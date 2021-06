Archie ‘adore sa petite soeur Lilibet’ et lui a donné ‘beaucoup de bisous’ alors que Meghan Markle rentre de l’hôpital

MEGHAN Markle et Archie, le fils du prince Harry, « adore » sa nouvelle petite soeur et lui a fait « beaucoup de câlins et de bisous », a-t-on appris.

Une déclaration a confirmé hier que la duchesse de Sussex est rentrée de l’hôpital depuis l’accouchement – ​​et il est entendu qu’Archie, deux ans, a déjà eu une prise.

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Archie, le fils de Meghan Markle et du prince Harry, adorerait sa petite sœur Crédit : Splash

Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, qui partage le surnom de famille de Sa Majesté, est arrivée vendredi à 11 h 40 dans un hôpital de Santa Barbara.

Ses fiers parents ont annoncé la nouvelle dimanche, déclarant dans un communiqué: « Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer. »

Une source a déclaré plus tard à US Weekly : « Ils sont déjà rentrés chez eux à Montecito avec leur petite fille.

« Archie adore sa petite sœur et lui fait plein de bisous. Il l’a tenue avec l’aide de ses parents.

L’initié a ajouté que le tout-petit est « un enfant si gentil et aimant et qu’il n’y a aucun problème de jalousie » avec la dernière arrivée de leur famille.

Un communiqué a confirmé hier que le bébé Lili pesait 7 livres et 11 onces et que « la mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison ».

Meghan et Harry ont annoncé leur grossesse avec une photo d’eux tenant Archie

Son nom Lilibet est un clin d’œil émouvant à son arrière-grand-mère la reine, que sa famille appelait affectueusement ce surnom.

Meghan et Harry ont également honoré la défunte mère « bien-aimée » de Harry, la princesse Diana, avec le deuxième prénom du bébé.

Une déclaration publiée sur leur site Web Archewell a déclaré: « Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

« Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

« Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

La reine, le prince William et Kate Middleton ont félicité Meghan et Harry pour la naissance de leur fille – bien que la famille royale ait tardé à le faire en ligne.

Sa Majesté et la famille royale ont déclaré qu’ils étaient « ravis » de la nouvelle et ont rendu un hommage émouvant au couple et à leur petite fille.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré: «La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse de Sussex. «

Le duc et la duchesse de Cambridge ont également tweeté : « Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili.

« Félicitations à Harry, Meghan et Archie. »

Archie est maintenant un grand frère – de deux ans l’aîné de sa sœur Crédit : Splash