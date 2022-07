Archie Battersbee: Un nouveau chagrin pour les parents alors que le juge dit que le système de survie d’un enfant de 12 ans peut être désactivé

Les MÉDECINS peuvent cesser de fournir une assistance vitale à un garçon de 12 ans frappé par un juge de haut niveau, a jugé aujourd’hui un nouveau coup porté à ses parents au cœur brisé.

Archie Battersbee a été retrouvé avec une ligature sur la tête après un défi sur les réseaux sociaux chez lui à Southend, Essex, le 7 avril de cette année.

Archie Battersbee a subi des lésions cérébrales dans un accident anormal

Sa mère Hollie Dance se bat pour garder son système de survie activé

Le jeune a subi des lésions cérébrales dans “l’accident anormal” et ne s’est pas réveillé depuis.

Ses parents, Hollie Dance et Paul Battersbee, se sont battus pour garder son assistance respiratoire allumée pendant qu’il reste à l’hôpital.

Ils ont fait valoir que son traitement devait se poursuivre à moins que son cœur ne cesse de battre.

Mais un juge de la Haute Cour a décidé aujourd’hui que les médecins pouvaient légalement arrêter le maintien de la vie après avoir examiné les preuves.

Le juge Hayden a déclaré que mettre fin au traitement “inutile” est dans l’intérêt d’Archie car cela “compromet sa dignité” et “le prive de son autonomie”.

Il a ajouté: “Ce tribunal doit se demander si la poursuite de la ventilation dans cette affaire est dans l’intérêt d’Archie.

“C’est avec le plus profond regret, mais sur la base des preuves les plus convaincantes, que je suis amené à conclure que ce n’est pas le cas.

“Il ressort clairement du détail du traitement que j’ai exposé ci-dessus qu’il est intrusif, pénible et intensif.

“Il ne sert qu’à prolonger sa mort, tout en étant incapable de prolonger sa vie.”

La décision intervient après que les parents d’Archie ont été autorisés à faire appel d’une décision initiale déclarant qu’il est légalement mort et qu’il n’a aucune chance de se rétablir complètement.

Maman Hollie a affirmé qu’Archie lui avait serré la main de son lit au Royal London Hospital.

Elle a supplié les médecins de donner à l’écolier une chance de récupérer et dit qu’elle sait avec son “instinct de mère” qu’il est toujours en vie.

Hollie a ajouté: “Son cœur bat toujours, il a saisi ma main, et en tant que sa mère et par l’instinct de ma mère, je sais que mon fils est toujours là.”

ACCIDENT TRAGIQUE

Le tribunal a entendu précédemment comment l’adolescent n’a montré aucune activité cérébrale “discernable” avec des médecins pensant qu’il est “mort du tronc cérébral”.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été découvert par Hollie dans sa chambre à la maison familiale.

Elle pense qu’il participait à un “défi de panne d’électricité” en ligne lorsqu’il a accidentellement privé son cerveau d’oxygène.

La cause de l’horreur fait toujours l’objet d’une enquête, mais Hollie dit que son fils n’essayait pas de se suicider.

Andrea Williams, directrice générale du Christian Legal Center qui soutient la famille d’Archie, a déclaré: “C’est un autre coup dévastateur pour la famille et pour Archie. Malheureusement, c’est ce que nous attendons des tribunaux à la fin de -cas de la vie.

“Ce que le cas d’Archie a montré, c’est qu’une réforme systématique est nécessaire pour protéger les personnes vulnérables et leurs familles en matière de fin de vie.

“Les parents d’enfants vulnérables et gravement malades sont mis à l’épreuve aux moments les plus traumatisants de leur vie alors qu’ils ont besoin de compassion, de soutien et de respect de la part du NHS et du système judiciaire.”

Archie, photographié avec sa main autour du doigt de sa mère, est dans le coma depuis le 7 avril

On pense qu’il participait à un défi en ligne Crédit : Universal News & Sport

Hollie a découvert son fils blessé dans sa chambre Crédit : PA