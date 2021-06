Archie est «très heureux» d’avoir sa petite sœur Lilibet Diana, révèle le porte-parole de Meghan Markle et du prince Harry

Le fils de MEGHAN Markle et du prince Harry, Archie, est très heureux d’avoir une petite sœur, a révélé le porte-parole du couple royal.

Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, qui partage le surnom de famille de Sa Majesté, est arrivée vendredi à 11 h 40 dans un hôpital de Santa Barbara.

Archie serait très heureux d’avoir une petite soeur Crédit : AP

Archie fait « beaucoup de bisous » à sa petite soeur

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a déclaré à People qu’Archie, deux ans, était « très heureux d’avoir une petite soeur ».

Selon une source, Meghan et Harry préparent Archie à l’arrivée de sa sœur depuis un certain temps.

« Ils ont préparé Archie en parlant beaucoup du bébé. Il est cependant trop petit pour comprendre », a déclaré une source à People.

« Il est assez grand pour qu’il commence maintenant à avoir sa propre vie aussi.

« Il aime les activités préscolaires et de plein air. Il passera un été amusant.

Les fiers parents de Lilibet ont annoncé la nouvelle dimanche, déclarant dans un communiqué: « Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer. »

Une source a déclaré plus tard à US Weekly : « Ils sont déjà rentrés chez eux à Montecito avec leur petite fille.

« Archie adore sa petite sœur et lui fait plein de bisous. Il l’a tenue avec l’aide de ses parents.

Et il semble que Meghan et Harry auront amplement le temps de s’adapter au fait d’être les parents de deux enfants, car il a été signalé qu’ils prendraient plusieurs mois de congé pour congé parental.

Le journaliste Omid Scobie a déclaré que la pause pourrait durer jusqu’à 20 semaines, car le duc et la duchesse de Sussex – qui offrent autant de semaines au personnel d’Archewell – « donnent l’exemple ».

Harry et Meghan préparent Archie pour l’arrivée de sa sœur

Il a déclaré à Good Morning America: « Nous sommes tellement habitués à voir les membres de la famille royale retourner au travail, mais Harry et Meghan donnent l’exemple.

« Ils offrent jusqu’à 20 semaines de congé parental à Archewell – ce sera plusieurs mois de congé pour eux deux. »

Lilibet est le onzième arrière-petit-enfant de la reine, rejoignant son grand frère Archie, deux ans, et la progéniture du prince William et de Kate Middleton, George, Charlotte et Louis.

Dans l’état actuel des choses, Lilibet est huitième sur le trône et est assise derrière son père, le prince Harry, sixième, et son frère Archie, juste derrière Harry, septième.

L’arrivée de Lilibet a poussé le prince Andrew, qui est né deuxième sur le trône en 1960, à la neuvième place de la lignée royale de succession.

La fille de Harry et Meghan est née aux États-Unis, ce qui fait d’elle la royale la plus âgée de la succession actuelle à être née à l’étranger.

Un ami proche du couple a déclaré que la naissance de Lilibet avait solidifié leurs racines aux États-Unis.

S’adressant à People, un ami proche du couple royal a déclaré que leur nouvel ajout « complétait » leur famille et qu’ils étaient « tellement heureux ».

« Ce bébé confirme qu’ils créent des racines ici aux États-Unis », a ajouté l’ami.