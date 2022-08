Archie Battersbee: J’espère que mon fils pourra avoir la chance de mourir dans des circonstances pacifiques – je sais que j’ai fait tout ce que j’ai pu

La mère d’ARCHIE Battersbee a déclaré qu’elle avait fait tout ce qu’elle pouvait dans la lutte pour son fils après avoir appris que sa survie prendrait fin samedi.

Hier, Hollie Dance, 46 ans, et Paul Battersbee, 56 ans, ont perdu une ultime offre légale pour faire sortir leur garçon de 12 ans du Royal London Hospital et le transférer dans un hospice.

Hollie Dance, la mère d’Archie Battersbee, a déclaré qu’elle savait qu’elle avait fait tout ce qu’elle pouvait Crédit : PA

Les médecins ont déclaré qu’ils pensaient que l’état d’Archie était trop instable pour le transférer Crédit : Universal News & Sport

Les parents d’Archie sont allés devant la Cour d’appel mais ont perdu une dernière tentative légale de le transférer dans un hospice Crédit : PA

Ses parents désespérés voulaient qu’il puisse “passer ses derniers instants” en paix – sans infirmières ni médecins.

Hollie et Paul sont allés à la Cour d’appel pour tenter de contester la décision de la Haute Cour, mais elle a été abattue la nuit dernière.

La mère agonisante Hollie a déclaré: “Je sais que j’ai fait tout ce que je pouvais. Tout. Je sais que j’ai fait du très bon travail en tant que mère d’Archie.

“Sur la base de ma propre enfance, j’étais déterminée à être la meilleure mère possible et j’ai l’impression d’avoir fait de mon mieux. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis ici.”

Elle a fait part à Mail Online de ses frustrations face à l’affaire judiciaire: “Tout ce que j’ai jamais demandé, c’est de le faire passer à six mois – où est le mal à cela pour eux?

“Ils ont dépensé une fortune en frais juridiques pour me combattre devant le tribunal – de l’argent qu’ils auraient pu dépenser pour les soins d’Archie et d’autres personnes.

“Au fond, il s’agissait d’une affaire sur l’amour d’une mère, mais aussi sur ses droits. À quel moment le père d’Archie et moi avons-nous perdu nos droits parentaux quant à la décision de ce que nous voulons pour notre enfant ?”

Cette question est l’une des raisons pour lesquelles Hollie n’est pas d’accord avec tout ce que les médecins lui ont dit, l’état d’Archie étant considéré comme trop instable pour supporter un transfert.

L’épreuve tragique a été incroyablement stressante et, avec le soutien de l’association caritative Christian Concern, ils sont souvent restés éveillés jusqu’au petit matin pour respecter les délais effrénés des tribunaux.

Et Hollie a déclaré que même si “la pression était immense”, elle ne pouvait pas “s’effondrer” en se battant pour son fils.

La mère a ajouté: “À maintes reprises, on nous a dit à la dernière minute que nous avions jusqu’à 9 heures du matin le lendemain pour trier nos soumissions. Cela a été très difficile.

“Tout du long, je n’ai pas eu la chance de traiter tout ce qui s’est passé.

“C’est peut-être pour cela que je n’ai jamais été surpris par les résultats. Bouleversé bien sûr mais pas surpris, car on avait l’impression que les chances étaient contre nous depuis le début.

“La plupart du temps, cela ressemblait moins à une audience qu’à un procès, comme si j’étais en procès.

“Tout ce que je sais, c’est que je ne peux pas baisser la garde et m’effondrer émotionnellement, car à la seconde où je le ferai, je n’aurai plus la force de me battre pour mon petit garçon.”

Hollie avoue qu’elle dort un peu mais se réveille souvent toutes les 40 minutes pour vérifier les machines d’Archie.

Elle a déclaré: “Jusqu’à il y a un mois, ses machines bipaient constamment, ce qui signifiait qu’elles mettaient en évidence des problèmes.

“Ils se sont beaucoup calmés au cours du dernier mois, ce qui est un autre bon signe montrant des progrès. Ils sont toujours la toile de fond de mon monde.

“Quoi qu’il arrive, je pense que j’entendrai ces machines pour le reste de ma vie.”

Archie a été retrouvé avec une ligature sur la tête après un défi sur les réseaux sociaux chez lui à Southend, Essex, le 7 avril de cette année.

Sa mère pense qu’il participait à un défi de “coupure de courant” en ligne incroyablement dangereux – également connu sous le nom de défi “d’étouffement”.

Le jeune a subi des lésions cérébrales dans “l’accident anormal” et ne répond plus depuis.

Hollie a également dû faire face à des trolls cruels sur les réseaux sociaux, qui l’ont ciblée sans relâche, l’accusant de tout, d’être une menteuse à une mère inapte.

“Il y a eu des brimades constantes sur les réseaux sociaux”, dit-elle.

“Je n’ai jamais menti sur quoi que ce soit. J’ai été ouvert et honnête sur tout ce qui s’est passé, mais ce n’est pas suffisant pour les gens.

“On m’a envoyé un message pour dire qu’Archie “pourrissait” qu’il “devrait être six pieds sous terre”. J’ai même eu des gens qui ont dit qu’ils viendraient à l’hôpital et le retireraient eux-mêmes de l’assistance respiratoire.”

Elle poursuit : « D’autres ont publié mon adresse, ce qui met en danger la sécurité de mon fils et de ma fille.

“J’essaie de ne pas m’y engager parce que pour chaque troll, il y a un millier de personnes merveilleuses et ces âmes méchantes ne sont pas importantes mais c’est difficile.

« Toute personne vue venir au tribunal avec moi qui a également été ciblée a envoyé des messages ignobles sur les réseaux sociaux. »

Certains détracteurs reconnaissent son amour profond pour son fils mais croient passionnément que Hollie devrait faire confiance aux experts.

Hollie Dance et Paul Battersbee se sont continuellement battus pour le droit de leur fils à vivre Crédit : Darren Fletcher

Archie est inconscient depuis qu’il a été retrouvé chez lui à Southend, Essex, le 7 avril. Crédit : Entreprise

Pour cela, elle a une réponse robuste. “Les médecins se trompent”, dit-elle. “Lewis Roberts en est la preuve vivante.”

Frappé par une camionnette dans la ville de Leek dans le Staffordshire en mars de l’année dernière, à un moment donné, la famille de Lewis, 19 ans, a appris qu’il avait subi une mort cérébrale – mais quelques heures avant l’opération pour faire don de ses organes, il a commencé respirer par lui-même.

Plus que tout, dit-elle, cela dépend de l’instinct d’une mère. “En tant que mère, j’ai dû explorer toutes les options”, dit-elle.

“Si mon instinct me disait qu’il n’y avait aucune chance pour mon fils, cela aurait pu être différent, mais je me suis éduqué, et le plus fort de tous est l’instinct d’une mère que mon fils est là-dedans.”

Elle le sait, insiste-t-elle, depuis les heures passées au chevet de son fils avec le reste de sa famille, à lui parler, à lui lire et à lui jouer de la musique.

“Je sais qu’il sait que je suis là,” répéta-t-elle. “Son expression faciale change, tout comme dans d’autres situations.

“Quand il a de la physio, c’est assez invasif, ça doit être pour extraire le mucus de ses poumons et il a l’air très stressé quand il a ça.

“Alors que lorsqu’il fait de la réflexologie, il a l’air très détendu et détendu, sa tension artérielle chute.

“Il prend du poids – cela contredit totalement ce que disent les médecins, à savoir que son nerf vague fait partie du cerveau qui a été détruit, donc il va se détériorer jusqu’à la mort.

En fait, il a l’air bien, comme s’il dormait.”

Il a été révélé mercredi que Hollie pourrait faire du bouche-à-bouche à son fils si les médecins retirent de l’oxygène lorsque ses machines sont éteintes.

La mère a juré de “continuer à lui donner de l’oxygène” si les médecins éteignent la machine de l’enfant de 12 ans et est “prête à tout” pour le maintenir en vie.