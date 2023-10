Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le parti conservateur a été plongé dans une nouvelle vague d’angoisse et de luttes intestines après la double défaite historique aux élections partielles face aux travaillistes dans les sièges sûrs de Tamworth et de Mid Bedfordshire.

Alors que la droite conservatrice a immédiatement appelé au changement et accusé Rishi Sunak de « déni », les conservateurs modérés qui restent fidèles au Premier ministre l’ont mis en garde contre un virage à droite.

Beaucoup ont pointé du doigt Boris Johnson et Liz Truss pour avoir mené le parti dans l’oubli électoral, alors que le désespoir quant aux chances des élections législatives attendues en 2024 s’est à nouveau installé.

Le président conservateur Greg Hands a blâmé les « problèmes d’héritage » laissés par les prédécesseurs de M. Sunak – et les alliés de Johnson, Nadine Dorries et Chris Pincher, pour avoir créé la « fureur » parmi les électeurs en forçant les élections partielles en premier lieu.

Écrire pour L’indépendantle grand conservateur Dominic Grieve a déclaré que le public considérait M. Sunak comme un « homme honnête », mais qu’il était blessé par l’héritage de Mme Truss et du « charlatan » Boris – les surnommant les « architectes du désastre ».

M. Grieve a mis en garde M. Sunak contre l’écoute des « gens de la droite conservatrice qui sont les architectes du désastre ». Et il a révélé qu’il craignait un nouveau « virage à droite » si le parti perdait les élections générales.

« Le meilleur scénario pour les conservateurs est que Sunak poursuive des politiques sensées qui créent une certaine reprise économique », a ajouté l’ancien procureur général. « Je doute encore que cela suffira à maintenir le parti au pouvoir – mais cela pourrait empêcher un effacement complet. »

L’indépendant a contacté M. Johnson, Mme Truss – ainsi que Mme Dorries et M. Pincher – et leur a demandé ce qu’ils pensaient des malheurs de l’électorat du parti. Mais ils n’ont pas souhaité commenter.

Cependant, leurs alliés sont sortis en force vendredi malgré des défaites humiliantes. David Frost, l’ancien ministre du Brexit anobli par M. Johnson, a accusé M. Sunak de s’en tenir à une « stratégie de déni » qui ne fonctionne pas.

Liz Truss et Boris Johnson accusés d’être des « architectes du désastre » (PENNSYLVANIE)

Lord Frost – qui milite en faveur de réductions d’impôts et d’un abaissement des politiques de zéro émission nette – a tweeté : « Les sondages nationaux actuels sont épouvantables pour nous, mais ces résultats sont encore pires. Si vos électeurs ne veulent pas voter pour vous, vous ne gagnerez pas les élections. C’est aussi simple que ça. »

La députée conservatrice de droite Andrea Jenkyns, autre grand partisan de M. Johnson, a exigé « un changement profond maintenant » après les résultats choc. Le collègue conservateur Peter Cruddas, un fidèle allié de Boris, a déclaré que « clairement, Rishi Sunak ne travaille pas en tant que chef de notre parti ».

Lord Cruddas, un donateur majeur qui retient actuellement l’argent du parti, a déclaré L’indépendant: « Le bilan de Rishi est désastreux et les conservateurs se dirigent vers un désastre électoral sous Sunak. Il faut que les choses changent en commençant par le sommet. »

L’ailier droit conservateur Danny Kruger, figure clé du groupe des nouveaux conservateurs composé de députés de 2017 et 2019, a déclaré que M. Sunak devrait être « plus courageux » sur des questions telles que l’immigration, le zéro net et d’autres questions dites de guerre culturelle.

« Je pense que nous devons continuer dans cette direction et être plus cohérents, plus robustes et plus courageux », a-t-il déclaré à la BBC. « Je pense que nous devons aller un peu plus loin et plus vite. Au Parlement et dans les médias, ils [culture war issues] ont tendance à être ignorés, mais en réalité, ces choses comptent.

« Ainsi, les orientations sur l’éducation sexuelle dans les écoles, les propositions concernant les droits des transgenres sont importantes et importantes et elles ont une réelle portée. Nous devons être plus audacieux que nous ne l’avons été en matière de fiscalité.

Mais les conservateurs modérés ont fait peu d’efforts pour pousser le parti plus à droite. L’ancien ministre Robert Buckland a déclaré que M. Sunak était « dans le coup » en se concentrant sur l’inflation – mais a mis en garde contre le fait de s’accrocher aux questions de guerre culturelle dans un virage à droite.

Rishi Sunak sous pression de gauche à droite (via REUTERS)

« Concentrez-vous sur la sécurité économique. Le personnel de la guerre culturelle est l’extrême gauche contre l’extrême gauche – cela ne devrait rien avoir à voir avec nous », a déclaré M. Buckland. L’indépendant. « Les collègues doivent faire confiance à Rishi Sunak pour écouter les préoccupations, plutôt que de sombrer dans une panique aveugle. »

Son homologue conservateur et gourou des sondages, Robert Hayward, a déclaré que M. Sunak devait « rester calme et continuer » en se concentrant sur une tentative de reprise économique – l’exhortant à ne pas se laisser entraîner dans les distractions de la guerre culturelle par ceux de droite.

Lord Hayward a dit L’indépendant: « La maxime rester calme et continuer serait le meilleur conseil, car le public est toujours en colère contre la période entre 2020 et 2022 et une période de gouvernement calme et stable est ce qu’il recherche. »

L’ancien chef de cabinet du numéro 10, Gavin Barwell, a déclaré que les résultats montraient que le « changement » de M. Sunak par rapport aux politiques de zéro émission nette et le discours de la conférence des conservateurs n’avaient eu « aucun impact ». Il a déclaré que c’était désormais clairement « une erreur » d’avoir édulcoré les objectifs en matière de changement climatique.

Cela survient alors que des députés d’arrière-ban se disputaient entre eux dans un groupe conservateur WhatsApp. Selon Sky News, un député a écrit : « Nos électeurs sont restés chez eux, ils n’ont PAS changé. Venez, le grand public qui s’est assis entre ses mains viendra nous soutenir. » Mais un autre député conservateur a déclaré à la chaîne que certains de ses collègues s’étaient « trompés ».

Plaidant pour l’unité, a déclaré un ancien ministre conservateur L’indépendant: « Starmer est un raté – il n’inspire pas. Le Parti conservateur doit restaurer son autodiscipline et soutenir le Premier ministre.»

Le gourou des sondages, John Curtice, a déclaré que les conservateurs étaient sur la bonne voie pour un effacement des élections générales encore « plus lourd » qu’en 1997. L’expert en élections a également déclaré que l’héritage de Johnson et Truss était en grande partie responsable des « changements extraordinaires » en faveur du parti travailliste.

« Le parti conservateur risque sérieusement de perdre lourdement les prochaines élections générales – et peut-être même plus lourdement qu’en 1997 », a-t-il déclaré à la BBC.

Il a ajouté : « Un grand et si : disons que ces événements du Partygate ne s’étaient jamais produits, ou du moins nous n’en avions jamais entendu parler et par conséquent, Boris Johnson était toujours au numéro 10 aujourd’hui. Les travaillistes feraient-ils aussi bien qu’ils le font actuellement ?