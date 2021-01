Archie Lyndhurst, le fils de l’acteur Nicholas Lyndhurst de Only Fools And Horses, est décédé d’une hémorragie cérébrale, a confirmé sa mère.

Le jeune de 19 ans est mort dans son sommeil chez lui à Fulham, à l’ouest de Londres, le 22 septembre.

Lucy Lyndhurst a partagé les résultats du deuxième post-mortem de son fils sur Instagram, en écrivant: « Il est mort d’une hémorragie intracérébrale causée par une lymphome lymphoblastique / leucémie aiguë. »

Qualifiant les détails du rapport de « déchirants », elle a déclaré qu’il ne s’agissait « pas de leucémie telle que nous la connaissons » et qu’en termes médicaux, aiguë signifiait « rapide ».

Une hémorragie intracérébrale est causée par une hémorragie cérébrale provoquant un accident vasculaire cérébral.

Elle a également expliqué que le médecin avait trouvé « de nombreux saignements dans le cerveau » et que « Archie n’aurait pas souffert comme cela s’est produit dans son sommeil ».

Comme Archie n’avait montré aucun signe de maladie et que sa mort était due à des causes naturelles, elle a déclaré que rien n’aurait pu être fait pour empêcher sa mort.

Les premiers rapports faisant suite à sa mort « inexpliquée » disaient qu’il était décédé des suites d’une « courte maladie ».

Sa mère a décrit l’effet de la mort d’Archie sur la famille comme « catastrophique », l’appelant « un être humain magique extraordinaire », « une vieille âme » et « incroyablement avancé pour ses années ».

Enfant unique, elle a déclaré qu’elle et Nicholas Lyndhurst étaient « reconnaissants et privilégiés d’avoir été choisis pour être ses parents ».

Le père d’Archie a joué Rodney Trotter, le frère cadet malheureux de Del Boy de Sir David Jason, dans Only Fools and Horses.

Archie sortait avec sa co-star de So Awkward Nethra Tilakumara, que sa mère appelait «l’amour de sa vie», et avait célébré son anniversaire avec elle quelques jours avant sa mort.

Lucy a également partagé une série de photos d’Archie, le montrant enfant, puis en tant qu’acteur à succès, tout en se détendant avec sa petite amie.

Qualifiant la vie de «fragile, précieuse et parfois incroyablement cruelle», sa mère a déclaré que «perdre un enfant est le cauchemar de tous les parents», ajoutant qu’elle «ne souhaiterait cette douleur à personne».

Elle a signé son message: « Notre chéri, nous t’aimons pour toujours et à jamais et merci chaque jour, pour chaque beau souvenir que nous avons. Nous te célébrerons toujours. Tout notre amour. Maman et OM »

Les funérailles d’Archie ont eu lieu dans une « petite chapelle » en novembre, a confirmé sa mère dans un message précédent.

Archie s’est formé à l’école de théâtre Sylvia Young et était surtout connu pour avoir joué Ollie Coulton dans la comédie CBBC So Awkward.

Il était également apparu dans le drame hospitalier Casualty et dans la comédie de Jack Whitehall Bad Education.