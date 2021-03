Le voyage d’une femme transgenre indienne commune à la représentation de l’Inde à Miss International Trans 2021 était un tour de montagnes russes a été un tour de montagnes russes pour la transsexuelle et mannequin de 22 ans Archie Singh.

Archie Singh vient de faire la fierté de l’Inde et de toute la communauté trans * indienne en devenant la première transsexuelle indienne à remporter la 2e dauphine de Miss International Trans 2021 qui s’est tenue en Colombie, en Amérique du Sud.

«Tu n’es pas une vraie femme», était ce qu’un agent pour un tournage de mannequin une fois Archie Singh.

«Je suis une femme et je suis trans, mais je suis également une femme. Ma carte d’identité officielle du gouvernement me reconnaît en tant que femme, et j’ai subi une opération de changement de sexe, je leur ai dit », a déclaré Archie, se rappelant la discrimination dont elle a été victime. «Mais ils n’ont pas écouté. Ils voulaient une «femme qui n’était pas trans», mais ne voulaient pas dire ça », ajoute-t-elle dans une interview à Actualités18.

Cependant, le voyage d’Archie, bien que pas vraiment facile, l’a conduite à la compétition internationale. Quand Archie atteignit Columbia, elle réalisa qu’elle n’était pas seule. «Quand je suis arrivé en Colombie et que j’ai rencontré mes camarades, cela m’a rendu plus fort. Nous avons maintenant une telle plate-forme où les personnes trans peuvent se montrer et simplement… être nous-mêmes sans jugement », dit-elle.

Même si elle avait l’impression de faire partie d’une communauté beaucoup plus large, c’était aussi une compétition dès le départ. «J’étais excité mais en partie nerveux. Participer à ce concours était un rêve – c’était donc un concours pour rendre fière l’Inde, la communauté LGBTQ et mes parents », dit Archie.

Archie n’a pas remporté la première place, mais elle a gagné plus que le premier prix – «J’ai agrandi ma famille choisie et je peux dire avec fierté que ma famille est à travers le monde, le monde est ma famille. J’emporte toutes les expériences d’apprentissage et la positivité avec moi. Et à l’avenir, ce lien sera plus fort, il y aura plus de surprises et de nouveau travail à faire ensemble », dit-elle.

«Je suis béni et fier de pouvoir maintenant être une raison de travailler davantage en faveur de l’égalité et de ma communauté. Je sens que le voyage a commencé et qu’il y a beaucoup de gens à encourager, à éduquer et à travailler pour rendre ce monde meilleur », a-t-elle ajouté lors de sa deuxième victoire.

Ayant grandi dans une famille de la classe moyenne à Delhi, Archie a toujours su qu’elle était une femme. «Depuis l’école, je savais que j’étais une femme et je suis heureuse que ma famille m’ait soutenu quand je suis sortie», dit-elle à News18.

À seulement 17 ans, Archie avait fait connaître son identité en public et elle voulait en faire étalage. «Je voulais être la version la plus vraie de moi, je ne voulais plus prétendre être quelqu’un d’autre», a-t-elle dit, avant de commencer sa carrière dans le mannequinat.

«Avant ma carrière de mannequin, je faisais du travail social – je travaillais pour sensibiliser les gens aux réalités trans et en essayant de briser la stigmatisation à notre sujet», a-t-elle déclaré. «La modélisation m’a juste donné une plate-forme pour faire cela et plus encore. C’est devenu ma passion.