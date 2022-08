Archie Battersbee, gravement malade de 12 ans, décède après le retrait du système de survie

La famille d’Archie a fait appel des décisions, affirmant qu’elle voulait le laisser mourir à un moment “choisi par Dieu”. Ils ont fait valoir qu’en raison de ses croyances chrétiennes et des pensées qu’il avait exprimées dans le passé, l’intention d’Archie aurait été de continuer à vivre.

Mercredi soir, après des appels infructueux devant trois tribunaux différents en une semaine, la famille a demandé qu’Archie soit transféré dans un hospice. Les médecins de l’hôpital ont refusé en raison des risques liés à son déplacement, affirmant qu’ils entraîneraient très probablement une « détérioration prématurée », et les efforts juridiques de la famille pour annuler la décision ont également été rejetés.

Mme Dance avait appelé la décision des médecins de programmer une heure à laquelle le système de survie serait retiré une “exécution chorégraphiée de mon fils”. Elle a demandé pourquoi les parents “se voient retirer leurs décisions et leurs droits”.

En Grande-Bretagne, lorsque les parents et les médecins ne sont pas d’accord sur ce qui est dans l’intérêt supérieur d’un enfant, un tribunal est appelé à trancher. Ces dernières années, des affaires similaires très médiatisées ont émergé, comme celles de Charlie Gard et Alfie Evans. Le pape François a pesé sur ces deux cas, et Donald J. Trump, lorsqu’il était président, a offert l’aide des États-Unis pour Charlie, âgé de 11 mois.