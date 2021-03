Archer au niveau national vend des Pakodas alors que la pandémie plonge la famille dans la pauvreté

Le verrouillage à l’échelle nationale induit par la pandémie a entraîné des difficultés financières pour beaucoup, car des entreprises ont fermé et des emplois ont été touchés. Les plus touchés ont été les travailleurs migrants, les petites installations commerciales et certains jeunes moins chanceux ont été forcés d’en voir de trop près les conséquences. Au cours des derniers mois, un certain nombre d’histoires ont été révélées où des personnes qui étaient sur la bonne voie ont été forcées d’abandonner et de vendre du thé ou d’accepter d’autres petits boulots pour joindre les deux bouts. L’une de ces histoires déchirantes est celle d’un archer de niveau national.

Rencontrez Mamta Tuddu, de Dhanbad, qui a remporté des médailles d’or aux niveaux junior et sub-junior en 2010 et 2014. Mamta est obligée de vendre des produits alimentaires dans son village, Damodarpur, au milieu de la pauvreté accrue. Le télégraphe rapporte que la jeune femme de 23 ans est la fille d’un employé retraité de Bharat Coking Coal Limited (BCCL). Elle suivait une formation au centre de tir à l’arc de Ranchi. Pendant le verrouillage, Mamta est rentrée de son académie. Cependant, les contraintes financières l’ont obligée à rester en arrière.

Mamta a été contrainte de vendre des articles d’épicerie pour aider financièrement sa famille. Étant la fille aînée de sept frères et sœurs, elle est désormais le seul soutien de famille de sa famille. Tous ses jeunes frères et sœurs ont dû quitter leurs études à mi-chemin et la pension de son père n’a pas encore commencé. Ainsi, toute la famille compte sur les retours de la boutique de fortune où elle vend des articles comme des grammes rôtis et germés, des pakoras, des flocons de riz et d’autres articles similaires.

Mamta s’entraînait au Centre d’excellence pour le tir à l’arc de Ranchi depuis 2018. S’adressant au journal, elle a allégué que les autorités concernées ne sont pas venues en aide. Elle a accusé les autorités d’insensibilité et a affirmé que le tapisme rouge du système s’ajoutait à son état actuel. L’Association de tir à l’arc de Dhanbad lui a ensuite assuré de l’aider après que sa situation découragée ait été révélée. Jubair Alam, secrétaire de district de l’Association de tir à l’arc de Dhanbad, a promis qu’il lui rendra visite bientôt et essaiera de lui apporter le plus de soutien possible pour améliorer la situation de Mamta.

Divulguant des détails, l’archer, qui est décorée de plusieurs médailles, a déclaré qu’elle jouait toujours au niveau senior mais qu’elle avait besoin du soutien du gouvernement pour se maintenir. Mamta, qui a remporté de nombreuses médailles de bronze à différents championnats, s’est assuré la première place à deux reprises.

Md Shamshad, l’entraîneur de Mamta au centre d’alimentation de la division Tata Steel Jharia de 2009 à 2011, a déclaré: «Elle était l’une des archers les plus talentueuses de notre centre. pour soutenir le revenu familial, cela m’a dévasté. «