement des zones rurales grâce à l’amélioration de l’éducation, des opportunités d’emploi et de l’accès aux services essentiels peut contribuer à retenir les populations dans ces régions.

Centre médical Tata / CannonDesign + Carambiah & George. Image ©Dave Burk

En combinaison avec la mise en place de politiques et d’infrastructures, Gugnani estime que la conception architecturale peut avoir un impact notable sur la résolution de la crise des établissements de santé. Elle souligne l’importance des principes de conception biophilique dans les établissements de soins de santé, notant que « les pouvoirs curatifs de la nature permettent de traiter de nombreuses maladies sans l’aide de médicaments, simplement en prêtant attention à l’environnement, à l’air, à la nourriture, au repos, à l’activité physique, et l’état d’esprit. » Des études montrent que le simple fait de regarder la nature peut accélérer la récupération et réduire le besoin d’analgésiques. Les jardins de guérison peuvent également être déployés pour promouvoir l’indépendance, l’interaction sociale et l’activité physique.

Cette approche prend déjà racine en Inde, avec des projets comme le Mother and Child Block de l’AIIMS à New Delhi, qui intègrent des éléments naturels pour créer des environnements de guérison. Gugnani explique : « En intégrant ces éléments, tels qu’une lumière naturelle abondante, une ventilation et de la verdure, ces conceptions favorisent un lien entre les patients et la nature. Cette approche réduit non seulement le stress et la douleur, mais améliore également le bien-être physique, mental et émotionnel global. être. »

Hôpital Ashirwad / Architectes Vijay Gupta. Image gracieuseté de Vijay Gupta Architects

Hôpital Ashirwad / Architectes Vijay Gupta. Image gracieuseté de Vijay Gupta Architects

D’autres projets, tels que le centre médical Tata à Calcutta et l’hôpital universitaire et centre de recherche Symbiosis à Pune, rendent visible la puissance d’une conception centrée sur le patient. L’hôpital Ashirwad de Varanasi, conçu par Vijay Gupta Architects, est un exemple de la manière dont la revitalisation des installations existantes en mettant l’accent sur le bien-être des patients peut créer un environnement positif et accueillant qui améliore à la fois la récupération physique et le bien-être mental. Alors que l’Inde redouble d’efforts pour favoriser la santé et le bien-être, la dynamique en faveur de pratiques de construction saines commence à prendre de l’ampleur. Depuis 2020, l’adoption de la certification WELL a connu une multiplication par quatre. Cette croissance prometteuse permet de créer un cadre structuré pour mettre en œuvre des principes de conception centrés sur le patient et favorables à la santé.

Lorsqu’il s’agit d’aborder l’accessibilité des soins de santé dans les zones rurales isolées, Gugnani plaide pour une philosophie de conception qui respecte le climat, la culture et les besoins locaux. Elle suggère de donner la priorité à une conception sensible qui respecte le climat, la culture et les besoins locaux, tout en intégrant une programmation spatiale et un zonage efficaces. Cela contribue à favoriser le bien-être physique et émotionnel, permettant de transformer les établissements de santé ruraux en espaces inclusifs. Cette approche implique des considérations réfléchies telles que l’orientation du bâtiment pour maximiser la lumière naturelle et la ventilation, limiter la climatisation aux espaces cliniques critiques et incorporer des éléments culturels comme les vérandas et les balcons.

De plus, l’importance de l’intégration de l’art local et de la végétation indigène ne doit pas être négligée. La création d’environnements accueillants encourage des examens de santé réguliers, favorisant ainsi la prévention des maladies. Il est important de concevoir autour de l’expérience du patient pour créer une infrastructure de soins de santé pratique et accessible, permettant d’aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent.

Architecture de santé Compos Mentis / SPACEMAGUS. Image © Samya Ghatak

Des exemples internationaux, tels que Partners In Health et Muso Health, fournissent des études de cas sur des modèles de soins de santé communautaires. Ces mesures peuvent être étendues pour améliorer les infrastructures et les soins de longue durée dans les zones mal desservies, renforçant ainsi les infrastructures de soins de santé au niveau local. Les approches communautaires peuvent aider les prestataires de soins de santé à instaurer la confiance, à améliorer l’accès et à fournir des soins culturellement adaptés à ceux qui sont souvent marginalisés. L’implication de collaborations avec des organisations locales, des dirigeants communautaires et des prestataires de soins de santé répond aux besoins et aux défis nuancés de populations spécifiques.

L’Inde dispose d’un grand potentiel en matière d’initiatives locales susceptibles d’être étendues avec succès. Les efforts récents du gouvernement pour fournir de l’eau courante, des toilettes raccordées aux égouts et des systèmes de gestion des déchets solides ont eu un impact considérable sur le secteur de la santé. L’eau potable et l’assainissement sont de puissants déterminants de la santé, qui contribueraient directement à une réduction de 70 à 80 % du fardeau des maladies transmissibles.

Centre Hospitalier Universitaire et de Recherche Symbiosis / IMK Architectes. Image gracieuseté d’IMK Architects

Gugnani préconise une approche de conception stratégique qui utilise plusieurs éléments : analyse de données, environnements centrés sur le patient, dispositifs médicaux conviviaux, processus rationalisés et réflexion interdisciplinaire. Elle estime que la conception stratégique peut aider les prestataires de soins de santé à améliorer les taux de satisfaction des patients, à augmenter la croissance des volumes et à positionner le prestataire de manière positive pour l’avenir des soins de santé centrés sur le patient.

Les défis de l’Inde en matière de soins de santé exigent une approche innovante en matière de conception. La voie à suivre implique une approche intentionnelle vers des environnements centrés sur le patient et culturellement sensibles qui répondent aux besoins des populations urbaines et rurales de manière équitable.

Cet article fait partie d’une série ArchDaily intitulée Inde : construire pour des milliards, où nous discuter des effets de l’augmentation de la population, de l’urbanisation et de la croissance économique sur l’environnement bâti de l’Inde. À travers la série, nous explorons les innovations locales et internationales répondant à la croissance urbaine de l’Inde. Nous discutons également avec les architectes, les constructeurs et la communauté, cherchant à souligner leurs expériences personnelles. Comme toujours, chez ArchDaily, nous apprécions grandement la contribution de nos lecteurs. Si vous pensez que nous devrions présenter un certain projet, veuillez soumettez vos suggestions.