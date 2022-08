Archie Battersbee ne peut pas être transféré dans un hospice pour mourir, selon la Haute Cour, car les parents au cœur brisé perdent le dernier appel

Les parents d’ARCHIE Battersbee ont perdu une offre de la Haute Cour pour le faire transférer dans un hospice pour y mourir.

Plus tôt dans la journée, Hollie Dance et Paul Battersbee ont perdu une ultime offre légale pour faire sortir leur garçon de 12 ans du Royal London Hospital.

La famille d’Archie Battersbee a perdu son offre de le transférer dans un hospice Crédit : PA

Hollie Dance, la mère désespérée de la jeune fille de 12 ans, a fustigé son refus de déplacer Archie en la qualifiant de “malade et scandaleuse”. Crédit : PA

Holly a été consolé à l’extérieur de l’hôpital plus tôt cette semaine Crédit : PA

Ils voulaient qu’il puisse “passer ses derniers instants” en paix – sans infirmières ni médecins.

Les parents se sont rendus devant la Cour d’appel pour tenter de contester la décision de la Haute Cour, mais celle-ci a été annulée ce soir.

Dans son jugement de ce matin, la juge Mme Justice Theis a déclaré qu’Archie devrait rester à l’hôpital lorsque le traitement est interrompu.

Elle a fait écho aux préoccupations de la fiducie de santé responsable des soins d’Archie, qui a trouvé que l’état du garçon était trop instable pour qu’il soit transféré.

Les médecins craignent qu’un voyage en ambulance “précipite très probablement la détérioration prématurée que la famille souhaite éviter”.

La famille a maintenant fait appel de la décision du juge.

Mme la juge Theis avait accordé un délai au retrait du traitement d’Archie jusqu’à 14 heures aujourd’hui pour laisser le temps à l’appel d’être interjeté.

Hollie a qualifié aujourd’hui le jugement de la Haute Cour – rendu tard hier soir mais publié seulement ce matin – de “malade et scandaleux” dans une interview avec Sky News.

Elle a ajouté: “Tous nos souhaits en tant que famille ont été refusés par les autorités.

“Nous sommes brisés mais nous continuons, car nous aimons Archie et refusons de l’abandonner”.

Plus tôt, Hollie a qualifié le refus de déplacer Archie d ‘”inhumain” et a déclaré qu’il était “complètement barbare et absolument dégoûtant que nous ne soyons même pas autorisés à choisir où Archie prend ses derniers instants”.

Il a été révélé hier que Hollie pourrait faire du bouche-à-bouche à son fils si les médecins retirent de l’oxygène lorsque ses machines sont éteintes.

La mère a juré de “continuer à lui donner de l’oxygène” si les médecins éteignent la machine de l’enfant de 12 ans et est “prête à tout” pour le maintenir en vie.

Un porte-parole de l’organisation de campagne Christian Legal Center – qui soutient la famille – a déclaré au Sun que le bouche-à-bouche de son fils “peut être ce à quoi Hollie doit recourir”.

Il a évoqué le cas “traumatique” du petit Alfie Evans, dont les parents ont lancé une bataille juridique similaire à celle d’Archie lorsque les médecins ont voulu éteindre ses machines.

Le père d’Alfie, Tom, a fait du bouche-à-bouche avec le garçon pour garder le mourant en vie dans ses derniers instants dévastateurs.

Cela survient après que la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté mercredi l’appel ultime de Hollie et Paul pour maintenir le système de survie d’Archie activé – laissant Hollie “absolument dégonflée”.

Le lendemain, la famille a déposé une demande auprès de la Haute Cour pour transférer Archie du Royal London Hospital dans un hospice pour ses dernières heures.

Dans un communiqué, Hollie a déclaré hier: “Si Archie se voit refuser l’oxygène si et quand le système de survie est retiré, je continuerai à lui donner de l’oxygène.

“Je prie pour que la Haute Cour fasse ce qu’il faut. S’ils nous refusent la permission de l’emmener dans un hospice et qu’il reçoive de l’oxygène palliatif, ce sera tout simplement inhumain et rien sur la “dignité” d’Archie.

“Tout le système a été empilé contre nous.

“La réforme doit maintenant passer par la loi de Charlie afin qu’aucun parent n’ait à passer par là.

“Nous nous battrons jusqu’au bout pour le droit de vivre d’Archie.”

Les avocats de la famille avaient jusqu’à 9 heures du matin jeudi pour faire appel devant la Haute Cour afin de transférer leur jeune fils hors du Royal London Hospital.

Je prie pour que la Haute Cour fasse ce qu’il faut. S’ils nous refusent la permission de l’emmener dans un hospice et qu’il reçoive de l’oxygène palliatif, ce sera tout simplement inhumain et rien sur la “dignité” d’Archie. Hollie danse

Heartbroken Hollie a confirmé les intentions de la famille de continuer à lutter contre les décisions des tribunaux, la décrivant comme “complètement barbare et absolument dégoûtante que nous ne soyons même pas autorisés à choisir où Archie prend ses derniers instants”.

Elle avait précédemment juré: “Nous nous battrons jusqu’au bout. Nous allons nous battre pour le droit de mon fils à vivre.”

Archie a été retrouvé avec une ligature sur la tête après un défi sur les réseaux sociaux chez lui à Southend, Essex, le 7 avril de cette année.

Le jeune a subi des lésions cérébrales dans “l’accident anormal” et ne répond plus depuis.

Il est maintenu en vie grâce à une combinaison d’interventions médicales, y compris une ventilation et des traitements médicamenteux, à l’hôpital de Whitechapel, dans l’est de Londres.

Il a été révélé hier que Hollie pourrait faire du bouche-à-bouche à son fils lorsqu’il n’est plus sous assistance respiratoire Crédit : PA