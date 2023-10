Archer se terminera avec une finale de trois épisodes en décembre

Depuis 2009, Archer a été un incontournable fiable (parfois primé) de l’animation pour adultes et de la plus large gamme de téléviseurs de FX. Ayant traversé plusieurs réinventions et changements de statu quoil est presque difficile d’imaginer la fin de la série – ce qu’elle vient de faire Il y a quelques jours.

Seulement… pas vraiment. Vendredi, lors du panel du New York Comic-Con, FX a révélé que l’émission recevrait un dernier hourra sous la forme de Archer : Dans le froid, qui sera la véritable finale du spectacle. Les choses reprendront là où elles s’étaient arrêtées à la toute fin de la saison 14 : les Nations Unies ont déclaré illégales toutes les agences d’espionnage privées, y compris l’agence Archer (H. Jon Benjamin), Lana (Aisha Tyler) et leur groupe travaillent depuis la saison 11. Même si ce n’est pas la première fois que le gang Archer se retrouve au chômage, c’est arrivé un parcelle tout au long des 14 saisons de la série, c’est un tir qu’ils n’ont pas l’intention de laisser tomber.

Dans le froid se déroulera sur trois épisodes dans ce qu’on appelle un « événement final ». Les multipartites sont dans l’ADN de la série depuis longtemps, il est donc tout à fait approprié qu’elle se déroule selon ses propres conditions avec un trio. Au moment de la rédaction, on ne sait pas si le créateur Adam Reed aura une quelconque implication créative dans ces épisodes ; il a écrit presque tous les épisodes des 10 premières saisons (seul ou avec d’autres scénaristes) avant de quitter la série en tant que showrunner, tout en continuant à exprimer Ray Gillette.

Archer : Dans le froid sera diffusé le 17 décembre sur FX et FXX (où il est depuis 2017), avant de passer à Hulu le lendemain. Faites-nous savoir ce que vous avez pensé de la série et de sa longue durée dans les commentaires ci-dessous.

