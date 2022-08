Archie Battersbee: la famille demande à déplacer un enfant de 12 ans dans un hospice pour qu’il meure après que le tribunal a refusé l’appel de la dernière chance

La famille d’ARCHIE Battersbee a demandé à déplacer leur enfant de 12 ans dans un hospice pour y mourir.

Hier soir, la mère du garçon, Hollie Dance, et le père Paul Battersbee ont perdu leur ultime tentative de maintenir le système de survie d’Archie.

Hollie Dance, la mère d’Archie, s’est entretenue avec les médias devant l’hôpital Royal de Londres à Whitechapel, dans l’est de Londres Crédit : PA

La mère désespérée a été enfermée dans une bataille déchirante avec les tribunaux pour garder son fils sous assistance respiratoire Crédit : PA

Hollie Dance a supplié les médecins de donner une chance à son fils Crédit : PA

L’enfant de 12 ans est dans un “coma profond” à l’hôpital à la suite d’un accident anormal Crédit : PA

La Cour européenne des droits de l’homme a rejeté leur appel, laissant Hollie “absolument dégonflée”.

Maintenant, la famille a déposé une demande auprès de la Haute Cour pour déplacer Archie du Royal London Hospital dans un hospice pour ses dernières heures.

Hollie a juré de “continuer à s’assurer que le nom d’Archie perdure”.

Elle a déclaré à Times Radio: “Je ne pense pas qu’un autre parent devrait avoir à vivre cela et j’ai dit dès le premier jour que je comprends et respecte totalement que certains parents puissent choisir de faire les choses différemment, et moi en tant que personne respecter totalement les décisions et les opinions des autres.

“Cependant, c’est à nous et je sais qu’Archie est là et à cause évidemment de tout ce que j’ai en termes de preuves et de sauvegarde, et des choses que je vois – Archie progresse quotidiennement – c’est pourquoi je ‘ J’ai continué à me battre si fort.

“Je ne voudrais pas que d’autres parents vivent ce que nous avons vécu, c’est pourquoi j’ai essayé de mettre en avant pas mal de sujets depuis que nous sommes ici, comme le défi en ligne, et je le sais donc, tant de gens ont assis leurs enfants et ont utilisé l’histoire d’Archie pour, espérons-le, leur sauver la vie.

“Je vais donc continuer à m’assurer que le nom d’Archie perdure. Je vais faire tout ce que je peux pour m’assurer que les parents n’aient pas à traverser cette terrible situation avec les tribunaux.”

Les avocats de la famille avaient jusqu’à 9 heures du matin pour faire appel devant la Haute Cour afin de transférer leur jeune fils hors du Royal London Hospital.

S’il n’y avait pas eu de demande avant la date limite, son assistance vitale aurait été désactivée à 11 heures.

Heartbroken Hollie a confirmé les intentions de la famille de continuer à lutter contre les décisions des tribunaux, la décrivant comme “complètement barbare et absolument dégoûtante que nous ne soyons même pas autorisés à choisir où Archie prend ses derniers instants”.

Elle avait précédemment juré: “Nous nous battrons jusqu’au bout. Nous allons nous battre pour le droit de mon fils à vivre.”

Archie a été retrouvé avec une ligature sur la tête après un défi sur les réseaux sociaux chez lui à Southend, Essex, le 7 avril de cette année.

Le jeune a subi des lésions cérébrales dans “l’accident anormal” et ne répond plus depuis.

Il est maintenu en vie grâce à une combinaison d’interventions médicales, y compris une ventilation et des traitements médicamenteux, à l’hôpital de Whitechapel, dans l’est de Londres.

Mais Barts Health NHS Trust pense que l’état d’Archie est trop instable pour qu’il soit transféré ailleurs, affirmant qu’un voyage en ambulance “accélérerait très probablement la détérioration prématurée que la famille souhaite éviter, même avec un équipement de soins intensifs complet et du personnel pendant le voyage”.

Une ordonnance de la Haute Cour rendue en juillet exige également qu’Archie reste au Royal London Hospital pendant l’arrêt de son traitement.

Hier soir, la porte-parole de la famille a déclaré qu’un hospice avait accepté de le prendre, ajoutant: “Les hospices sont bel et bien conçus pour les soins palliatifs et de répit.

“Archie est maintenant manifestement sous soins palliatifs, il n’y a donc aucune raison pour qu’il ne profite pas de ses derniers instants dans un hospice.”

Hollie a dit qu’elle voulait que son fils ait un “décès digne dans un hospice”, ajoutant que c’est “injuste” qu’ils doivent “se battre” pour le faire sortir de l’hôpital.

Elle a répondu au rejet de la CEDH hier soir, les larmes aux yeux, en disant: “La seule chose que je dirai, c’est que je lui ai promis que je me battrais jusqu’au bout et c’est exactement ce que j’ai fait.”

La mère a réussi de justesse à retarder les médecins d’éteindre le système de survie à 11 heures du matin mardi avec un appel de dernière minute, terminé quelques minutes seulement avant la date limite de 9 heures du matin.

Mais le tribunal a officiellement rejeté leur demande hier soir.

S’exprimant devant le Royal London Hospital après le verdict, Hollie a déclaré: “Les médecins se trompent. Je dis qu’ils se sont trompés dans ce cas. Ils ont dit qu’Archie durerait 24 heures – ici, il se bat toujours.

C’est un combat pour la vie de mon fils et je suis contre le plus grand système. Je n’ai pas le temps de craquer pour le moment. Hollie danse

La famille d’Archie s’est battue contre les décisions de justice au jour le jour de nouveaux appels pour retarder le retrait du système de survie du garçon.

Avant le blocage de la CEDH, la famille est passée par la Cour suprême où les juges avaient également convenu qu’il serait illégal de maintenir le traitement de maintien de la vie de l’enfant de 12 ans.

Ils ont déclaré que le maintien de la survie ne ferait que “prolonger” sa mort car il n’y a “aucune perspective de rétablissement significatif” pour le garçon au cerveau endommagé.

Archie a été retrouvé avec une ligature sur la tête après que les médias sociaux ont osé chez lui à Southend, Essex, le 7 avril de cette année.

Le jeune a subi des lésions cérébrales et ne répond plus depuis, étant maintenu en vie par ventilation mécanique et alimenté par un tube.

Les juges ont une grande sympathie pour le sort des parents dévoués d’Archie qui font face à une circonstance qui est le cauchemar de tous les parents – la perte d’un enfant très aimé. Juges de la Cour suprême

Annonçant le refus du tribunal d’entendre l’appel plus tôt, les juges ont déclaré: “Les juges ont une grande sympathie pour le sort des parents dévoués d’Archie qui font face à une circonstance qui est le cauchemar de tous les parents – la perte d’un enfant très aimé.

“Il faut garder à l’esprit que, malheureusement, le problème central entre les parents d’Archie d’une part et la fiducie du NHS, qui est soutenue par le tuteur très expérimenté d’Archie, n’a pas porté sur le rétablissement d’Archie mais sur le moment et la manière de son décès.

“Il n’y a aucune perspective de reprise significative.

“Même si le traitement de survie devait être maintenu, Archie mourrait au cours des prochaines semaines d’une défaillance d’organe puis d’une insuffisance cardiaque.

“Le maintien du régime médical ‘ne sert qu’à prolonger sa mort’.

“Cette conclusion est celle à laquelle le juge n’est parvenu qu'”avec le plus profond regret”.

“Bien qu’il y ait des preuves qu’Archie était un enfant avec des croyances religieuses, qu’il était très proche de sa mère et qu’il n’aurait pas souhaité la laisser seule, ce ne sont là que quelques-uns des facteurs que les tribunaux doivent prendre en compte dans leur évaluation du meilleur endroit pour Archie. les intérêts mentent.

“C’est dans ce contexte que le juge Hayden a estimé qu’il ne serait pas légal de poursuivre un traitement de maintien de la vie.”

Le panel a conclu: “Selon la loi d’Angleterre et du Pays de Galles, l’intérêt supérieur et le bien-être d’Archie sont la considération primordiale.

“Le panel arrive à cette conclusion avec le cœur lourd et souhaite exprimer sa profonde sympathie aux parents d’Archie en ce moment très triste.”

Je sais qu’Archie est toujours avec nous. Hollie danse

Pourtant, la mère d’Archie, Hollie, a insisté sur le fait que son fils avait une chance de survie, déclarant précédemment: “Je sais qu’Archie est toujours avec nous.

“Il montre des signes très différents de ce que les cliniciens soumettent réellement aux tribunaux.

“Il est vraiment là, il progresse de tellement de façons.”

Hollie a déclaré qu’elle se sentait “extrêmement déçue” par le système judiciaire et “continuait d’être choquée et traumatisée par la brutalité des tribunaux britanniques et de la fiducie hospitalière” – mais espère que les choses iront dans son sens après ce dernier appel.

“Archie m’a tenu la main. Il a serré mes doigts si fort qu’ils étaient rouges. Tout ce dont il a besoin, c’est du temps.

“On ne lui a pas donné assez de temps. Nous voulons juste du temps.”

Le frère d’Archie, Tom Summers, a embrassé le garçon de 12 ans sur la tête Crédit : PA